Alberto Bona décroche la cinquième place à bord du Class40 IBSA lors de la Transat CIC et le projet Sailing into the Future. Together arrive aux États-Unis

The Class40 IBSA in New York - © IBSA | Beppe Raso

Alberto Bona on the Class40 IBSA arrives in New York - 5th place at the Transat CIC

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Le vendredi 10 mai 2024, à 18:05:37 heure d'Italie (12:05:37 à New York), après 12 jours, 4 heures, 35 minutes et 37 secondes de navigation – Alberto Bona à bord du Class40 IBSA a franchi la ligne d’arrivée en cinquième position de la Transat CIC, à 130 milles marins de New York, clôturant ainsi cette course transatlantique partie de Lorient le 28 avril dernier. Avec l'arrivée à New York du Class40 IBSA, le projet Sailing into the Future. Together débarque aux États-Unis, avec la participation directe d'IBSA USA, la filiale américaine de la multinationale pharmaceutique.

Après avoir franchi la ligne d'arrivée, la véritable récompense était l'entrée dans l'Upper Bay de New York, qui s'est déroulée le 11 mai, avec une aube parfaite pour accueillir Alberto Bona passant sous le pont Verrazzano-Narrows, où l’équipe à terre et les collègues d'IBSA l’attendaient, et passant devant la Statue de la Liberté, traversant l’un des plus beaux fronts de mer du monde le long de la ligne d’horizon de New York.

« Cela a été une course très difficile », déclare Alberto. « Une expérience inédite : j'ai parfois navigué dans des conditions que je n'avais jamais connues auparavant. J'ai dû réagir à de nombreuses difficultés liées à une série de petites avaries, qui m'ont mis à l'épreuve. Je suis fier de ce résultat : franchir la ligne d'arrivée de la Transat CIC signifie beaucoup pour moi. Nous avons eu des conditions difficiles, naviguant pendant de nombreux jours avec des vents arrière très forts, avec un équilibre subtil entre pousser la vitesse limite et une véritable cadence de survie. J'ai beaucoup appris. Pour nous qui naviguions un peu plus en arrière, le deuxième creux était très prononcé, il y avait vraiment beaucoup de houle, le cadre était magnifique ».

Ce sont précisément ces conditions météorologiques qui ont mis le bateau à l'épreuve, qui a subi une série de dommages aux voiles et à l’un des gouvernails, que le skipper a gérés en course. Un dommage à la coque a forcé le Class40 IBSA à ralentir dans certaines phases de la course, limitant quelque peu ses performances : ce problème de délaminage – c’est-à-dire l’« affaiblissement » d’une petite partie de la coque en raison de la défaillance des fibres avec lesquelles le bateau est construit, nécessitera désormais une série de travaux de restauration.

« Lorsque nous avons inauguré la troisième saison du projet Sailing into the Future. Together », déclare Giorgio Pisani, vice-président d'IBSA Group et chef du projet , « nous avons rappelé que l’un des mots clés était « courage ». Et nous ne nous étions pas trompés ! Bona a dû surmonter de nombreuses difficultés, trouvant la force intérieure pour être toujours concentré, pour faire face aux pannes dans des conditions météorologiques extrêmes. Les exploits d’Alberto nous inspirent profondément dans notre travail : savoir réagir efficacement aux difficultés, sans jamais abandonner ».

Bannière étoilée attachée à l'étai et gratte-ciels de Manhattan en arrière-plan : l'arrivée au port a été inoubliable pour Alberto, lors de sa toute première course transocéanique avec un itinéraire poussant aussi loin au Nord.

Le skipper, qui a fêté ses 38 ans le 9 mai alors qu'il était encore en mer, a reçu les acclamations des collègues d'IBSA USA, qui ont ensuite visité le Class40 IBSA. Dimanche, la cérémonie de remise des prix de la régate a eu lieu sur le Wavetree, amarré devant le South Street Seaport Museum à New York, à quelques pas du pont de Brooklyn. Après quelques travaux sur la coque, le Class40 IBSA partira pour le Canada, pour participer à la Québec Saint-Malo, qui commencera le 30 juin au départ de la ville de Québec.

