Cognite Data Fusion® est désormais disponible sur Google Cloud en Arabie Saoudite

Cognite Data Fusion® Now Available on Google Cloud in Saudi Arabia (Graphic: Business Wire)

RIYADH, Arabie saoudite--(BUSINESS WIRE)--Cognite, un leader mondialement réputé du domaine des logiciels industriels, a annoncé aujourd’hui que Cognite Data Fusion ® , son produit phare d’opérations de données (DataOps), est maintenant disponible sur Google Cloud en Arabie saoudite. Cette intégration stratégique, qui associe la gestion des données de pointe et l’intelligence artificielle sécurisée et fiable (IA) de Cognite avec la puissance de l’infrastructure et des capacités d’analyse des données de Google Cloud, permet aux clients de migrer en douceur leurs données vers le cloud et garantit l’évolutivité, la flexibilité et la sécurité tout en donnant aux clients saoudiens un accès aisé à leurs données industrielles complexes.

En plus des outils avancés d’IA et d’apprentissage automatique de Google Cloud, Cognite Data Fusion déploiera ses propres capacités de contextualisation et d’IA générative spécialement conçues pour des données industrielles complexes, une combinaison puissante qui produira des informations exploitables, accroîtra l’efficacité opérationnelle et favorisera la transformation numérique dans des secteurs tels que l’énergie, la fabrication et la logistique.

« Nous sommes ravis d’apporter Cognite Data et des solutions d’IA aux clients de Google Cloud en Arabie saoudite », a déclaré François Laborie, vice-président exécutif, Cognite. « Il s’agit d’une étape importante pour notre partenariat et pour notre engagement à l’égard du royaume saoudien. La puissance des données et de l’IA fournies par Cognite et Google Cloud facilite la transformation de l’industrie grâce à des solutions qui créent de la valeur pour nos clients. »

« Nous sommes heureux de nous associer à Cognite pour mettre sa plateforme avancée de données industrielles à la disposition des clients saoudiens de Google Cloud », a déclaré Abdul Rahman Al Thehaiban, directeur général Moyen-Orient, Turquie et Afrique de Google Cloud. « En s’appuyant sur l’infrastructure évolutive et sécurisée de Google Cloud, Cognite Data Fusion permettra aux clients d’exploiter la puissance de leurs données pour prendre des décisions d’affaires plus intelligentes et accélérer leur parcours de transformation numérique. »

Adaptées aux cas d’utilisation industriels, les capacités avancées d’IA générative de Cognite Data Fusion permettent aux clients de générer des données synthétiques, de simuler des scénarios et d’optimiser leurs opérations et, finalement, d’améliorer leurs prises de décision et leurs résultats opérationnels.

En Arabie saoudite et dans l’ensemble de la région MENA, Cognite Data Fusion est commercialisé par CNTXT, une co-entreprise Saudi Aramco et Cognite. Ce partenariat associe la compréhension approfondie du paysage industriel régional de CNTXT avec la technologie de pointe de Cognite pour fournir aux clients des solutions sur mesure qui répondent à leurs besoins et défis spécifiques. « Cognite Data Fusion est sur le point de révolutionner la manière dont les industries saoudiennes tirent parti des informations issues de leurs données. Cognite Data Fusion offre au niveau mondial des capacités de pointe en matière d’IA générative adaptées aux secteurs industriels », a déclaré Abdullah Jarwan, PDG de CNTXT.

Cognite Data Fusion sur Google Cloud est disponible dès maintenant pour les clients saoudiens. Pour plus d’informations, visiter le site Web : www.cntxt.com.

À propos de CNTXT :

CNTXT, une joint-venture entre Saudi Aramco et Cognite basée à Riyad, en Arabie saoudite, est une entreprise de premier plan dédiée à la transformation numérique. Dans le cadre de sa mission de soutien des entreprises en matière de technologies et d’innovation, CNTXT s’appuie sur des partenariats stratégiques et un réseau de revendeurs pour accélérer la transformation numérique dans les secteurs public et privé du royaume saoudien.

À propos de Cognite

Cognite met l’IA générative au service de l’industrie. Les entreprises leaders dans les domaines de l’énergie, de la fabrication, de l’électricité et des énergies renouvelables choisissent Cognite pour fournir des données sécurisées, fiables et en temps réel afin de transformer leurs opérations exigeantes en termes d’actifs pour qu’elles soient plus sûres, plus durables et plus rentables. Cognite propose une plateforme de DataOps industrielles conviviale, sécurisée et évolutive, Cognite Data Fusion®, qui permet à tous les décideurs, du terrain aux centres d’opérations distants, d’accéder et de comprendre des données industrielles complexes, de collaborer en temps réel et de construire un avenir meilleur. Rendez-vous sur notre site www.cognite.ai et suivez-nous sur LinkedIn et X (Twitter).

