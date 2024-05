ispace EUROPE et CDS signent un accord de service de charge utile pour transporter une technologie de mesure de localisation précise sur la lune

Julien Lamamy, CEO ispace-Europe, Charlotte Nassey, ispace-Europe, Ovidiu Ratiu, Founder & CEO, CDS, Takeshi Hakamada, Founder & CEO, ispace, inc., Heloise Vertadier, ispace-Europe, Atsushi Saiki, Chief Revenue Officer, ispace, inc. (Photo: Business Wire)

Julien Lamamy, CEO of ispace-Europe and Ovidiu Ratiu, Founder and CEO of CDS at a meeting in Luxembourg. (Photo: Business Wire)

Julien Lamamy, CEO of ispace-Europe and Ovidiu Ratiu, Founder and CEO of CDS at a meeting in Luxembourg. (Photo: Business Wire)

LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--ispace EUROPE S.A. (ispace-EUROPE), la filiale basée au Luxembourg d'ispace, Inc., et Control Data Systems SRL (CDS) ont signé un accord de services de charge utile pour transporter un équipement de mesure de localisation précise sur la lune, ont annoncé les deux entreprises.

La technologie de CDS, qui associe la localisation précise à des télécommunications, utilise Ultra-Wideband pour déterminer des positions précises et a été développée spécifiquement pour des applications spatiales avec le soutien de l'Agence spatiale européenne. Le manque d'un système similaire au GPS sur la lune rend la technologie révolutionnaire pour les futures applications liées à l'exploration lunaire.

L'accord entre les deux entreprises marque le premier pas conjoint vers des contributions substantielles à la compréhension scientifique de la lune à des fins commerciales potentielles futures. Il représente également la première charge utile roumaine à être livrée à la surface lunaire. La technologie sera intégrée dans le module lunaire APEX 1.0 dans le cadre de la mission 3 d'ispace technologies U.S. (ispace-U.S.), actuellement prévue pour 2026. Un rover lunaire transportera l'équipement CDS à la surface pour tester la technologie de localisation à l'aide d'une antenne qui restera sur le module APEX 1.0.

« ispace offre un accès à la surface lunaire aux entreprises ici en Europe et dans le monde entier, leur permettant de faire des démonstrations et de montrer les capacités de leur technologie », a déclaré Julien Lamamy, PDG d'ispace-EUROPE. « Nous sommes fiers d’assumer le transport et de fournir des services à CDS afin qu'elle puisse réaliser la première mission commerciale de la Roumanie sur la lune. »

« CDS développe des technologies de communication et de positionnement qui sont essentielles pour l'avenir de l'exploration de la lune. La collaboration avec ispace nous donnera l'occasion de faire la démonstration de blocs technologiques critiques dans l'environnement lunaire au profit de futures missions », a déclaré Ovidiu Ratiu, fondateur et PDG de CDS.

Cet accord de services de charge utile est le résultat d'une collaboration basée sur un protocole d'accord signé par ispace et CDS et annoncé le 1ᵉʳ mars 2024.

À propos d’ispace, inc. (https://ispace-inc.com)

ispace, société mondiale d'exploration lunaire dont la vision est la suivante : " Développer notre planète, développer notre avenir ", est spécialisée dans la conception et la construction d'atterrisseurs et de rovers lunaires. Elle est spécialisée dans la conception et la construction d'atterrisseurs et de rovers lunaires. ispace vise à étendre la sphère de la vie humaine dans l'espace et à créer un monde durable en fournissant des services de transport à haute fréquence et à faible coût vers la lune. La société a des entités commerciales au Japon, au Luxembourg et aux États-Unis avec environ 300 employés dans le monde entier. Pour en savoir plus, visitez : www.ispace-inc.com et suivez-nous sur X : @ispace_inc.

À propos de CDS (https://www.cds.ro/)

Fondée en 1994, Control Data Systems SRL (CDS) est une entreprise technologique privée située à Cluj-Napoca, en Roumanie. CDS développe des produits et des technologies sans fil pour des applications industrielles dans des domaines tels que l'aérospatiale, le pétrole, le gaz et la gestion de l'environnement. Elle a mené à bien de nombreux projets de recherche dans le domaine spatial grâce à un financement de l'ESA, notamment des applications sans fil pour les opérations des satellites AIT et le développement d'un bus de communication sans fil pour les applications satellitaires.

