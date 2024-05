Optiscan assina contrato de tecnologia com Mayo Clinic

MELBOURNE, Austrália--(BUSINESS WIRE)--Optiscan Imaging Limited (ASX:OIL) ('Optiscan' ou 'Empresa') sente o prazer de anunciar que assinou uma cooperação mediante um contrato de tecnologia com a Mayo Clinic para desenvolver um sistema digital de imagem endomicroscópica a laser confocal para uso em cirurgia robótica.

A cooperação combina a experiência de engenharia da Optiscan em desenvolvimento de hardware e software endomicroscópico digital com o conhecimento da Mayo Clinic em cirurgia robótica e atendimento de qualidade ao paciente. O contrato, que compreende um plano de desenvolvimento conjunto de 24 meses, irá reunir especialistas de ambas as empresas para desenvolver um sistema de imagem endomicroscópica compatível com robôs, com foco inicial na cirurgia de câncer de mama assistida por robótica.

O Diretor Executivo e Diretor Geral da Optiscan, Dr. Camile Farah, disse: " Estamos empolgados em cooperar com a Mayo Clinic para acelerar o desenvolvimento e testes clínicos de nossa plataforma de imagem robótica visando acelerar a adoção da patologia digital em tempo real e da cirurgia robótica de precisão orientada por imagem. Esta cooperação é formada sobre uma história compartilhada de inovação e um foco a laser em proporcionar resultados da mais alta qualidade aos pacientes para uma melhor atendimento de cuidados de saúde."

A Mayo Clinic é o maior grupo médico integrado e sem fins lucrativos do mundo, concentrada em transformar cuidados de saúde e construir um mundo mais saudável. Seu esforço para oferecer melhores cuidados médicos rendeu a ela classificações mais altas em atendimento ao paciente de alta qualidade do que qualquer outra organização de saúde. Ela tem mais classificações em primeiro lugar do que qualquer outro hospital nos EUA e está no topo da classificação em mais especialidades do que qualquer outro hospital dos EUA. O hospital realiza mais de 141.000 casos cirúrgicos e executa mais de 4.000 casos de cirurgia robótica por ano.

O mercado de cirurgia assistida por robótica vem experimentando um crescimento significativo e deve continuar se expandindo impulsionado pelos avanços tecnológicos, aumento da adoção, aumento da prevalência de doenças crônicas, envelhecimento da população, demanda de cirurgiões e políticas de reembolso favoráveis. O mercado de serviços de cirurgia robótica dos EUA foi avaliado em US$ 1,8 bilhão em 2022, sendo estimado que cresça a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 17,3%, chegando a US$ 6,4 bilhões em 2030.

O Dr. Farah acrescentou: " A cooperação faz parte do foco estratégico mais amplo da Optiscan no mercado dos EUA e de seu plano de incorporar sua tecnologia de plataforma como um componente-chave dos fluxos de trabalho de cirurgia oncológica intraoperatória em diversos ambientes e aplicações clínicas, a fim de oferecer aos cirurgiões informações microscópicas em tempo real quanto à eliminação do câncer pelo potencial de reduzir tipos de câncer não detectados e minimizar cirurgias repetidas devido à doença residual."

A Mayo Clinic tem interesse financeiro na tecnologia citada neste anúncio. A Mayo Clinic usará qualquer receita que receber para respaldar sua missão sem fins lucrativos no atendimento ao paciente, na educação e na pesquisa.

Este anúncio foi autorizado para divulgação pelo Conselho da Optiscan.

Sobre a Optiscan

A Optiscan Imaging Ltd (ASX:OIL) é líder mundial em desenvolver, produzir e comercializar tecnologias de imagem endomicroscópica confocal para aplicações médicas, translacionais e pré-clínicas. Nossa tecnologia permite imagens digitais 'in vivo', em tempo real, não destrutivas, 3D, a nível de células únicas.

Somos motivados por desenvolver tecnologia e seu uso para fornecer aos provedores de cuidados de saúde e pesquisadores as ferramentas de imagem microscópica em tempo real da mais alta qualidade, que permitem a detecção precoce e a supervisão de doenças, melhorar os resultados de pacientes e reduzir o alto custo da medicina curativa e dos procedimentos associados.

Nossa tecnologia proprietária protegida por patente, usando componentes especialmente miniaturizados, criou um microscópio digital do tamanho de uma caneta, que pode ser utilizado em qualquer tecido com o qual entre em contato, a fim de produzir imagens patológicas digitais de alta resolução para diagnóstico de câncer e detecção de margens cirúrgicas em tempo real. O objetivo de desenvolver nossa tecnologia é o diagnóstico antecipado e o tratamento subsequente de tumores cancerígenos, com melhores resultados esperados para os pacientes.

Para saber mais sobre a Optiscan, acesse www.optiscan.com ou siga-nos no LinkedIn, X ou Instagram.

Para saber mais sobre a Mayo Clinic, acesse www.mayoclinic.org

Isenção de Responsabilidade

Todas as declarações, exceto declarações de fatos históricos incluídas neste anúncio, incluindo, sem limitação, declarações sobre planos e objetivos futuros da Optiscan ou de qualquer uma das outras partes aqui citadas, são declarações prospectivas. As declarações prospectivas podem ser identificadas por palavras como "antecipar", "acreditar", "poderia", "estimar", "esperar", "futuro", "pretender", "pode", "oportunidade", "planejar", "potencial", "projeto", "buscar", "irá" e outras palavras semelhantes que envolvem riscos e incertezas. Estas declarações se baseiam em uma avaliação das condições econômicas e operacionais atuais e suposições referentes a eventos e ações futuras com expectativa que ocorram. Tais declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas, suposições e outros fatores importantes, muitos dos quais estão além do controle da Empresa, de seus diretores e da administração da Optiscan, que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes dos resultados expressos ou previstos nestas declarações.

