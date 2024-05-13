WHOOP宣布与Cristiano Ronaldo建立全球合作伙伴关系

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 专注于人类表现的公司WHOOP今天宣布，传奇足球偶像Cristiano Ronaldo正式成为WHOOP的全球形象大使和投资人。这是Ronaldo迄今为止最重要的投资之一。Ronaldo加入了公司日益壮大的全球形象大使投资者行列，包括Patrick Mahomes、Michael Phelps、Eli Manning、Rory McIlroy等。这一合作关系是今天上午早些时候在Instagram Live上宣布的，标志着该公司的全球发展轨迹以及对人类表现的世界进行变革的承诺。

WHOOP与Ronaldo之间的合作关系堪称顺理成章。Ronaldo的成功建立在对最高水平表现的痴迷上。第一个到训练场，最后一个离开——前队友们都说他对自我提高的执着是他成功背后的推动力。Cristiano仍然保持着很高的水平。他是2023年全世界进球最多的足球运动员，目前是沙特职业联赛的最佳射手，并正在备战今夏的欧洲杯。Ronaldo和WHOOP将合作进行产品开发，并利用数据驱动的洞察力，帮助为运动员和全人类提供最好的健康和健身指导。

WHOOP创始人兼首席执行官Will Ahmed表示：“Cristiano多年来一直是WHOOP的会员，我们很荣幸通过这次合作进一步加强我们之间的关系。Cristiano对进步和完美的不懈追求反映了我们的使命。我们期待着与他合作，分享他在训练和恢复方法方面前所未有的见解。我们将共同开展激动人心的产品合作，为我们的会员提升WHOOP体验。”

Cristiano Ronaldo是足球史上最伟大的球员之一，他在全球各大知名足球联赛中取得了无与伦比的成功，包括英超联赛（曼联2003-09；2021-23）、西甲联赛（皇家马德里2009-18）、意甲联赛（尤文图斯2018-22），以及最近的沙特职业联赛（纳赛尔2022-至今）。作为全球顶级协会足球历史上的一流射手，Ronaldo已射入891球（这一数字还在不断增加），赢得7次联赛冠军和5次欧洲冠军联赛冠军，并且是5次金球奖得主。

自2003年以来，Ronaldo还代表祖国葡萄牙国家队参加国际比赛，迄今为止共参加了206场比赛，踢入128球，带领葡萄牙队夺得了2016年欧洲杯冠军和2019年欧洲国家联赛冠军。

Cristiano Ronaldo表示：“WHOOP在球场内外都对我的生活产生了变革性的影响，我很荣幸能够以投资者的身份加入该团队。我在训练、睡觉和恢复时都穿着WHOOP。它是帮助我提高比赛水平和监测健康状况的最重要的工具之一。我期待着与WHOOP合作，继续提高WHOOP的功能和指导水平。”

Ronaldo的合作和投资恰逢WHOOP宣布将其服务范围扩大到海湾合作委员会地区（沙特阿拉伯、卡塔尔、科威特、巴林）以及香港、以色列、韩国和台湾地区。此外，在发布公告时，WHOOP还将其运输服务扩展到印度、墨西哥和巴西，以确保会员在这些市场上获得无缝体验。

如需了解有关WHOOP与Ronaldo合作的更多信息，请访问www.whoop.com/cr7。

关于WHOOP

WHOOP是一家专注于人类表现的公司，提供可穿戴的健康和健身教练，帮助人们实现目标。WHOOP会员可享受一流的可穿戴技术、可操作的反馈以及恢复、睡眠、训练和健康方面的建议。WHOOP服务于职业运动员、《财富》500强CEO、高管、健身爱好者、军事人员、一线工人以及任何希望提高其表现的人士。WHOOP Unite是一个全面的解决方案，致力于通过辅导、组织洞察和健康计划为各行各业的组织提供支持。研究表明，WHOOP可以积极改变行为，增加睡眠，并改善生理生物学指标。WHOOP成立于2012年，总部位于波士顿，已筹集超过4亿美元的风险投资。最新一轮融资使WHOOP成为全球最有价值的独立可穿戴设备公司。请访问WHOOP.com了解更多信息，并在Instagram、Twitter、Facebook、LinkedIn和YouTube上与WHOOP联系。

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