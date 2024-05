Cognite Data Fusion® agora disponível no Google Cloud na Arábia Saudita

Cognite Data Fusion® Now Available on Google Cloud in Saudi Arabia (Graphic: Business Wire)

RIADE, Arábia Saudita--(BUSINESS WIRE)--A Cognite, líder mundial em software industrial, anunciou hoje que seu produto principal de Industrial DataOps, o Cognite Data Fusion ® , agora está disponível no Google Cloud na Arábia Saudita. Essa colaboração estratégica combina a gestão de dados líder e a inteligência artificial (IA) segura e confiável da Cognite com a poderosa infraestrutura e capacidade de análise de dados do Google Cloud, permitindo que os clientes migrem seus dados para a nuvem de forma simples, garantindo escalabilidade, flexibilidade e segurança, ao mesmo tempo em que capacita os clientes na Arábia Saudita com acesso fácil aos seus complexos dados industriais.

O Cognite Data Fusion implantará suas próprias capacidades abrangentes de contextualização e inteligência artificial generativa (gen AI), desenvolvidas especificamente para dados industriais complexos, sobre as avançadas ferramentas de IA e aprendizado de máquina do Google Cloud, uma combinação poderosa para fornecer insights acionáveis, melhorar a eficiência operacional e impulsionar a transformação digital em setores como energia, manufatura e logística.

"Estamos animados em disponibilizar as ofertas de dados e IA da Cognite para os clientes do Google Cloud na Arábia Saudita", disse o dr. Francois Laborie, vice-presidente executivo da Cognite. "Este é um marco significativo em nossa parceria, assim como em nosso compromisso com o Reino. O poder dos dados e da IA, da Cognite e do Google Cloud, possibilita a transformação do setor por meio de soluções que agregam valor comercial aos nossos clientes".

"Estamos animados em fazer essa parceria com a Cognite para disponibilizar sua avançada plataforma de dados industriais aos clientes do Google Cloud na Arábia Saudita", disse Abdul Rahman Al Thehaiban, diretor administrativo do Google Cloud para o Oriente Médio, Turquia e África. "Ao utilizar a infraestrutura escalonável e segura do Google Cloud, o Cognite Data Fusion permitirá que os clientes aproveitem o poder de seus dados para tomar decisões de negócios mais inteligentes e acelerar sua jornada de transformação digital".

As capacidades de gen AI de ponta do Cognite Data Fusion, adaptadas para casos de uso industriais, permitem aos clientes gerar dados sintéticos, simular cenários e otimizar operações, melhorando assim a tomada de decisões e os resultados comerciais.

No Reino e na região mais ampla da MENA, o Cognite Data Fusion é disponibilizado no mercado pela CNTXT, uma joint venture entre a Saudi Aramco e a Cognite. Essa parceria combina o profundo entendimento do cenário industrial regional da CNTXT com a tecnologia de ponta da Cognite, fornecendo aos clientes soluções personalizadas que abordam suas necessidades e desafios específicos. "O Cognite Data Fusion está pronto para revolucionar a forma como as indústrias do Reino captam insights com seus dados. O Cognite Data Fusion oferece capacidades de gen AI líderes mundiais adaptadas para setores industriais", disse Abdullah Jarwan, CEO da CNTXT.

O Cognite Data Fusion no Google Cloud agora está disponível para clientes na Arábia Saudita. Para mais informações, acesse www.cntxt.com.

Sobre a CNTXT:

A CNTXT, uma joint venture entre a Saudi Aramco e a Cognite, é uma empresa líder em transformação digital com sede em Riade, Arábia Saudita. Com a missão de capacitar organizações por meio de tecnologia e inovação, a CNTXT aproveita parcerias estratégicas e uma rede de revendedores para acelerar a transformação digital nos setores público e privado do Reino.

Sobre a Cognite

A Cognite faz a IA generativa funcionar para a indústria. As principais empresas de energia, manufatura e energia e energias renováveis escolhem a Cognite para proporcionar dados seguros, confiáveis e em tempo real com o objetivo de que suas operações com uso intensivo de ativos sejam mais seguras, sustentáveis e rentáveis. A Cognite fornece uma plataforma de DataOps industrial fácil de usar, segura e escalável, chamada Cognite Data Fusion®, que torna mais fácil para todas as pessoas responsáveis pela tomada de decisões, tanto no campo quanto nos centros de operações remotos, acessar e compreender dados industriais complexos, colaborar em tempo real e construir um amanhã melhor. Acesse www.cognite.ai e siga-nos no LinkedIn e X (Twitter).

