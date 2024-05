ispace EUROPE en CDS ondertekenen vervoerovereenkomst voor het transport van technologie voor nauwkeurige locatiemeting naar de maan

Julien Lamamy, CEO ispace-Europe, Charlotte Nassey, ispace-Europe, Ovidiu Ratiu, Founder & CEO, CDS, Takeshi Hakamada, Founder & CEO, ispace, inc., Heloise Vertadier, ispace-Europe, Atsushi Saiki, Chief Revenue Officer, ispace, inc. (Photo: Business Wire)

LUXEMBURG--(BUSINESS WIRE)--ispace EUROPE S.A. (ispace-EUROPE), de in Luxemburg gevestigde dochteronderneming van ispace, inc., en Control Data Systems SRL (CDS), hebben een vervoerovereenkomst gesloten voor het transport van apparatuur voor het verrichten van nauwkeurige locatiemetingen naar de maan. Dit is door de twee bedrijven bekendgemaakt.

De technologie van CDS, die een combinatie biedt van nauwkeurige localisatie en telecommunicatie, maakt gebruik van Ultra-Wideband voor het bepalen van nauwkeurige posities en is speciaal ontwikkeld voor ruimtevaarttoepassingen, met steun van het Europees Ruimteagentschap. Door het ontbreken van een GPS-achtig systeem op de maan is deze technologie baanbrekend voor toekomstige toepassingen op het gebied van maanverkenning.

De overeenkomst tussen de twee bedrijven vormt de eerste gezamenlijke stap op weg naar het leveren van belangrijke bijdragen aan het wetenschappelijke inzicht met betrekking tot de maan voor potentiële toekomstige commerciële doeleinden. Daarnaast is het de eerste keer dat Roemeense vracht op het maanoppervlak wordt bezorgd. De technologie wordt geïntegreerd in de APEX 1.0-maanlander in het kader van Mission 3 van ispace technologies U.S. (ispace-U.S.), die momenteel gepland staat voor 2026. De CDS-apparatuur wordt door een maanrover over het oppervlak vervoerd om de localisatietechnologie te testen met behulp van een antenne die op de APEX 1.0-lander achterblijft.

“ispace biedt bedrijven in Europa en de rest van de wereld toegang tot het maanoppervlak, waardoor ze hun technologie kunnen demonstreren en testen,” aldus Julien Lamamy, CEO van ispace-EUROPE. “We zijn er trots op dat we transport en diensten aan CDS kunnen bieden, om hen in staat te stellen de eerste commerciële missie van Roemenië naar de maan te realiseren.”

“CDS ontwikkelt communicatie- en positioneringstechnologieën die cruciaal zijn voor de toekomst van maanverkenning. De samenwerking met ispace verschaft ons de mogelijkheid om cruciale technologische bouwstenen op de maan te demonstreren voor toekomstige missies.” aldus Ovidiu Ratiu, oprichter en CEO van CDS.

Deze vervoerovereenkomst is het resultaat van samenwerking op basis van een memorandum van overeenstemming die door ispace en CDS is ondertekend en bekendgemaakt op 1 maart 2024.

Over ispace, inc. ( https://ispace-inc.com )

ispace, een internationaal bedrijf voor maanverkenning, met het motto “Expand our planet. Expand our future.”, is gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van maanlanders en -rovers. ispace heeft tot doel het leefdomein van de mens uit te breiden naar de ruimte en een duurzame wereld te creëren door transportdiensten naar de maan met een hoge frequentie en lage kosten aan te bieden. Het bedrijf heeft vestigingen in Japan, Luxemburg en de Verenigde Staten en heeft wereldwijd circa 300 werknemers in dienst. Ga voor meer informatie naar www.ispace-inc.com en volg ons op X: @ispace_inc.

Over CDS ( https://www.cds.ro/ )

Control Data Systems SRL (CDS), opgericht in 1994, is een particulier technologiebedrijf gevestigd in Cluj-Napoca, Roemenië. CDS ontwikkelt draadloze producten en technologieën voor industriële toepassingen op gebieden als lucht- en ruimtevaart, olie en gas en milieubewaking, en heeft met financiële ondersteuning van het ESA meerdere onderzoeksprojecten op het gebied van de ruimtevaart gerealiseerd, waaronder draadloze toepassingen voor AIT-satellietoperaties en de ontwikkeling van een draadloze communicatiebus voor satelliettoepassingen.

