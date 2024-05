Llama Group : Jamendo annonce un partenariat stratégique avec Kanjian Music.

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Llama Group (Paris: ALLAM) (Brussels: ALLAM):

Cet accord commercial entre Jamendo Licensing et Kanjian Music permettra à Kanjian Music de distribuer l’ensemble du catalogue de Jamendo Licensing en Asie. Avec plus de 100 000 sociétés clientes, Kanjian Music est un acteur de premier plan en Asie, et plus particulièrement en Chine. Kanjian possède 3 plateformes de distribution : Starcast, Coolvox et Starlink.

« Cet accord est assez similaire à celui que nous avons signé avec Abode et qui nous apporte un revenu récurrent. C’est une nouvelle zone de distribution avec un partenaire de qualité. Nous voyons dans les prochains mois d’autres opportunités de ce type », explique Mathieu Gheysen, Chief Business Officer.

Jamendo, qui gère plus de 350 000 titres sous licence commerciale, est un élément stratégique fort dans le développement du groupe Llama. Le modèle économique repose sur le partage des revenus avec les artistes.

Aujourd’hui, Jamendo vend plus de 100 000 licences par an pour des projets publicitaires, des vidéos YouTube, des sites internet, etc. Cette activité va devenir encore plus importante lors du lancement de Winamp, mais également avec la possibilité qui sera donnée aux artistes dans les prochaines semaines de rejoindre directement Bridger, la société de gestion des droits d’auteur du groupe, afin de récupérer des droits de diffusion.

À propos de Llama Group

Llama Group est une société pionnière et leader dans l’industrie de la musique digitale. Fort d’un savoir-faire étendu couvrant de nombreux secteurs d’activité, le groupe possède la plateforme iconique Winamp, la société de gestion de droits d’auteur Bridger et la société de licences musicales Jamendo.

Llama Group a pour ambition de construire le futur de l’industrie musicale en investissant de manière soutenue dans de nombreuses solutions innovantes, ainsi que dans le talent et les compétences des personnes qui aiment la musique.

Le groupe défend les valeurs de ses marques : empowerment (donner le pouvoir à ses utilisateurs), access (accès), simplicity (simplicité), and fairness (équité).

Winamp a pour vision un monde où les artistes et leurs fans sont connectés comme jamais auparavant au travers d’une plate-forme musicale de pointe.

La mission de Bridger est de supporter les auteurs-compositeurs en leurs offrant une solution simple et innovante pour collecter leurs droits.

Jamendo permet aux artistes indépendants de générer des revenus supplémentaires au travers de licences commerciales.

Enfin, Hotmix offre un bouquet de plus de soixante radios digitales thématiques et gratuites.