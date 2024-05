Alvaria anuncia expansão da parceria com a Avaya de forma a incluir engajamento ativo em conformidade com omnicanal em escala empresarial para a Alvaria CX

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--A Alvaria® tem o prazer de anunciar a expansão da nossa parceria com a Avaya, provedora líder em soluções de experiência ao cliente empresarial, para incluir a plataforma Alvaria CX™ na nossa entrega conjunta de soluções de alto desempenho de escala empresarial para engajamento ativo do cliente em conformidade com omnicanal.

A Alvaria CX estará disponível na loja Avaya One Source até o final de maio. A Alvaria demonstrará os recursos da campanha ativa omnicanal de alto desempenho da Alvaria CX aos clientes e parceiros da Avaya no Avaya ENGAGE em Denver, Colorado, de 13 a 15 de maio. A Alvaria CX expande os recursos da Alvaria disponíveis com a Avaya de forma a fornecer opções de conformidade adicionais e soluções de implementação no ambiente de escolha do cliente: no local, nuvem privada, nuvem pública, nuvem privada virtual (VPC, virtual private cloud), híbrido.

Segundo Omar Javaid, vice-presidente sênior e diretor de produtos da Avaya: "A combinação da campanha ativa da Avaria e as ferramentas de gestão de conformidade com agentes de call centers habilitados com a Avaya Experience Platform™ ajuda a atender as necessidades dos clientes empresariais da Avaya que têm sofisticadas estratégias de engajamento ativo e os parceiros que as suportam".

"Estando a Alvaria CX agora disponível como parte do portfólio da Alvaria por meio da Avaya e dos seus parceiros de canal, continuamos construindo nossa parceria e oferecendo à rede de parceiros global da Avaya e aos clientes a oportunidade de fornecer importantes soluções de alcance proativo", afirmou Jeff Cotten, CEO da Alvaria.

A Alvaria tem o orgulho de patrocinar o Avaya ENGAGE 2024. Marque uma hora para se encontrar conosco ou visite o Developer Marketplace no estande nº 530.

Sobre a Alvaria

A Alvaria produz tecnologia que gera melhores conexões com sua equipe e clientes. Orgulhosa de comemorar mais de 50 anos de negócio, a Alvaria foi criada através da fusão de duas influentes empresas de tecnologia de centro de contatos, a Aspect Software e a Noble Systems. Nossa base é fornecer soluções sofisticadas, ricas em recursos e projetadas de forma inteligente para gerenciamento de força de trabalho e infraestrutura de centro de contatos customizadas para empresas e organizações globais de grande porte. Suportamos um ecossistema extensivo de componentes únicos acessíveis via APIs e complementados por uma quantidade crescente de integrações estratégicas que ajudam nossos clientes e parceiros a modernizar seus centros de contatos ao seu ritmo e com a segurança, flexibilidade e customização de que precisam. Para saber mais, acesse www.alvaria.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.