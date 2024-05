Cepton anuncia importante contrato de engenharia com a Koito

The contract will fuel Cepton’s customer-specific product development and program execution efforts for its near-range lidar. © Cepton, Inc.

SAN JOSÉ (EUA)--(BUSINESS WIRE)--Cepton, Inc. (“Cepton” ou a “Empresa”) (Nasdaq: CPTN), uma empresa inovadora do Vale do Silício e com liderança em soluções lidar de alto desempenho para aplicações automotivas e de infraestrutura inteligente, anunciou hoje que assinou um importante contrato de serviços de engenharia (o “Acordo”) com seu parceiro automotivo Tier 1 de longo prazo e atual acionista, KOITO MANUFACTURING CO., LTD. (“Koito”) (TSE: 7276) em 9 de maio de 2024.

Segundo os termos do acordo, a Koito fornecerá à Cepton um total de US$ 10 milhões em taxas de serviços de engenharia para o trimestre encerrado em 30 de junho de 2024, para apoiar um importante programa mundial de fabricantes de equipamentos que a Cepton e a Koito garantiram recentemente.

O acordo impulsionará o desenvolvimento de produtos específicos do cliente e os esforços de execução do programa da Cepton para seu lidar de curto alcance, que está previsto para ser implementado no programa de fabricantes de equipamentos mencionado acima, bem como por vários outros clientes de fabricantes de equipamentos para permitir recursos de direção autônoma de nível 4 para casos de uso on-road e off-road.

“Este compromisso com a Koito ocorre em um momento crucial, enquanto a Cepton se prepara para cumprir nosso novo programa de fabricantes de equipamentos”, disse Jun Pei, CEO e cofundador da Cepton. “Estamos entusiasmados em aprofundar nossa parceria com a Koito para avançar na adoção do lidar escalonável para casos de uso automotivo cruciais para a segurança. Isso exemplifica a visão compartilhada da Cepton e da Koito de preparar o caminho para uma autonomia implementada com segurança.”

Michiaki Kato, presidente da Koito, afirmou: “O acordo não só reafirma a confiança da Koito nas soluções lidar inovadoras da Cepton, mas também sublinha o compromisso inabalável da Koito com a industrialização de tecnologias de ponta que estão preparadas para remodelar o futuro da mobilidade, alinhando-se com nossa visão de ‘iluminar o caminho para o nosso futuro sustentável’”.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa inclui “declarações prospectivas” dentro do significado das cláusulas de “isenção de responsabilidade” da Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Particulares (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995. Declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como “estimar”, “visar”, “planejar”, “projetar”, “prever”, “pretender”, “irá”, “esperar”, “antecipar”, “acreditar”, “buscar”, “objetivo”, “alvo”, “marco”, “projetado para”, “propor” ou outras expressões semelhantes que prevejam ou impliquem eventos, tendências, termos e/ou condições futuros ou que não sejam declarações de assuntos históricos . A Cepton adverte os leitores deste comunicado à imprensa que estas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas, a maioria dos quais são difíceis de prever e muitos dos quais estão além do controle da Cepton, que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes dos resultados esperados. Estas declarações prospectivas incluem, mas não estão limitadas a, declarações relativas aos termos finais do acordo da Cepton com a Koito e, por sua vez, o contrato da Koito com fabricantes de equipamentos globais que difere das expectativas da Cepton, inclusive no que diz respeito ao volume e ao prazo, ou que o acordo possa ser rescindido ou não possa se materializar em um acordo de parceria contratual de longo prazo, as expectativas da Cepton em relação à sua capacidade de atingir, e o momento do mesmo, os marcos aplicáveis, o valor das taxas de serviços de engenharia que serão geradas pelos fluxos de trabalho relacionados ao programa global de fabricantes de equipamentos e a expectativa da Cepton de que esses fluxos de trabalho não serão cancelados pela Koito antes da satisfação de todos os marcos aplicáveis. Estas declarações prospectivas não devem ser consideradas como representativas das avaliações da Cepton em nenhuma data posterior à data deste comunicado à imprensa. Como consequência, confiança indevida não deve ser depositada nas declarações prospectivas. A Cepton não assume nenhuma obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva para refletir eventos ou circunstâncias após a data em que a declaração é feita ou para refletir a ocorrência de eventos imprevistos.

Sobre a Cepton

A Cepton é uma empresa inovadora do Vale do Silício em soluções baseadas em lidar para automóveis (ADAS/AV), cidades inteligentes, espaços inteligentes e aplicações industriais inteligentes. Com sua tecnologia lidar patenteada, a Cepton pretende levar o lidar ao mainstream e alcançar uma abordagem equilibrada de desempenho, custo e confiabilidade, ao mesmo tempo que permite soluções de percepção 3D escaláveis e inteligentes em todos os setores.

Fundada em 2016 e comandada por veteranos do setor com décadas de experiência coletiva em uma série de tecnologias avançadas lidar e de imagem, a Cepton está focada na comercialização em massa de soluções lidar de alto desempenho e alta qualidade. A sede da Cepton está em San José (EUA), com um centro de excelência em Troy (EUA) que fornece suporte local a clientes automotivos na área metropolitana de Detroit. A Cepton também está presente na Alemanha para atender clientes europeus. Para mais informações, acesse www.cepton.com e siga a Cepton no Twitter e LinkedIn.

Sobre a Koito

Sob a mensagem corporativa “Iluminação para sua segurança”, a KOITO MANUFACTURING CO., LTD. (Koito) tem marcado uma história de liderança em iluminação automotiva desde a sua criação em 1915. Atualmente, o Grupo Koito é composto por 30 empresas localizadas em 13 países no mundo inteiro e fornece produtos e serviços a clientes internacionais, por meio da rede global liderada por cinco regiões principais (Japão, Américas, Europa, China e Ásia). Seus produtos, reconhecidos por sua alta qualidade e tecnologia avançada, são amplamente usados por fabricantes automotivos do mundo todo. A empresa está respondendo à futura transformação da mobilidade por meio do desenvolvimento de tecnologias de iluminação de última geração e equipamentos relacionados, sistemas de controle e produtos, materiais e métodos de produção ecológicos. Para mais informações, acesse www.koito.co.jp/english.

