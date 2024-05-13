WHOOP宣布與Cristiano Ronaldo建立全球合作夥伴關係

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 專注於人類表現的公司WHOOP今天宣布，傳奇足球偶像Cristiano Ronaldo正式成為WHOOP的全球形象大使和投資人。這是Ronaldo迄今為止最重要的投資之一。Ronaldo加入了公司日益壯大的全球形象大使投資人行列，包括Patrick Mahomes、Michael Phelps、Eli Manning、Rory McIlroy等。這一合作關係是今天上午稍早在Instagram Live上宣布，代表該公司的全球發展軌跡以及對人類表現的世界進行變革的承諾。

WHOOP與Ronaldo之間的合作關係堪稱順理成章。Ronaldo的成功建立在對最高水準表現的癡迷上。第一個到訓練場，最後一個離開——前隊友們都說他對自我提高的執著是他成功背後的推動力。Cristiano仍然保持著很高的水準。他是2023年全世界進球最多的足球運動員，目前是沙烏地阿拉伯職業聯賽的最佳射手，並正在備戰今夏的歐洲杯。Ronaldo和WHOOP將合作進行產品開發，並利用資料驅動的洞察力，協助為運動員和全人類提供最好的健康和健身指導。

WHOOP創辦人兼執行長Will Ahmed表示：「Cristiano多年來一直是WHOOP的會員，我們很榮幸透過這次合作進一步強化我們之間的關係。Cristiano對進步和完美的不懈追求反映了我們的使命。我們期待著與他合作，分享他在訓練和恢復方法方面前所未見的見解。我們將共同展開令人振奮的產品合作，為我們的會員提升WHOOP體驗。」

Cristiano Ronaldo是足球史上最偉大的球員之一，他在全球各大知名足球聯賽中取得了無與倫比的成功，包括英超聯賽（曼聯2003-09；2021-23）、西甲聯賽（皇家馬德里2009-18）、意甲聯賽（尤文圖斯2018-22），以及最近的沙烏地阿拉伯職業聯賽（納賽爾2022-至今）。身為全球頂尖協會足球歷史上的一流射手，Ronaldo已射入891球（這一數字還在不斷增加），贏得7次聯賽冠軍和5次歐洲冠軍聯賽冠軍，並且是5次金球獎得主。

自2003年以來，Ronaldo還代表祖國葡萄牙國家隊參加國際比賽，迄今為止共參加了206場比賽，踢入128球，帶領葡萄牙隊奪得了2016年歐洲杯冠軍和2019年歐洲國家聯賽冠軍。

Cristiano Ronaldo表示：「WHOOP在球場內外都對我的生活產生了變革性的影響，我很榮幸能夠以投資人的身分加入該團隊。我在訓練、睡覺和恢復時都穿著WHOOP。它是協助我提高比賽水準和監測健康狀況的最重要的工具之一。我期待著與WHOOP合作，繼續提高WHOOP的功能和指導水準。」

Ronaldo的合作和投資恰逢WHOOP宣布將其服務範圍擴大到海灣合作委員會地區（沙烏地阿拉伯、卡達、科威特、巴林）以及香港、以色列、韓國和臺灣地區。此外，在發表公告時，WHOOP還將其運輸服務擴展到印度、墨西哥和巴西，以確保會員在這些市場上獲得順暢體驗。

如欲瞭解有關WHOOP與Ronaldo合作的更多資訊，請造訪www.whoop.com/cr7。

關於WHOOP

WHOOP是一家專注於人類表現的公司，提供穿戴式的健康和健身教練，協助人們達成目標。WHOOP會員可享受一流的穿戴式技術、可操作的回饋以及恢復、睡眠、訓練和健康方面的建議。WHOOP為職業運動員、《財星》500大企業的CEO、高階主管、健身愛好者、軍事人員、一線工人以及任何希望提高其表現的人士提供服務。WHOOP Unite是一個全面的解決方案，致力於透過輔導、組織洞察和健康計畫為各行各業的組織提供支援。研究顯示，WHOOP可以積極改變行為，增加睡眠，並改善生理生物學指標。WHOOP成立於2012年，總部位於波士頓，已籌集超過4億美元的創投。最新一輪融資使WHOOP成為全球最有價值的獨立穿戴式裝置公司。請造訪WHOOP.com瞭解更多資訊，並在Instagram、Twitter、Facebook、LinkedIn和YouTube上與WHOOP聯絡。

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