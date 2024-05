Optiscan signe un accord de savoir-faire avec la Mayo Clinic

MELBOURNE, Australie--(BUSINESS WIRE)--Optiscan Imaging Limited (ASX : OIL) (« Optiscan » ou « la compagnie ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu un accord de collaboration avec la Mayo Clinic pour développer un système d'imagerie endomicroscopique confocale numérique par laser destiné à la chirurgie robotique.

La collaboration associe l'expertise en ingénierie d'Optiscan dans le développement matériel et logiciel endomicroscopique numérique avec le savoir-faire de la Mayo Clinic en chirurgie robotique et en soins de qualité aux patients. L'accord, qui couvre un plan de co-développement de 24 mois, réunira des experts des deux entreprises pour développer un système d'imagerie endomicroscopique compatible avec les robots, avec un accent initial sur la chirurgie du cancer du sein assistée par robot.

Le PDG et directeur général d'Optiscan, le Dr Camile Farah, a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec la Mayo Clinic pour accélérer le développement et les essais cliniques de notre plateforme d’imagerie robotique dans le but d’accélérer l’adoption de la pathologie numérique en temps réel et de la chirurgie robotique de précision guidée par image. Cette collaboration s’appuie sur une histoire commune d’innovation et sur l’accent mis sur la fourniture de résultats qualitatifs aux patients pour une meilleure prestation sanitaire. »

La Mayo Clinic est le plus grand groupe médical intégré à but non lucratif du monde, dont l'objectif est de révolutionner la santé et de bâtir un monde plus sain. Sa volonté de fournir de meilleurs soins médicaux lui a valu d'être classée, plus que toute autre organisation de santé, parmi les meilleures pour la qualité des soins prodigués aux patients. Il est classé numéro 1 plus souvent que n'importe quel autre hôpital aux États-Unis, et il est en tête de liste dans plus de spécialités que n'importe quel autre hôpital américain. L'hôpital réalise plus de 141 000 interventions chirurgicales et plus de 4 000 opérations de chirurgie robotique par an.

Le marché de la chirurgie assistée par robot connaît une croissance importante et devrait continuer à se développer grâce aux avancées technologiques, à l'adoption croissante, à l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques, au vieillissement de la population, à la demande des chirurgiens et aux politiques de remboursement favorables. Le marché américain des services de chirurgie robotique était évalué à 1,8 milliard de dollars en 2022 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,3 % pour atteindre 6,4 milliards de dollars en 2030.

Le Dr Farah ajoute : « Cette collaboration s’inscrit dans le cadre de l’orientation stratégique plus large d’Optiscan sur le marché américain et de son plan visant à intégrer la technologie de sa plateforme comme élément clé des flux de travail de chirurgie oncologique peropératoire dans une variété de contextes et d’applications cliniques afin de fournir aux chirurgiens des informations microscopiques sur la clairance du cancer dans le but de réduire le nombre de cancers non détectés et de minimiser les interventions chirurgicales répétées en raison de la maladie résiduelle. »

Mayo Clinic a un intérêt financier dans la technologie mentionnée dans cette annonce. Mayo Clinic utilisera tous les revenus qu’elle reçoit pour soutenir sa mission à but non lucratif dans les soins aux patients, l’éducation et la recherche.

Cette annonce a été autorisée par le conseil d’administration d’Optiscan.

À propos d’Optiscan

Optiscan Imaging Ltd (ASX : OIL) est un leader mondial dans le développement, la fabrication et la commercialisation de technologies d'imagerie endomicroscopique confocale pour des applications médicales, translationnelles et précliniques. Notre technologie permet une imagerie numérique in vivo en 3D, non destructive et en temps réel au niveau de la cellule unique.

Nous sommes motivés par le développement de la technologie et son utilisation afin de fournir aux professionnels de la santé et aux chercheurs les meilleurs outils d'imagerie microscopique en temps réel pour assurer la détection précoce et la gestion des maladies, améliorer les résultats thérapeutiques et réduire le coût élevé de la médecine curative et des procédures associées.

Notre technologie brevetée, qui utilise des composants spécialement miniaturisés, a permis de créer un microscope numérique de la taille d'un stylo, qui peut être utilisé sur n'importe quel tissu avec lequel il entre en contact pour produire des images pathologiques numériques à haute résolution pour le diagnostic du cancer et la détection des marges chirurgicales en temps réel. L'objectif de notre développement technologique est de parvenir à un diagnostic plus précoce et à un traitement ultérieur des tumeurs cancéreuses, ce qui devrait se traduire par une amélioration de la santé des patients.

Pour en savoir plus sur Optiscan, visitez www.optiscan.com ou suivez-nous sur LinkedIn, X ou Instagram.

Pour en savoir plus sur Mayo Clinic, visitez www.mayoclinic.org

Clause de non-responsabilité

Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques incluses dans cette annonce, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant les plans et objectifs futurs d'Optiscan ou de toute autre partie mentionnée dans le présent document, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des mots comme « anticiper », « croire », « pourrait », « estimer », « s’attendre », « futur », « avoir l’intention », « peut », « occasion », « planifier », « potentiel », « projet », « chercher », « expression du futur » et d’autres mots similaires qui comportent des risques et des incertitudes. Ces déclarations sont basées sur une évaluation des conditions économiques et opérationnelles actuelles, et sur des hypothèses concernant des événements futurs et des actions qui devraient avoir lieu. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs importants, dont plusieurs sont hors du contrôle de la société, de ses administrateurs et de la direction d'Optiscan, qui pourraient faire en sorte que les résultats effectifs diffèrent des résultats exprimés ou anticipés dans ces déclarations.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.