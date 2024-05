Le partenariat entre Empatica et McRoberts atteint plus de 200 points d'accès et ouvre la plate-forme aux développeurs d'algorithmes externes.

The FDA-cleared Empatica Health Monitoring Platform will host all 71 McRoberts endpoints, which will be monitored using Empatica's EmbracePlus wearable. With a modular design, it can be worn on the wrist, waist, hip and other locations on the body, providing a range of versatile digital health measures. (Graphic: Business Wire)

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Empatica, pionnier du développement de biomarqueurs numériques et du suivi des patients grâce à l'IA, et McRoberts, l'un des leaders du suivi ambulatoire de l'activité physique, annoncent l'intégration des 71 paramètres de McRoberts dans le portefeuille de biomarqueurs numériques d'Empatica et dans sa plateforme agréée par la FDA, portant ainsi son offre totale à plus de 200.

Les biomarqueurs numériques supplémentaires viendront enrichir l'Empatica Health Monitoring Platform avec de nouvelles mesures dans des catégories telles que le suivi de l'activité, la dépense énergétique et les mouvements du sommeil, et introduiront des évaluations clés de la mobilité fonctionnelle telles que le test assis-debout, le test de marche, le test de montée et de descente chronométré, le test d'équilibre et le test d'escalier, qui jouent un rôle crucial dans l'évaluation de la fonction physique et de la mobilité dans le cadre des soins cliniques et des travaux de recherche.

« Ce partenariat témoigne de la maturation du secteur de la santé numérique », a déclaré Matteo Lai, PDG et cofondateur d'Empatica. « Des acteurs établis unissent leurs forces pour fournir une solution unique aux sponsors du monde entier. Vous pouvez obtenir la meilleure technologie médicale et des mesures validées avec une longue histoire clinique au même endroit : cela se traduit par une réduction du temps de préparation, des coûts et du fardeau pour les patients. »

« Nous sommes ravis de partager la nouvelle de notre partenariat avec Empatica », a déclaré Martijn Niessen, PDG de McRoberts. « La combinaison de nos analyses de mobilité avec leur plateforme polyvalente et leur vaste gamme de biomarqueurs physiologiques et comportementaux promet d'immenses avantages pour nos deux clients. »

Ce partenariat confirme la capacité de l'Empatica Health Monitoring Platform à être entièrement compatible avec des algorithmes tiers validés. C'est également le premier cas connu où un fournisseur déjà établi passe de l'utilisation de son dispositif vestimentaire propriétaire à une plate-forme de dispositif différente, ce qui lui permet de consacrer plus d'énergie au développement de nouveaux dispositifs d'extrémité. Cela témoigne de la confiance accordée à la technologie d'Empatica, en particulier aux capacités de surveillance du dispositif portable EmbracePlus. Cela ouvre également la voie à d'autres partenariats, ce qui en fait une véritable plateforme pour d'autres développeurs de biomarqueurs numériques dont les algorithmes sont mis en œuvre dans le cadre d'initiatives à grande échelle sans avoir à se préoccuper du développement de matériel dédié et de logiciels compatibles.

Les algorithmes de McRoberts sont disponibles pour tous les utilisateurs du plan Enterprise de l’Empatica Health Monitoring Platform. Visitez le site d'Empatica pour en savoir plus, ou contactez directement Empatica par cette adresse : research@empatica.com.

À propos d’Empatica

Empatica Inc est un pionnier du suivi continu, discret et à distance de la santé, basé sur l'IA. La plateforme et la technologie d'Empatica, homologuées par la FDA, sont utilisées par des milliers de partenaires institutionnels à des fins de recherche, dans le cadre d'études portant sur le stress, le sommeil, l'épilepsie, la migraine, la dépression, l'addiction et d'autres pathologies. Son produit phare, EmbracePlus, a été développé avec des partenaires clés tels que le HHS, l'USAMRDC et le projet TRISH financé par la NASA.

À propos de McRoberts

McRoberts est spécialisée dans la fourniture de solutions complètes pour l'évaluation de la mobilité humaine, tant dans la vie quotidienne qu'en laboratoire. McRoberts a introduit son premier algorithme et son premier système de capteurs portables pour le suivi de l'activité en 1994. Depuis, ses solutions MoveMonitor et MoveTest ont été largement utilisées dans le cadre d'essais cliniques, de soins de santé et de recherches universitaires.