LE PROJET : le projet de trois ans, Sailing into the Future. Together a été lancé en janvier 2022. Le partenariat entre IBSA et le skipper Alberto Bona né sur des bases et des valeurs communes. Il vise à faire de la voile un outil de communication pour l’entreprise, à la fois auprès du marché et du monde nautique. L’ingéniosité, le courage, l’innovation et la responsabilité se révèlent des éléments qui unissent IBSA et Alberto Bona. Le défi océanique ainsi que la compétition sportive, représente métaphoriquement l’histoire, la philosophie et la vision d’IBSA. L’entreprise est tournée vers l’avenir et se déploie en faveur de la durabilité environnementale et sociale. Elle soutient notamment des projets de voile inclusive pour les personnes handicapées. En novembre 2022, la Route du Rhum a été la première étape sportive du projet Sailing into the Future. Together. En 2023, Alberto Bona a participé à six courses océaniques avec le Class40 IBSA, dont la Rolex Fastnet Race et la Transat Jacques Vabre. Avec deux victoires et trois podiums, le record du plus grand nombre de milles en 24 heures et plus de 15 000 milles parcourus, Alberto Bona a remporté le titre de champion du monde de Class40. Entre avril et juillet 2024, il s’attaquera à deux des courses transatlantiques les plus difficiles sur la scène internationale : la Transat CIC de Lorient (France) à New York et la Québec Saint-Malo (du Canada à la France). LE SKIPPER : Alberto Bona, originaire de Turin, est diplômé en philosophie. En tant qu’étudiant universitaire, il a décroché le Trophée Panerai avec Stormvogel, un ULDB rapide et un bateau historique avec lequel il a traversé l’océan Atlantique pour la première fois, remportant l’ARC avec un équipage néo-zélandais. En 2012, il a participé à la Minitransat, et termine 5 e, l’un des meilleurs résultats italiens jamais obtenus dans cette catégorie. En 2015, il passe à la catégorie des prototypes Mini 6,50 avec Promostudi La Spezia : il remporte le championnat italien et se classe deuxième de la traversée océanique Les Sables - Les Açores. En 2017, il arrive au Class40 : sur l’ancien Telecom Italia, de Giovanni Soldini, il participe à la Transat Jacques Vabre, où il est contraint d’abandonner alors qu’il se trouve en sixième position. En 2019, il monte à bord du trimaran Maserati Multi 70, l’un des bateaux les plus rapides au monde, où il s’entraîne sur des foils. Après quoi, il passe au Figaro Beneteau 3, avec lequel il participe à la Solitaire. Seul Italien inscrit, il termine 7 e parmi les rookies la première année et 16 e au général en 2020. En 2021, il remporte le titre italien offshore en équipe et gagne les championnats d’Europe en double mixte à bord du Figaro 3. En 2022, le nouveau projet en partenariat avec IBSA démarre. Après une huitième place à la Route du Rhum Alberto Bona remporte en 2023 le Championnat du monde de Class40, concluant une saison avec trois podiums et plus de 15 000 milles parcourus. LE BATEAU : conçu par l’architecte naval français Sam Manuard et construit par le chantier JPS Production, le bateau d’Alberto Bona est un modèle Class40 Mach 5. Les caractéristiques : une étrave de scow — arrondie et de forme plus large et plus plate que les étraves standard — conçue pour rester haut au-dessus de l’eau et éviter de s’y enfoncer, une carène allround particulièrement performante par fort vent arrière et un cockpit ample et protégé, pour naviguer en toute sécurité et dans le plus grand confort, même dans les conditions les plus difficiles. IBSA : IBSA (Institut Biochimique SA) est une société pharmaceutique multinationale suisse fondée en 1945 à Lugano. Aujourd'hui, elle est présente avec ses produits dans plus de 90 pays sur 5 continents, et possède 18 filiales en Europe, en Chine et aux États-Unis. L'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 900 millions de francs suisses et emploie plus de 2 200 personnes au siège, dans les succursales et sur les sites de production. IBSA détient 90 familles de brevets approuvés et d'autres en cours de développement, ainsi qu'un large portefeuille de produits couvrant 10 domaines thérapeutiques : médecine de la reproduction, endocrinologie, douleur et inflammation, ostéo-articulaire, médecine esthétique, dermatologie, urologie/gynécologie, cardiométabolisme, respiratoire, santé et bien-être. IBSA est parmi l'un des plus grands acteurs mondiaux de la médecine de la reproduction et l'un des leaders mondiaux des produits à base d'acide hyaluronique. La philosophie de IBSA repose sur les piliers suivants: Humain, Innovation, Qualité et Responsabilité.

