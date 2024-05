Samenwerking tussen Empatica en McRoberts levert meer dan 200 eindpunten op en opent platform voor externe algoritmeontwikkelaars

The FDA-cleared Empatica Health Monitoring Platform will host all 71 McRoberts endpoints, which will be monitored using Empatica's EmbracePlus wearable. With a modular design, it can be worn on the wrist, waist, hip and other locations on the body, providing a range of versatile digital health measures. (Graphic: Business Wire)

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Empatica, een pionier op het gebied van digitale biomarkerontwikkeling en patiëntmonitoring met AI, en McRoberts, een van de leiders op het gebied van ambulante monitoring van fysieke activiteit, kondigen aan dat alle 71 McRoberts eindpunten zijn geïntegreerd in Empatica's digitale biomarkerportfolio en FDA-goedgekeurde platform, waarmee het totale aanbod op meer dan 200 komt.

De aanvullende digitale biomarkers zullen het gezondheidsmonitoringplatform van Empatica uitbreiden met nieuwe metingen in categorieën zoals activiteitsmonitoring, energieverbruik en slaapbewegingen. Ze introduceren belangrijke functionele mobiliteitsbeoordelingen zoals de zit-naar-stand-test, looptest, getimede opstaan-lopen-test, zwaai-test en traplooptest, die een cruciale rol spelen bij de beoordeling van fysieke functie en mobiliteit in klinische zorg- en onderzoekssettings.

" Deze samenwerking is een bewijs dat de digitale gezondheidsindustrie volwassen wordt," zegt Matteo Lai, CEO en medeoprichter van Empatica. " Gevestigde spelers bundelen hun krachten om sponsors over de hele wereld een one-stop oplossing te bieden. We hebben nu de beste medische technologie en gevalideerde maatregelen met een lange klinische geschiedenis op dezelfde plek: dit betekent minder insteltijd, kosten en belasting voor de patiënt."

" We zijn verheugd om het nieuws van onze samenwerking met Empatica te delen," zegt Martijn Niessen, CEO bij McRoberts. " De combinatie van onze mobiliteitsanalyses met hun veelzijdige platform en uitgebreide aanbod van fysiologische en gedragsbiomarkers belooft enorme voordelen voor de klanten van onze beide bedrijven."

Het partnerschap bevestigt dat het gezondheidsmonitoringplatform van Empatica volledig compatibel is met gevalideerde algoritmen van derden. Het is ook het eerste bekende geval waarin een reeds gevestigde aanbieder overstapt van het gebruik van zijn eigen wearable naar andere platformapparatuur. Nu kan het accent worden gelegd op de ontwikkeling van nieuwe eindpunten. Dit toont het vertrouwen in de technologie van Empatica, vooral name in de monitoringmogelijkheden van de EmbracePlus wearable. Het maakt ook de weg vrij voor aanvullende partnerschappen om een echt platform te creëren voor andere ontwikkelaars van digitale biomarkers. Zij kunnen nu grootschalige initiatieven ontplooien en algoritmen laten inzetten zonder zich zorgen te hoeven maken over de ontwikkeling van speciale hardware en compatibele software.

De McRoberts-algoritmen zijn beschikbaar voor alle Enterprise-plan gebruikers van het gezondheidsmonitoringplatform van Empatica. Bezoek Empatica’s website voor meer informatie of neem rechtstreeks contact op met research@empatica.com.

Over Empatica

Empatica Inc is een pionier op het gebied van continue, onopvallende gezondheidsmonitoring op afstand, aangedreven door AI. Het FDA-goedgekeurde platform en de technologie van Empatica worden door duizenden institutionele partners gebruikt voor onderzoeksdoeleinden, in studies naar stress, slaap, epilepsie, migraine, depressie, verslaving en andere aandoeningen. Het medische draagbare paradepaardje van het bedrijf, EmbracePlus, is ontwikkeld in samenwerking met belangrijke partners, waaronder HHS, USAMRDC en het door NASA gefinancierde TRISH.

Over McRoberts

McRoberts is gespecialiseerd in het leveren van uitgebreide oplossingen voor het beoordelen van menselijke mobiliteit, zowel in het dagelijks leven als in laboratoria. McRoberts introduceerde zijn eerste algoritme en draagbaar sensorsysteem voor activiteitenmonitoring in 1994. Sindsdien zijn de MoveMonitor en MoveTest-oplossingen uitgebreid gebruikt in klinische onderzoeken, gezondheidszorg en wetenschappelijk onderzoek.

