Alvaria宣布进一步扩展与Avaya的合作伙伴关系，新增加入Alvaria CX Premier企业级全渠道合规外拨服务

亚特兰大--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Alvaria® 非常高兴地宣布，我们与企业客户体验解决方案领域的领导者Avaya的合作伙伴关系将得到进一步加强。在我们共同提供的企业级高性能解决方案中，现加入了Alvaria CX™ 平台，旨在提供全渠道合规的外拨客户互动服务。

Alvaria CX 预计将在5月底之前登陆Avaya One Source商店。Alvaria将利用5月13日至15日，在科罗拉多州丹佛举办的Avaya ENGAGE活动，向Avaya客户及合作伙伴展现Alvaria CX 在全渠道外拨活动方面的高效表现。Alvaria CX 在Avaya现有的Alvaria解决方案基础上，新增了更多合规选择和各种部署方案，以满足客户偏好的环境——不论是本地、私有云、公共云、虚拟私有云(VPC)或是混合云。

Avaya的高级副总裁兼首席产品官Omar Javaid提到：“结合Alvaria的外拨活动与合规管理工具，并融入Avaya Experience Platform™加强了呼叫中心代理的能力，这样的搭配有助于精准满足我们的企业客户在复杂外拨策略上的需求，以及支持他们身后的合作伙伴。”

Alvaria的首席执行官Jeff Cotten分享道：“随着Alvaria CX成为我们通过Avaya及其渠道伙伴供应的Alvaria产品系列的一部分，我们持续巩固合作伙伴关系，同时为Avaya全球伙伴网络及其客户带来提供顶级主动外拨解决方案的机会。”

Alvaria 很荣幸成为 Avaya ENGAGE 2024 的赞助商。安排时间与我们会面或前往开发者市场 ( Developer Marketplace ) 530 号展位。

关于Alvaria

Alvaria致力于开发增强您与团队及客户之间连接的技术。自豪地庆祝业务超过50年，Alvaria是由两家有影响力的联系中心技术公司——Aspect Software与Noble Systems合并而成立的。我们的基石在于为全球大型企业和组织提供复杂、功能丰富且设计精良的劳动力管理以及联系中心基础设施解决方案。我们支撑着一个广泛的独特组件生态系统，这些组件可以通过API访问，并通过越来越多的战略性整合得到补充，帮助我们的客户和合作伙伴按照他们自己的节奏现代化其联系中心，同时提供他们所需的安全性、灵活性和定制性。欲了解更多，请访问www.alvaria.com。

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