Conceal 和 TerraOne（Zero One Group 的成員）宣布建立戰略夥伴關係，以增強網絡安全解決方案。

喬治亞州奧古斯塔--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Conceal，作為一家引領潮流、以人工智慧驅動的瀏覽器安全解決方案供應商，與位於台灣的頂尖 IT 解決方案企業 Zero One，激動地宣布彼此間的戰略合作夥伴關係。此次合作的目的是為了強化網絡安全基礎架構，並向全球的組織提供前沿的解決方案。

「我們與 Zero One 的合作證明了我們共同對於顛覆網絡安全解決方案的堅定承諾，」Conceal 的 CEO Gordon Lawson 所述。「這項夥伴關係不單只是回應了當下對提升瀏覽器安全性的急需，更代表了我們對全球用戶安全及福祉的長遠承諾。透過將 ConcealBrowse 融入 Zero One 的網絡安全方案中，我們準備好利用 AI 驅動的技術，對網絡威脅提供更進階的保護和實時的威脅偵測。我們將共同開啟一段旅程，向不同領域的組織提供創新的網絡安全解決方案，確保它們能夠充滿信心與堅韌地在數位世界中前行。」

「我們對於與 Conceal 攜手開啟這段轉型之旅感到無比激動，將我們的強項結合起來迎戰不斷變化的網絡安全環境，」TerraOne 的總經理 Polina Yuan 談及。「這次夥伴關係象徵著我們在提供卓越 IT 解決方案和保護客戶的數位資源方面承諾的一個轉捩點。通過我們聯合的專業知識，我們將推出創新、具有前瞻性的網絡安全解決方案，使全球的企業能夠滿懷信心與韌性地遊走於數位時代的複雜環境中。」

這次合作預示著一個加強網絡安全的新時代的來臨，這一時代以突破性的倡議和尖端技術為特點。這個聯盟的亮點包括將 ConcealBrowse 整合進 Zero One 的網絡安全套件中，利用 AI 驅動的保護和實時威脅檢測為客戶抵禦網絡威脅。憑藉 Zero One 廣泛的全球網絡，Conceal 準備好進軍新市場，在金融、醫療保健和教育等多個行業中增強其用戶基礎。Conceal 和 Zero One 在保護數位環境和為用戶提供安全上網所需的知識與工具方面保持著堅定的承諾。

關於Conceal

Conceal致力於保衛組織不受基於網絡的威脅侵害。他們推出的產品，ConcealBrowse，是一個AI驅動的瀏覽器擴展，旨在檢測、預防並保護用戶避開如釣魚攻擊和賬戶盜用等精密的網路威脅。通過著眼於強化網絡安全的人本元素，ConcealBrowse大幅降低了發生成本高昂的網絡事件的風險。更多資訊，請造訪https://conceal.io/conceal-browse/

關於TerraOne

TerraOne成立於2024年，致力於開發企業級信息軟體及硬體設備銷售代理，以應對多元且變化不斷的市場需求。它是台灣專業IT分銷商—Zero One Tech的子公司之一。TerraOne以專業的服務和卓越為標準，聚焦於在第一年擴大網絡安全品牌的代理業務。同時，它還利用母公司的數據中心基礎設施、數字轉型及其他解決方案的整合支持，為合作夥伴提供各類銷售和市場定向的服務。

關於Zero One

成立於1980年，Zero One在台灣的資訊服務產業中擁有超過40年的豐富經驗，為企業提供全面的IT解決方案。擁有超過100名專業人員的團隊，Zero One在IT基礎設施、網絡與資訊安全、多雲平台管理以及AI大數據應用方面技術領先。通過其提供的持續性治理、多雲管理、資訊韌性以及AI應用等服務，Zero One賦予企業先進與競爭優勢的解決方案，推動企業IT的現代化轉型。欲獲取更多資訊，請造訪https://www.zerone.com.tw/en

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