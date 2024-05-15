Cognite Data Fusion®現已登陸沙烏地阿拉伯Google Cloud平台

沙烏地阿拉伯利雅德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球公認的工業軟體領導者Cognite今天宣布，其旗艦工業資料運維產品Cognite Data Fusion ® 現已登陸沙烏地阿拉伯的Google Cloud平台。這項策略性合作將Cognite首屈一指的資料管理和安全可信的人工智慧(AI)與Google Cloud強大的基礎設施和資料分析能力相結合，使客戶能夠將資料順暢移轉到雲端，確保可擴充性、靈活性和安全性，同時使沙烏地阿拉伯的客戶能夠便捷地存取其複雜的工業資料。

Cognite Data Fusion將在Google Cloud先進的人工智慧和機器學習工具基礎上，部署其專為複雜工業資料打造的全面的上下文關聯和生成式人工智慧(gen AI)功能——這是一個強大的組合，可提供可操作的洞察，提高營運效率，推動能源、製造和物流等產業的數位化轉型。

Cognite執行副總裁Francois Laborie博士表示：「我們很高興能為沙烏地阿拉伯的Google Cloud客戶提供Cognite資料和人工智慧產品。這是我們合作關係中的一個重要里程碑，也是我們對沙烏地阿拉伯的承諾。借助為客戶帶來商業價值的解決方案，來自Cognite和Google Cloud的資料和人工智慧的力量推動實現了產業轉型。」

Google Cloud中東、土耳其和非洲地區董事總經理Abdul Rahman Al Thehaiban表示：「我們很高興能與Cognite合作，將其先進的工業資料平台帶給沙烏地阿拉伯的Google Cloud客戶。透過利用Google Cloud可擴充和安全的基礎架構，Cognite Data Fusion將使客戶能夠利用資料的力量做出更明智的業務決策，並加速其數位化轉型之旅。」

Cognite Data Fusion專為工業使用案例量身打造的一流生成式人工智慧功能使客戶能夠生成合成資料、模擬場景並最佳化營運，最終改善決策和業務成果。

在沙烏地阿拉伯以及更廣泛的中東和北非地區，Cognite Data Fusion由Saudi Aramco與Cognite的合資企業CNTXT推向市場。這種合作關係將CNTXT對地區工業格局的深刻理解與Cognite的尖端技術結合起來，為客戶提供訂製型解決方案，以解決他們的具體需求和挑戰。CNTXT執行長Abdullah Jarwan表示：「Cognite Data Fusion將徹底改變沙烏地阿拉伯各產業從資料中取得洞察的方式。Cognite Data Fusion為工業領域量身打造了全球首屈一指的生成式人工智慧功能。」

Google Cloud上的Cognite Data Fusion現已針對沙烏地阿拉伯的客戶推出。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.cntxt.com。

關於CNTXT：

Saudi Aramco和Cognite的合資企業CNTXT是一家首屈一指的數位化轉型公司，總部位於沙烏地阿拉伯利雅德。CNTXT以透過技術和創新強化組織能力為使命，充分利用策略性合作夥伴關係和經銷商網路，加速沙烏地阿拉伯公共和私人部門的數位化轉型。

關於Cognite

Cognite致力推動生成式人工智慧在工業界的應用。首屈一指的能源、製造、電力及再生能源企業均選擇Cognite為他們提供安全、可靠、即時的資料，以將他們資產密集的運作型態轉型為更加安全、更加永續、獲益更高的模式。Cognite提供易用、安全且可擴充的工業資料營運（DataOps）平台——Cognite Data Fusion®，便利任何決策者使用，無論他們是在現場還是位於遠端的營運中心，都能夠獲取並瞭解複雜的工業資料、及時展開協作，並創造更美好的未來。請造訪我們的官網： www.cognite.ai ，並在 LinkedIn 和 X (Twitter) 上追蹤我們的最新動向。

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