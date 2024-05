Alvaria annonce l'expansion du partenariat avec Avaya pour inclure Alvaria CX, une solution de premier plan pour l'engagement sortant omnicanal conforme à l'échelle de l'entreprise.

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Alvaria® a le plaisir d'annoncer l'élargissement de son partenariat avec Avaya, un fournisseur de premier plan de solutions d'expérience client d'entreprise, pour inclure la plateforme Alvaria CX™ dans notre offre conjointe de solutions à haute performance à l'échelle de l'entreprise pour l'engagement client sortant conforme à l'omnicanal.

Alvaria CX sera disponible dans la boutique Avaya One Source d'ici la fin du mois de mai. Alvaria présentera les capacités de campagne sortante omnicanal à haute performance d'Alvaria CX aux clients et partenaires d'Avaya lors d'Avaya ENGAGE à Denver, au Colorado, du 13 au 15 mai. Alvaria CX étend les capacités d'Alvaria disponibles avec Avaya en fournissant des options de conformité supplémentaires et des solutions de déploiement dans l'environnement client de choix - sur site, cloud privé, cloud public, cloud privé virtuel (VPC), hybride.

Omar Javaid, vice-président senior et chef de produit chez Avaya, a déclaré : « L'association des outils de gestion de campagne sortante et de la conformité d'Alvaria avec les agents des centres d'appels compatibles avec Avaya Experience Platform™ permet de répondre aux besoins des entreprises clientes d'Avaya qui ont des stratégies d'engagement sortantes sophistiquées et des partenaires qui les soutiennent. »

« Avec l'ajout d'Alvaria CX désormais disponible dans le cadre du portefeuille Alvaria via Avaya et leurs partenaires de canal, nous continuons à développer notre partenariat et à offrir au réseau mondial de partenaires d'Avaya et aux clients l'opportunité de fournir des solutions de communication proactive de premier plan », a déclaré Jeff Cotten, PDG d'Alvaria.

Alvaria est fier d'être un sponsor d'Avaya ENGAGE 2024. Prenez rendez-vous avec nous ou venez nous voir au stand 530 du marché des développeurs.

À propos d'Alvaria

Alvaria crée une technologie qui permet d'améliorer les relations avec votre équipe et vos clients. Fière de ses 50 ans d'existence, Alvaria est née de la fusion de deux entreprises influentes dans le domaine de la technologie des centres de contact : Aspect Software et Noble Systems. Nous nous appuyons sur des solutions avancées, riches en fonctionnalités et intelligemment conçues pour la gestion des ressources humaines et l'infrastructure des centres de contact, adaptées aux grandes entreprises et organisations internationales. Nous soutenons un vaste écosystème de composants uniques accessibles via des API et complétés par un nombre croissant d'intégrations stratégiques qui aident nos clients et partenaires à moderniser leurs centres de contact à leur rythme et avec la sécurité, la flexibilité et la personnalisation dont ils ont besoin. Pour en savoir plus, visitez www.alvaria.com.

