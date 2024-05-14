大型建築公司部署Boomi以建立穩定的資料核心

雪梨--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧整合與自動化領導者Boomi™今天宣布，HEB Construction選擇Boomi實施企業資源規劃(ERP)現代化專案，以確保與母公司保持全球一致，強化本地治理，並建立重複使用理念。

HEB Construction (HEB)是一家大型建築公司，在紐西蘭擁有1500名員工。公司成立於1975年，在全國提供公路、鐵路、海洋、土地和城市開發專案。2015年，HEB被VINCI Construction收購。

2022年，HEB開始採用其母公司的ERP專案，這代表該專案在歐盟以外地區的首次部署。雖然ERP平台通常會取代所有國內系統，但由於現有本地技術投資的成熟度及其營運所依據的監管架構，這種做法並不適合HEB。

HEB Construction企業架構師Mircel Van Der Walt 表示：「紐西蘭的監管和功能要求與之前部署的市場截然不同，顯然『數位移植』並不合適——HEB需要一種不同的方法。相反，我的團隊考慮採用混合整合方法。做出這一決定的原因不僅是需要一個符合法規的管理系統，還因為我們必須保持我們在人力資源等本地系統方面的現有專業知識。為了確保新的ERP能在這個陌生的環境中不斷發展，我們意識到HEB只有圍繞穩定的核心進行創新，才能贏得信任。」

HEB實施了Boomi的整合平台即服務(iPaaS)，在其本地應用程式（包括薪資、考勤表、庫存管理和設備維護系統）之間建立樞紐和輻射型整合模式。HEB採用ERP的資料結構作為其資料標準，將其本地模式與全球ERP堆疊進行鏡像，形成樞紐對樞紐的連接。這種方法在兩家公司之間建立了順暢通訊，並建立了可重複使用的整合模式。

「儘管ERP專案非常複雜，但我們在更大範圍的全球推廣中的『檔期』仍被嚴格控制在12個月的時間內。Boomi Enterprise Platform賦予我們一個能夠保障準時交付的工具，並建立了具有重複使用價值的設計介面——它可以有效地複製我們在世界其他地區所取得的成果，並具有類似的本地防護欄、法規和操作要求。」

HEB還實施了Boomi主資料中心(MDH)以深化協作和控制精確度。借助MDH，HEB可以透過三個抽象層全面管理其數位資產：人員、專案和設備。

「透過在三種資料原型之間建立界限，ERP資料可以準確地饋送到它應該到達的地方，反之亦然。例如，新員工資訊現在會進入我們的Boomi『員工』儲存空間，並在達到最低資料完整性時流入ERP。

「我們正在成為一家以數位為中心的企業，而不僅僅是一家擁有資料的建築公司。這表示我們不僅要安裝炫酷的新技術，還要透過將系統連接到穩定的企業資料核心來賦予它們意義。這與我們的人工智慧計畫尤其相關，因為沒有 IA（資訊架構）就不可能有AI。有了Boomi，我們現在已經準備就緒。」

Boomi亞太區企業資深總監Nathan Gower表示：「這是一家全球性公司體認到當地獨特需求而進行本地創新的真實寫照。HEB利用Boomi建立了一個頂尖效能系統的複合產物，並透過這樣做建立了一種相互理解，即沒有陣營之分——相反，兩個組織利用各自的系統和工具建立了一個服務於共同目標的綜合結果。」

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