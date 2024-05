The contract will fuel Cepton’s customer-specific product development and program execution efforts for its near-range lidar. © Cepton, Inc.

SAN JOSE, California--(BUSINESS WIRE)--Cepton, Inc. (“Cepton” o la “Società”) (Nasdaq: CPTN), impresa innovatrice e una delle più importanti della Silicon Valley nello sviluppo di soluzioni per lidar altamente performanti per applicazioni nei settori automotive e delle infrastrutture intelligenti, oggi ha annunciato la sigla di un importante accordo per servizi di ingegneria (l’“Accordo”) con il suo partner Tier 1 di lunga data nel settore automotive e attuale azionista, KOITO MANUFACTURING CO., LTD. (“Koito”) (TSE: 7276) il 9 maggio 2024.

Ai sensi dell’accordo Koito verserà a Cepton un totale di 10 milioni di dollari come commissione per servizi di ingegneria per il trimestre che si concluderà il 30 giugno 2024, per sostenere un importante programma OEM globale che Cepton e Koito si sono recentemente aggiudicate.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.