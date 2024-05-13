Cepton宣布與Koito簽署重大工程合約

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Cepton, Inc.（以下簡稱「Cepton」或「公司」）(Nasdaq: CPTN)是矽谷汽車和智慧基礎設施應用領域高效能雷射雷達解決方案的創新者和領導者。該公司今天宣布與其長期汽車一級合作夥伴和當前股東KOITO MANUFACTURING CO., LTD. (“Koito”) (TSE: 7276)於2024年5月9日簽署了重大工程設計協議（以下簡稱 「協議」）。

根據協議條款，Koito將在截至2024年6月30日的季度內向Cepton提供總額為1000萬美元的工程服務費，以支援Cepton和Koito最近獲得的一項重要的全球OEM專案。

該協議將推動Cepton針對其近程雷射雷達的特定客戶的產品開發和專案執行工作。該產品計畫部署到上述OEM專案以及其他多個OEM客戶中，以實現4級自動駕駛功能，適用於公路和非公路使用案例。

Cepton執行長兼共同創辦人Jun Pei博士表示：「與Koito的合作正值Cepton準備實施新的OEM專案的關鍵時刻。我們很高興能深化與Koito的合作，推動可擴展雷射雷達在安全關鍵型汽車使用案例中的應用。這體現了Cepton和Koito為安全部署自動駕駛奠定基礎的共同願景。」

Koito總裁Michiaki Kato先生表示：「該協議不僅重申了Koito對Cepton創新雷射雷達解決方案的信心，還強調了Koito對尖端技術產業化的堅定承諾，這些技術可望重塑未來的行動運輸，與我們『照亮永續未來之路』的願景相一致。」

如欲查閱Cepton的未來公告，請造訪www.cepton.com/learn/announcements。

前瞻性陳述

本新聞稿包含《1995年美國私人證券訴訟改革法》的「安全港」條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述可以透過使用諸如「估計」、「目的」、「計畫」、「預計」、「預測」、「打算」、「將」、「期望」、「預期」、「認為」、「尋求」、「目標」、「里程碑」、「旨在」、「擬議」等字詞，或者預測或暗示未來事件、趨勢、條款和/或條件或非歷史事件陳述的其他類似表達而加以辨識。Cepton提醒本新聞稿的讀者，這些前瞻性陳述會受到風險和不確定性的影響，其中大多數是難以預測的，而且許多是Cepton無法控制的，可能導致實際結果與預期結果存在重大差異。這些前瞻性陳述包括但不限於與以下事項有關的陳述：Cepton與Koito的最終安排條款以及Koito與全球原始設備製造商的合約與Cepton預期之間的差異，包括數量和時間方面的差異，或該安排可能被終止或可能不會成為長期合約合作安排，Cepton對其達成適用里程碑的能力及其時間安排的預期，與全球OEM專案相關的工作流將產生的工程服務費金額，以及Cepton對Koito不會在實現所有適用里程碑之前取消這些工作流的預期。這些前瞻性陳述不應被視為代表Cepton在本新聞稿發表日期之後的任何日期的評估。因此，讀者不應過度依賴這些前瞻性陳述。Cepton沒有義務更新任何前瞻性陳述來反映陳述發表日期之後的事件或情況或反映意外事件的發生。

關於Cepton

Cepton是一家矽谷創新企業，為汽車（先進駕駛輔助系統/輔助駕駛）、智慧城市、智慧空間和智慧工業應用提供基於雷射雷達的解決方案。憑藉其獲得專利的雷射雷達技術，Cepton旨在使雷射雷達成為主流，達成效能、成本和可靠性的平衡，同時提供跨產業的可擴展和智慧3D感知解決方案。

Cepton成立於2016年，由在先進雷射雷達和成像技術領域擁有數十年集體經驗的業界資深人士領導。公司專注於高效能、高品質的雷射雷達解決方案的大眾市場商業化。Cepton總部位於美國加州聖荷西，在密西根州特洛伊設有卓越中心設施，為大底特律地區的汽車客戶提供本地支援。Cepton在德國也設有辦事處，為歐洲客戶提供服務。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.cepton.com，並在Twitter和LinkedIn上關注Cepton。

關於Koito

KOITO MANUFACTURING CO., LTD. (Koito)以「為您的安全提供照明」為企業口號，自1915年成立以來在汽車照明領域一直居於領先地位。目前，Koito Group由分佈在全球13個國家的30家公司組成，透過由五個主要地區（日本、美洲、歐洲、中國和亞洲）領導的全球網路為世界各地的客戶提供產品和服務。其產品因其高品質和先進科技而得到肯定，被世界各地的汽車製造商廣泛使用。該公司正在透過開發下一代照明技術和相關設備、控制系統及環保產品、材料和生產方法來因應未來的運輸轉型。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.koito.co.jp/english。

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