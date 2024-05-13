Hai Robotics在L'Oréal中國首家智慧履行中心部署貨到人解決方案

中國深圳--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Hai Robotics(簡稱「Hai」)攜手L'Oréal，為L'Oréal位於中國蘇州的智慧履行中心揭幕。該中心位於蘇州工業園區。此舉彰顯了Hai一直以來的承諾，即透過技術專業知識、優質服務和及時交貨，支援客戶在倉儲流程中的每一步。

此履行中心佔地46,000平方米，設有Hai的核心貨到人解決方案HaiPick System 1，包括39個HaiPick A42多層自主箱式處理移動機器人(ACR)，以及HaiPort和輸送帶揀選工作站。L'Oréal現在能夠以更高的靈活性、效率和可擴展性處理D2C (直接面向消費者)訂單，而不會影響其供應鏈營運的智慧和永續性。

Hai Robotics的創始人兼執行長Richie Chen表示：「我們很高興能夠參與L'Oréal的倉儲之旅，利用自身的ACR和貨到人技術為L'Oréal提供支援。這標誌著雙方合作關係中的重要節點。這一新的履行中心將透過提高營運效率、儲存密度和處理訂單的靈活性來促進供應鏈轉型，從而為追求速度和便利的客戶提供更優秀的體驗。我們很自豪能夠支援L'Oréal實現其更廣泛的業務目標，並期待著未來的更多可能性。」

Hai Robotics為公司提供智慧且高效的電子商務倉儲解決方案，以應對訂單履行、減少錯誤、退貨處理等方面的挑戰。這些解決方案還使公司能夠靈活調整營運，以應對旺季需求並適應工作流程的快速變化。透過Hai的自動化解決方案，倉儲的儲存密度增加了80%至400%，出庫效率提高了2.5倍。

配備先進自動化技術和資訊系統的L'Oréal蘇州智慧履行中心將成為該美容品牌在中國大陸處理D2C和B2B訂單的關鍵樞紐。這將使L'Oréal能夠更好地支援其商業客戶，包括電子商務平台、線下零售商以及美容沙龍。如需詳細瞭解我們的HaiPick系統，請造訪https://www.hairobotics.com/products。

如需詳細瞭解L’Oréal，請造訪https://www.loreal.com/en/mediaroom。

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