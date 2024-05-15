Cognite Data Fusion®现已登陆沙特阿拉伯Google Cloud平台

沙特利雅得--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球公认的工业软件领导者Cognite今天宣布，其旗舰工业数据运维产品Cognite Data Fusion ® 现已登陆沙特阿拉伯的Google Cloud平台。这项战略合作将Cognite领先的数据管理和安全可信的人工智能(AI)与Google Cloud强大的基础设施和数据分析能力相结合，使客户能够将数据无缝迁移到云中，确保可扩展性、灵活性和安全性，同时使沙特阿拉伯的客户能够便捷地访问其复杂的工业数据。

Cognite Data Fusion将在Google Cloud先进的人工智能和机器学习工具基础上，部署其专为复杂工业数据打造的全面的上下文关联和生成式人工智能(gen AI)功能——这是一个强大的组合，可提供可操作的洞察，提高运营效率，推动能源、制造和物流等行业的数字化转型。

Cognite执行副总裁Francois Laborie博士表示：“我们很高兴能为沙特阿拉伯的Google Cloud客户提供Cognite数据和人工智能产品。这是我们合作关系中的一个重要里程碑，也是我们对沙特的承诺。借助为客户提供商业价值的解决方案，来自Cognite和Google Cloud的数据和人工智能的力量推动实现了行业转型。”

Google Cloud中东、土耳其和非洲地区董事总经理Abdul Rahman Al Thehaiban表示：“我们很高兴能与Cognite合作，将其先进的工业数据平台带给沙特阿拉伯的Google Cloud客户。通过利用Google Cloud可扩展和安全的基础架构，Cognite Data Fusion将使客户能够利用数据的力量做出更明智的业务决策，并加速其数字化转型之旅。”

Cognite Data Fusion专为工业用例量身定制的一流生成式人工智能功能使客户能够生成合成数据、模拟场景并优化运营，最终改善决策和业务成果。

在沙特以及更广泛的中东和北非地区，Cognite Data Fusion由Saudi Aramco与Cognite的合资企业CNTXT推向市场。这种合作关系将CNTXT对地区工业格局的深刻理解与Cognite的尖端技术结合起来，为客户提供量身定制的解决方案，以解决他们的具体需求和挑战。CNTXT首席执行官Abdullah Jarwan表示：“Cognite Data Fusion将彻底改变沙特各行业从数据中获取洞察的方式。Cognite Data Fusion为工业领域量身定制了世界领先的生成式人工智能功能。”

Google Cloud上的Cognite Data Fusion现已面向沙特阿拉伯的客户推出。如需了解更多信息，请访问www.cntxt.com。

关于CNTXT：

Saudi Aramco和Cognite的合资企业CNTXT是一家领先的数字化转型公司，总部位于沙特利雅得。CNTXT以通过技术和创新增强组织能力为使命，充分利用战略合作伙伴关系和经销商网络，加速沙特公私部门的数字化转型。

关于Cognite

Cognite致力于让生成式人工智能为工业服务。领先的能源、制造、电力和可再生能源企业选择Cognite来提供安全、可靠的实时数据，以使其重资产运营更安全、更可持续、更高盈利。Cognite提供便于用户操作、安全且可扩展的工业数据运营（DataOps）平台——Cognite Data Fusion®，让从现场到远程运营中心的所有决策者都能轻松访问并理解复杂的工业数据，并实时协作，共创美好明天。如需了解更多信息，请访问 www.cognite.ai ，并在 LinkedIn 和 X (Twitter) 上关注我们。

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