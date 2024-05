The Class40 IBSA in New York - © IBSA | Beppe Raso

Alberto Bona on the Class40 IBSA arrives in New York - 5th place at the Transat CIC

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Op vrijdag 10 mei 2024, om 18:05:37 Italiaanse tijd (12:05:37 in New York) – na een oversteek van 12 dagen, 4 uur, 35 minuten en 37 seconden varen – stak Alberto Bona aan boord van de Class40 IBSA in vijfde positie de aankomstlijn van de Transat CIC over, na 130 zeemijl richting New York. Hiermee werd de uitdagende trans-Atlantische race afgerond, die op 28 april vanuit Lorient was gestart.

