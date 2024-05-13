Optiscan與Mayo Clinic簽訂專有技術協議

澳洲，墨爾本--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Optiscan Imaging Limited（澳洲證券交易所代號：OIL，以下簡稱「 Optiscan」或「該公司」）欣然宣布，該公司已與Mayo Clinic簽訂專有技術協議，合作開發應用於機器人手術的數位共焦雷射內顯微鏡影像系統。

這項合作結合Optiscan在數位內顯微鏡硬體與軟體開發方面的工程專業能力、與Mayo Clinic的機器人手術及高品質患者照護專有技術。協議涵蓋為期24個月的共同開發計畫，將集結雙方的專家開發一款與機器人相容的內顯微鏡影像系統，並以機器人輔助乳癌手術為第一個重點。

Optiscan執行長暨總經理Camile Farah博士表示：「我們非常高興能與Mayo Clinic合作，加速本公司機器人影像平台的開發及臨床測試，推動醫界採用受即時數位病理和影像輔助引導的精密機器人手術。這份合作建立在雙邊共同的創新經驗之上，並專致提供最高品質的患者治療成果，提升醫療保健服務。」

Mayo Clinic是全球最大的非營利性綜合醫療團體，傾力促進醫療保健轉型，打造更健康的世界。Mayo Clinic促成醫療保健進步的努力，為它贏得比其他醫療保健機構更多的高品質病患照護頂尖評等。它獲得的第一名評等超越美國其他任何醫院，獲頂尖排名肯定的專科數也高於美國其它任何醫院。該醫院每年進行的手術在14.1萬例以上，機器人手術則在4000例以上。

機器人輔助手術市場正歷經顯著成長；受技術精進、採用率擴大、慢性病盛行率上升、人口老化、外科醫師需求和有利的報銷政策等趨勢推動，預計將繼續成長。美國機器人手術服務市場在2022年的價值為18億美元，預計將以17.3%的年複合成長率 (CAGR) 成長，並在2030年達到64億美元。

Farah博士補充道：「Optiscan為美國市場制定了多項重點戰略，這項合作是其中一部分。我們計劃把我們的平台技術納入腫瘤手術術中流程，成為其關鍵一環，應用於各種醫療和臨床情境中，為外科醫生提供清除癌症的即時顯微資訊，減少手術遺漏的癌細胞，並將因癌細胞殘留而進行重複手術的情況減至最低。」

Mayo Clinic將因本公告中提及的技術獲得經濟利益。Mayo Clinic將運用它獲得的任何收入支持其呵護患者、教育及研究的非營利使命。

本公告獲Optiscan董事會授權發布。

關於Optiscan

Optiscan Imaging Ltd（澳洲證券交易所代號：OIL）開發、製造醫療、轉譯及臨床前應用所需的共焦內顯微鏡影像技術並加以商業化，成果獨步全球。我們的技術以非破壞性的方式提供單細胞層次的即時3D體內數位影像。

我們竭力開發技術，提供醫療照護提供者及研究員最高品質的即時顯微影像工具，及早偵測並管理疾病、提升治療患者的成效，並減低因醫學治療及相關程序導致的高昂成本。

我們受專利保護的專有技術運用特殊小型組件製成筆狀大小的數位顯微鏡，可為碰觸到的任何組織拍攝即時高解析度的數位病理影像供癌症診斷和手術邊緣檢測。我們的技術發展目標是及早診斷出癌性腫瘤並進行後續治療，預期可改善患者的治療成效。

如欲進一步瞭解Optiscan，請造訪：www.optiscan.com，或是在LinkedIn、X或Instagram上追蹤我們。

如欲進一步認識Mayo Clinic，請造訪：www.mayoclinic.org。

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