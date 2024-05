Altice Dominicana et iBASIS renouvellent leur accord d'externalisation des services vocaux internationaux

LEXINGTON, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--iBASIS, le chef de file mondial des solutions de communication pour les opérateurs et les acteurs du numérique, et Altice Dominicana, l'un des principaux réseaux mobiles en République dominicaine, annoncent aujourd'hui le renouvellement de leur accord d'externalisation des services vocaux.

Depuis sa vente par Altice en 2018, iBASIS et son équipe mondiale se consacrent à apporter à Altice Dominicana des services inégalés, en tirant parti de la stratégie de consolidation du groupe et d’économie d’échelle de son propriétaire, Tofane Global. iBASIS a contribué à stimuler la performance, la monétisation et la rentabilité de l’opérateur dominicain grâce à son modèle différencié, à son expertise internationale et à sa solution exclusive Inbound Gateway. Les domaines prioritaires, notamment l’amélioration des coûts et la prévention de la fraude, ont également joué un rôle central dans le soutien à la croissance soutenue du trafic d’Altice Dominicana.

« iBASIS a démontré son engagement à apporter de la valeur à de nombreuses facettes de nos activités internationales. Leurs offres et leur expertise, en particulier pour répondre aux exigences internationales, nous permettent d’améliorer considérablement la qualité des services et les coûts », déclare Jennifer Espinal, responsable des activités commerciales internationales, Altice Dominicana. « La relation stratégique, y compris la solution exclusive Inbound Gateway, est essentielle pour maintenir notre trajectoire de croissance et assurer notre position de leader dans la région. Nous renforçons également cette collaboration et nous étendons nos activités aux services mobiles afin de tirer parti de la croissance du trafic d'itinérance entrant. »

La République dominicaine a connu une croissance remarquable du tourisme, enregistrant une augmentation de 14 % du nombre de visiteurs internationaux en 2023 par rapport à 2019, dépassant pour la première fois les 10 millions de voyageurs.* Assurer d'excellentes performances et une expérience d'itinérance est crucial dans une destination aussi attrayante pour les visiteurs internationaux.

« Avec Altice Dominicana, nous partageons le même objectif de fournir une connectivité de pointe et de soutenir les innovations pour libérer le potentiel des communications internationales », déclare Edwin van Ierland, CEO, données vocales et mobiles, iBASIS. « Grâce à nos plateformes mondiales, à nos capacités et à nos équipes très motivées, iBASIS est un partenaire à forte croissance qui aide Altice Dominicana à continuer à générer des performances du plus haut niveau. »

« Le renouvellement de notre collaboration avec Altice Dominicana marque un nouveau jalon de taille, soulignant l'attrait de la proposition d'externalisation d'iBASIS », déclare Alexandre Pébereau, Group CEO et fondateur, Tofane Global. « En supervisant pour eux l’ensemble du spectre des communications vocales et mobiles internationales, nos clients peuvent se concentrer sur leurs activités de détail, promouvoir la croissance et maintenir leur position dominante sur le marché. »

À PROPOS D'iBASIS

iBASIS est le principal fournisseur de solutions de communication permettant aux opérateurs et aux acteurs numériques du monde entier de générer des performances élevées et de se transformer. Optimisé par Tofane Global, iBASIS est le premier spécialiste indépendant des communications et fournisseur IPX de niveau 1 avec plus de 800 destinations LTE. iBASIS dessert aujourd'hui plus de 1 000 clients dans 28 sites à travers le monde. iBASIS optimise la connectivité, la qualité et la sécurité mondiales afin que les clients obtiennent un retour élevé sur les solutions vocales, la messagerie SMS A2P, les données mobiles, l'itinérance 5G et l'IoT. iBASIS fournit la solution de connectivité Global Access for Things™ de bout en bout, fournissant un accès IoT cellulaire à source unique (LTE, LTE-M et NB-IoT) dans le monde entier fourni par la technologie eSIM/eUICC conforme GSMA. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur iBASIS.com.

À PROPOS D'Altice Dominicana

Altice Dominicana est l'une des principales entreprises de télécommunications en République dominicaine, avec dix ans d'expérience dans la fourniture de services de connectivité et de divertissement.

Son réseau mobile robuste a une couverture de 98 % à l'échelle nationale ; avec une vaste infrastructure de réseau à fibre optique, le réseau fournit une connectivité internet avec la vitesse la plus élevée disponible sur le marché (1 000 Mo), de la télévision par câble et des services vocaux haute définition à plus de 4 millions de foyers et d'entreprises à travers le pays.

Grâce à ses talents et à son approche audacieuse, la société promeut l'innovation dans tout ce qu'elle entreprend et démontre son engagement envers chacun des Dominicains en leur donnant accès à la technologie pour stimuler leurs opportunités de croissance.

