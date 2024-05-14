大型建筑公司部署Boomi构建稳定的数据核心

悉尼--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能集成和自动化领导者Boomi™今天宣布，HEB Construction选择Boomi来交付企业资源规划 (ERP) 现代化项目，确保与其母公司在全球范围内保持一致，支持地方治理，并建立再利用理念。

HEB Construction (HEB) 是新西兰的重要建筑公司，拥有1500名员工。该公司成立于1975年，在全国范围内交付公路、铁路、海洋、土地和城市开发项目。2015年，HEB被VINCI Construction收购。

2022年，HEB开始采用其母公司的ERP项目，这是首次在欧盟以外的地区部署。虽然 ERP平台通常会取代所有国内系统，但这并不适合HEB，因为现有本地技术投资及其运营的监管框架已经很成熟。

HEB Construction企业架构师Mircel Van Der Walt表示：“新西兰的监管和功能要求与之前部署的市场差异巨大，‘数字移植’显然不合适，HEB需要采取不同的方法。我的团队考虑了混合集成方法。做出这一决定不仅是因为有必要建立合规治理体系，还在于我们必须维护我们在人力资源等本地系统方面的现有专业技术。为了确保新ERP在这个陌生的环境中健康成长，我们意识到HEB只有围绕稳定的核心进行创新才能赢得信任。”

HEB实施了Boomi的集成平台即服务 (iPaaS)，以在其本地应用程序之间建立中心辐射集成模式，包括工资单、时间表、库存管理和设备维护系统。 HEB采用ERP的数据结构作为数据标准，将其本地模式与全球ERP堆栈进行镜像，形成中心到中心的连接。这种方法在两家公司之间建立了无缝通信，并建立了可重用的集成模式。

“尽管ERP项目很复杂，但我们在更大规模的全球部署中的‘时间段’仍然保持在同样严格的12个月期限内。不过，借助Boomi企业平台，我们拥有了能确保按时交付的工具，此外还能创建具有重用价值的设计界面，它可以借助类似的本地护栏、法规和运营要求，有效地复制我们在世界其他地区所取得的成就。”

HEB还实施了Boomi主数据中心 (MDH)以加深协作和精确度。通过MDH，HEB可以通过人员、项目和设备三个抽象层来全面管理其数字资产。

“通过在三种数据原型之间建立边界，ERP数据可以准确传输并到达本地应有的位置，反之亦然。例如，新员工信息现在会拉入我们的 Boomi‘人员’存储桶，并在达到最低数据完整性时逐渐流入ERP。

Boomi亚太区企业高级总监Nathan Gower表示：“我们正在成为以数字为中心的企业，而不仅仅是拥有数据的建筑公司。这意味着我们不仅要安装时髦的新技术，还要将系统连接到稳定的企业数据核心，从而赋予系统意义。这与我们的人工智能计划尤其相关，因为没有IA（信息架构）就不可能有人工智能。 Boomi让我们万事俱备。

这真实体现了本土创新，它源于跨国公司对本地区独特需求的认可。 HEB使用Boomi创建了高性能系统的混合体，并由此建立了一种相互理解，不存在阵营壁垒的局面，两个组织都使用各自的系统和工具来创建服务于共同目标的综合成果。”

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