WHOOP annonce un partenariat mondial avec Cristiano Ronaldo

The partnership and investment from Ronaldo coincide with the announcement of WHOOP expanding its availability to Gulf Cooperation Council regions - Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain - in addition to Hong Kong, Israel, Korea, and Taiwan. (Photo: Business Wire)

Ronaldo joins the company’s growing roster of global ambassador investors, including Patrick Mahomes, Michael Phelps, Eli Manning, Rory McIlroy, and more. (Photo: Business Wire)

WHOOP collaboration with Ronaldo marks the most significant investments to date. (Photo: Business Wire)

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--WHOOP, la société spécialisée dans la performance humaine, annonce aujourd'hui que Cristiano Ronaldo, la légende du football, devient qu'ambassadeur mondial officiel et investisseur de la marque. Il s'agit de l'un des investissements les plus importants de Ronaldo à ce jour. Ronaldo rejoint la liste croissante d’investisseurs ambassadeurs mondiaux de la société, notamment Patrick Mahomes, Michael Phelps, Eli Manning et Rory McIlroy. Annoncé dans la matinée sur Instagram Live, ce partenariat témoigne de la trajectoire de croissance mondiale de l’entreprise et de son engagement à révolutionner le monde de la performance humaine.

Ce partenariat entre WHOOP et Ronaldo est une évidence. Le succès de Ronaldo repose sur la détermination de performer au plus haut niveau. Premier à l'entraînement, dernier à partir - d'anciens coéquipiers parlent de son dévouement à l'amélioration de soi comme la force motrice de son succès. Cristiano s'engage toujours à un très haut niveau. Il a été le meilleur buteur du monde en 2023, est actuellement le meilleur buteur de la Pro League saoudienne et se prépare pour l'Euro cet été. Ronaldo et WHOOP travailleront en partenariat sur le développement de produits et tireront parti d'informations basées sur les données pour fournir le meilleur coaching de santé et de remise en forme pour les sportifs et la société en général.

« Cristiano est membre de WHOOP depuis plusieurs années et nous sommes fiers de renforcer encore notre relation grâce à ce partenariat », déclare Will Ahmed, fondateur et CEO, WHOOP. « La quête incessante d’amélioration et de perfection de Cristiano reflète notre mission. Nous nous réjouissons à la perspective de collaborer avec lui pour partager des informations inédites sur ses méthodes d'entraînement et de récupération. Ensemble, nous dévoilerons des collaborations passionnantes en matière de produits afin d’optimiser l’expérience WHOOP pour nos membres. »

L'un des plus grands joueurs de l'histoire du football, Cristiano Ronaldo a connu un succès sans pareil dans diverses ligues prestigieuses à travers le monde, y compris la Premier League (Manchester United 2003-2009 ; 2021-2023), LaLiga (Real Madrid 2009-2018), Serie A (Juventus 2018-2022), et dernièrement, la Saudi Pro League (Al Nassr, depuis 2022). En tant que meilleur buteur de l'histoire du football de haut niveau avec 891 buts inscrits, Ronaldo a remporté sept titres de champion et cinq Ligues des champions de l'UEFA et a remporté cinq fois le Ballon d'Or.

Ronaldo représente également son pays natal, le Portugal, lors des compétitions internationales depuis 2003, avec 206 matches et 128 buts. Ses contributions ont conduit le Portugal à la victoire au Championnat d'Europe de l'UEFA en 2016 et au titre de l'UEFA Nations League en 2019.

« WHOOP a eu un impact transformateur sur ma vie, aussi bien sur le terrain qu'en dehors, et je suis honoré de rejoindre l’équipe en tant qu’investisseur », déclare Cristiano Ronaldo. « Je porte WHOOP pendant que je m’entraîne, que je dors et que je récupère. C’est l’un des outils les plus importants qui m’a aidé à améliorer mon jeu et à surveiller ma santé. Je me réjouis à la perspective de travailler avec WHOOP pour continuer à optimiser les fonctionnalités et le coaching de WHOOP. »

Le partenariat et l'investissement de Ronaldo coïncident avec l'annonce de WHOOP relative à sa disponibilité élargie aux régions du Conseil de coopération du Golfe (Arabie saoudite, Qatar, Koweït, Bahreïn) en plus de Hong Kong, d'Israël, de la Corée et de Taiwan. En outre, au moment de l'annonce, WHOOP aura étendu ses services d'expédition à l'Inde, au Mexique et au Brésil, assurant aux membres ainsi une expérience optimale sur ces marchés.

Pour de plus amples renseignements à propos de WHOOP x Ronaldo, veuillez visiter www.whoop.com/cr7.

À PROPOS DE WHOOP

WHOOP, le spécialiste des performances humaines, propose un coaching portable de santé et de remise en forme pour aider les gens à atteindre leurs objectifs. Adhérer à WHOOP, c’est bénéficier de la meilleure technologie portable, d’un feedbak exploitable et de recommandations en matière de récupération, de sommeil, d’entraînement et de santé. WHOOP s’adresse aux athlètes professionnels, aux dirigeants du Fortune 500, aux cadres, aux passionnés de fitness, au personnel militaire, aux travailleurs de première ligne et à quiconque cherchant à améliorer ses performances. WHOOP Unite, la solution complète dédiée au soutien des entreprises de tous les secteurs, inclut du coaching, des informations organisationnelles et des programmes de santé. Des études montrent que WHOOP peut modifier positivement le comportement, accroître la qualité du sommeil et améliorer les biomarqueurs physiologiques. Fondée en 2012 et basée à Boston, WHOOP a levé plus de 400 millions USD de capital-risque. La dernière levée de fonds a fait de WHOOP l’entreprise indépendante de technologies portables la plus capitalisée au monde. Pour plus d’informations, visitez le site WHOOP.com et suivez WHOOP sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn et YouTube.

