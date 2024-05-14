Alvaria 宣布擴大 Avaya 合作夥伴關係，納入 Alvaria CX Premier 企業級全通路合規外撥服務

亞特蘭大--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Alvaria® 很高興地宣布，我們與企業客戶體驗解決方案領域的領導者Avaya的夥伴關係將得到進一步的加強。在我們共同提供的企業級高效解決方案中，現加入了Alvaria CX™ 平台，旨在提供全渠道合規的外拨客戶互動服務。

Alvaria CX 預計將在5月底之前登陸Avaya One Source商店。Alvaria將利用5月13日至15日，在科羅拉多州丹佛舉行的Avaya ENGAGE活動，向Avaya客戶及合作夥伴展現Alvaria CX 在全渠道外拨活動方面的高效表現。Alvaria CX 基於Avaya現有的Alvaria解決方案，新增了更多合規選擇及各種部署方案，以符合客戶偏好的環境——無論是本地、私有雲、公共雲、虛擬私有雲(VPC)或是混合雲。

Avaya的資深副總裁兼首席產品長Omar Javaid提到：「結合Alvaria的外撥活動與合規管理工具，並融入Avaya Experience Platform™強化了呼叫中心代理的能力，這樣的配對有助於精準滿足我們的企業客戶在複雜外撥策略上的需求，以及支援他們身後的合作夥伴。」

Alvaria的執行長Jeff Cotten分享道：「隨著Alvaria CX成為我們透過Avaya及其通路夥伴供應的Alvaria產品系列的一部分，我們持續鞏固合作伙伴關係，同時為Avaya全球伙伴網絡及其客戶帶來提供頂級主動外撥解決方案的機會。」

Alvaria 很榮幸成為 Avaya ENGAGE 2024 的贊助商。 安排時間與我們會面或前往 開發者市場 ( Developer Marketplace )530 號展位。

關於Alvaria

Alvaria專注於打造強化您與團隊及客戶間連接的技術。自豪地慶祝業務超過50年，Alvaria是通過兩家具有影響力的聯絡中心技術公司——Aspect Software與Noble Systems合併而成立的。我們的基石是為全球大型企業和組織量身定制複雜、功能豐富且設計精巧的勞動力管理以及聯絡中心基礎設施解決方案。我們支持一個廣闊的獨特組件生態系統，這些組件可以通過API訪問，並通過越來越多的戰略性整合來輔助，幫助我們的客戶和合作夥伴按照他們自己的節奏現代化其聯絡中心，同時提供他們所需的安全性、靈活性和定制性。欲了解更多，請造訪www.alvaria.com.

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