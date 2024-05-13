Cepton宣布与Koito签订重大工程合同

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Cepton, Inc.（以下简称“Cepton”或“公司”）(Nasdaq: CPTN)是硅谷汽车和智能基础设施应用领域高性能激光雷达解决方案的创新者和领导者。该公司今天宣布与其长期汽车一级合作伙伴和当前股东KOITO MANUFACTURING CO., LTD. (“Koito”) (TSE: 7276)于2024年5月9日签署了重大工程设计协议（以下简称 “协议”）。

根据协议条款，Koito将在截至2024年6月30日的季度内向Cepton提供总额为1000万美元的工程服务费，以支持Cepton和Koito最近获得的一项重要的全球OEM项目。

该协议将推动Cepton针对其近程激光雷达的特定客户的产品开发和项目执行工作。该产品计划部署到上述OEM项目以及其他多个OEM客户中，以实现4级自动驾驶功能，适用于公路和非公路用例。

Cepton首席执行官兼联合创始人Jun Pei博士表示：“与Koito的合作正值Cepton准备实施新的OEM项目的关键时刻。我们很高兴能深化与Koito的合作，推动可扩展激光雷达在安全关键型汽车用例中的应用。这体现了Cepton和Koito为安全部署自动驾驶铺平道路的共同愿景。”

Koito总裁Michiaki Kato先生表示：“该协议不仅重申了Koito对Cepton创新激光雷达解决方案的信心，还强调了Koito对尖端技术产业化的坚定承诺，这些技术有望重塑未来的移动出行，与我们‘照亮可持续未来之路’的愿景相一致。”

如需查阅Cepton的未来公告，请访问www.cepton.com/learn/announcements。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1995年美国私人证券诉讼改革法》的“安全港”条款所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过使用诸如“估计”、“目的”、“计划”、“预计”、“预测”、“打算”、“将”、“期望”、“预期”、“认为”、“寻求”、“目标”、“里程碑”、“旨在”、“拟议”等词语，或者预测或暗示未来事件、趋势、条款和/或条件或非历史事件陈述的其他类似表达而加以识别。Cepton提醒本新闻稿的读者，这些前瞻性陈述会受到风险和不确定性的影响，其中大多数是难以预测的，而且许多是Cepton无法控制的，可能导致实际结果与预期结果存在重大差异。这些前瞻性陈述包括但不限于与以下事项有关的陈述：Cepton与Koito的最终安排条款以及Koito与全球原始设备制造商的合同与Cepton预期之间的差异，包括数量和时间方面的差异，或该安排可能被终止或可能不会成为长期合同合作安排，Cepton对其实现适用里程碑的能力及其时间安排的预期，与全球OEM项目相关的工作流将产生的工程服务费金额，以及Cepton对Koito不会在实现所有适用里程碑之前取消这些工作流的预期。这些前瞻性陈述不应被视为代表Cepton在本新闻稿发布日期之后的任何日期的评估。因此，读者不应过度依赖这些前瞻性陈述。Cepton没有义务更新任何前瞻性陈述来反映陈述发表日期之后的事件或情况或反映意外事件的发生。

关于Cepton

Cepton是一家硅谷创新企业，为汽车（先进驾驶辅助系统/辅助驾驶）、智慧城市、智慧空间和智慧工业应用提供基于激光雷达的解决方案。凭借其获得专利的激光雷达技术，Cepton旨在使激光雷达成为主流，实现性能、成本和可靠性的平衡，同时提供跨行业的可扩展和智能三维感知解决方案。

Cepton成立于2016年，由在先进激光雷达和成像技术领域拥有数十年集体经验的行业资深人士领导。公司专注于高性能、高质量的激光雷达解决方案的大众市场商业化。Cepton总部位于美国加州圣何塞，在密歇根州特洛伊设有卓越中心设施，为大底特律地区的汽车客户提供本地支持。Cepton在德国也设有办事处，为欧洲客户提供服务。如需了解更多信息，请访问www.cepton.com，并在Twitter和LinkedIn上关注Cepton。

关于Koito

KOITO MANUFACTURING CO., LTD. (Koito)以“为您的安全提供照明”为企业口号，自1915年成立以来在汽车照明领域一直处于领先地位。目前，Koito Group由分布在全球13个国家的30家公司组成，通过由五个主要地区（日本、美洲、欧洲、中国和亚洲）领导的全球网络为世界各地的客户提供产品和服务。其产品因其高质量和先进技术而得到认可，被世界各地的汽车制造商广泛使用。该公司正在通过开发下一代照明技术和相关设备、控制系统及环保产品、材料和生产方法来应对未来的交通转型。如需了解更多信息，请访问www.koito.co.jp/english。

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