WHOOP anuncia parceria global com Cristiano Ronaldo

The partnership and investment from Ronaldo coincide with the announcement of WHOOP expanding its availability to Gulf Cooperation Council regions - Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain - in addition to Hong Kong, Israel, Korea, and Taiwan. (Photo: Business Wire)

Ronaldo joins the company’s growing roster of global ambassador investors, including Patrick Mahomes, Michael Phelps, Eli Manning, Rory McIlroy, and more. (Photo: Business Wire)

WHOOP collaboration with Ronaldo marks the most significant investments to date. (Photo: Business Wire)

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--A WHOOP, empresa de desempenho humano, anunciou hoje Cristiano Ronaldo, o lendário ícone do futebol, como embaixador e investidor global oficial. Isso representa um dos investimentos mais significativos de Ronaldo até o momento. Ronaldo se junta à crescente lista de investidores embaixadores globais da empresa, incluindo Patrick Mahomes, Michael Phelps, Eli Manning, Rory McIlroy e outros. Anunciada no início desta manhã no Instagram Live, essa parceria significa a trajetória de crescimento global da empresa e o compromisso de revolucionar o mundo do desempenho humano.

A parceria entre WHOOP e Ronaldo é óbvia. O sucesso de Ronaldo foi construído em uma obsessão por se destacar nos mais altos níveis. Primeiro no treino, último a sair – ex-companheiros de equipe falam de sua dedicação à melhoria pessoal como sendo a força motriz por trás de seu sucesso. Cristiano ainda está se destacando em um nível muito alto. Ele foi o maior artilheiro do mundo em 2023, atualmente é o principal artilheiro da Liga Pro Saudita e está se preparando para a Eurocopa deste verão. Ronaldo e WHOOP colaborarão no desenvolvimento de produtos e aproveitarão insights baseados em dados para ajudar a fornecer o melhor treinamento de saúde e condicionamento físico para atletas e a humanidade em geral.

“Cristiano é membro da WHOOP há vários anos, e estamos orgulhosos de fortalecer nossa relação ainda mais por meio desta parceria”, disse Will Ahmed, fundador e CEO da WHOOP. “A busca implacável de Cristiano pela melhoria e perfeição espelha nossa missão. Estamos ansiosos para colaborar com ele para compartilhar insights sem precedentes sobre seus métodos de treinamento e recuperação. Juntos, lançaremos colaborações de produtos emocionantes para aprimorar a experiência da WHOOP para nossos membros.”

Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores da história do futebol, alcançou sucesso sem precedentes em várias ligas de futebol de prestígio globalmente, incluindo a Premier League (Manchester United 2003-09; 2021-23), LaLiga (Real Madrid 2009-18), Serie A (Juventus 2018-22) e mais recentemente, a Liga Pro Saudita (Al Nassr 2022-Presente). Como o maior artilheiro da história do futebol de elite mundial, com 891 gols e contando, Ronaldo conquistou sete títulos de liga e cinco Ligas dos Campeões da UEFA e é um vencedor do prêmio Ballon d'Or por cinco vezes.

Ronaldo também representa seu país natal, Portugal, em competições internacionais com a equipe principal desde 2003, participando de 206 partidas até o momento e marcando 128 gols. Suas contribuições levaram Portugal à vitória no Campeonato Europeu da UEFA em 2016 e ao título da Liga das Nações da UEFA em 2019.

“A WHOOP teve um impacto transformador na minha vida, tanto dentro quanto fora do campo, e estou honrado em me juntar à equipe como investidor”, disse Cristiano Ronaldo. “Eu uso WHOOP enquanto treino, durmo e me recupero. Tem sido uma das ferramentas mais importantes para me ajudar a melhorar meu jogo e monitorar minha saúde. Estou ansioso para trabalhar com a WHOOP e continuar a elevar o nível dos recursos e do treinamento da WHOOP.”

A parceria e o investimento de Ronaldo coincidem com o anúncio da expansão da disponibilidade do WHOOP para as regiões do Conselho de Cooperação do Golfo – Arábia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahrein – além de Hong Kong, Israel, Coreia e Taiwan. Além disso, até o momento do anúncio, a WHOOP terá estendido seus serviços de remessa para a Índia, México e Brasil, garantindo uma experiência perfeita para os membros nesses mercados.

Para obter mais informações sobre o WHOOP x Ronaldo, acesse www.whoop.com/cr7.

SOBRE A WHOOP

A WHOOP, empresa de desempenho humano, oferece um coach de saúde e condicionamento físico vestível para ajudar as pessoas a alcançar seus objetivos. A associação à WHOOP oferece tecnologia vestível de ponta, feedback acionável e recomendações em recuperação, sono, treinamento e saúde. A WHOOP atende atletas profissionais, CEOs de empresas Fortune 500, executivos, entusiastas de fitness, militares, trabalhadores de linha de frente e qualquer pessoa que busque melhorar seu desempenho. A WHOOP Unite é uma solução abrangente dedicada a apoiar organizações em uma ampla variedade de setores com treinamento, insights organizacionais e programas de saúde. Estudos mostram que a WHOOP pode mudar positivamente o comportamento, aumentar o sono e melhorar biomarcadores fisiológicos. Fundada em 2012, a WHOOP tem sede em Boston e levantou mais de US$ 400 milhões em capital de risco. A última rodada de financiamento tornou a WHOOP a empresa de vestíveis independente mais valiosa do mundo. Acesse WHOOP.com para obter mais informações e conecte-se com a WHOOP no Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn e YouTube.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.