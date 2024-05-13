Optiscan与Mayo Clinic签署专门技术协议

澳大利亚墨尔本--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Optiscan Imaging Limited (ASX:OIL) (以下简称“ Optiscan”或“公司”) 欣然宣布，公司与Mayo Clinic签订专门技术协议并达成合作，共同开发用于机器人手术的数字共焦激光内窥镜成像系统。

此次合作将Optiscan在数字内窥镜硬件和软件开发方面的工程专长与Mayo Clinic在机器人手术和优质患者护理方面的专业技术相结合。该协议涵盖一项为期24个月的共同开发计划，双方专家将通力合作，共同开发与机器人兼容的内窥镜成像系统，初期重点是机器人辅助乳腺癌手术。

Optiscan首席执行官兼董事总经理Camile Farah表示： “ 我们很高兴能与Mayo Clinic合作，加速机器人成像平台的开发和临床测试，以加快实时数字病理学和图像引导精密机器人手术的应用。此次合作建立在我们共同的创新历史和专注于为患者提供最高质量的治疗效果以改善医疗服务的基础之上。”

Mayo Clinic是世界上最大的综合性非营利医疗集团，致力于改变医疗保健，开创一个更健康的世界。该机构致力于提供更好的医疗服务，在高质量的患者护理方面一路遥遥领先。Mayo Clinic在多个榜单上位列榜首，在众多专科领域名列前茅，美国医疗界无出其右。医院每年实施超过14.1万例手术，以及4,000多例机器人手术。

受技术进步、采用率提高、慢性病发病率上升、人口老龄化、外科医生需求以及有利的报销政策等因素的影响，机器人辅助手术市场正在经历大幅增长，并有望继续扩大。2022年，美国机器人手术服务市场价值为18亿美元，预计复合年增长率将达17.3%，到2030年有望增至64亿美元。

Farah博士补充道：“ 此次合作是Optiscan美国市场拓展策略的一部分，平台技术将作为术中肿瘤手术工作流程的关键一环，嵌入到各个环境和临床应用中，为外科医生提供癌细胞移除的实时显微信息，以减少癌细胞遗漏以及因残留疾病导致的重复手术。”

Mayo Clinic通过本公告提及的技术享有经济利益。Mayo Clinic将把所获得的全部收入用于病人护理、教育和研究等非营利性工作。

本公告经Optiscan董事会授权发布。

关于Optiscan

Optiscan Imaging Ltd (ASX:OIL) 在共聚焦内窥镜成像技术的开发、制造和商业化领域处于世界领先地位，其产品广泛应用于医疗、转化医学和临床前应用。其技术可实现单细胞水平的实时、无损、三维、活体数字成像。

公司致力于技术开发和应用，旨在为医疗服务和研究人员提供最高质量的实时显微成像工具，以实现疾病的早期检测和治疗，改善患者预后，降低治疗药物和相关程序的高昂成本。

公司受专利保护的专有技术采用了特别微型化组件，创造出笔尖大小的数码显微镜，可用于所接触的任何组织，实时生成用于癌症诊断和手术边缘检测的高分辨率数码病理图像。公司的技术开发旨在尽早诊断和治疗癌症肿瘤，从而改善患者的预后。

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如需了解有关Mayo Clinic的更多信息，请访问www.mayoclinic.org。

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