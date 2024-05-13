海柔创新(Hai Robotics)为欧莱雅中国首个智能运营中心部署货到人解决方案

中国深圳--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 海柔创新（简称“海柔”）携手欧莱雅，为欧莱雅位于中国苏州的智能运营中心揭幕。该中心坐落于苏州工业园区。此举凸显了海柔在客户仓储旅程中每一步的坚实承诺——依托专业技术、优质服务和及时交付，为客户提供全程支持。

此运营中心占地46,000平方米，内设海柔的核心货到人解决方案HaiPick System 1，其中包括39台HaiPick A42多层箱式仓储机器人(ACR)，以及HaiPort和传送带分拣工作站。现在，欧莱雅能够以更高的灵活性、效率和可扩展性处理D2C（直接面向消费者）订单，同时不影响其供应链运营的智能性和可持续性。

海柔创新创始人兼CEO Richie Chen表示：“我们很高兴能参与欧莱雅的仓储之旅，利用自身的ACR和货到人技术为欧莱雅提供支持。这标志着双方合作关系的重要节点。这一新的运营中心将通过提高运营效率、存储密度和订单处理灵活性，促进供应链转型，最终为追求速度与便利的客户带来更佳体验。我们很荣幸能够支持欧莱雅实现其更广泛的业务目标，并期待未来的更多可能性。”

海柔创新为企业提供智能、卓越的电子商务仓库解决方案，以应对订单履行、错误减少、退货处理等方面的挑战。这些解决方案还能使企业灵活调整运营，以应对旺季和适应快速的工作流程变化。通过海柔的自动化解决方案，仓库的存储密度可提高80%到400%，出库效率可提升2.5倍。

欧莱雅苏州智能运营中心配备先进的自动化技术和信息系统，将成为该美容品牌在中国大陆处理D2C和B2B订单的重要枢纽。它将助力欧莱雅更好地服务于由电子商务平台、线下零售商和美容沙龙组成的商业客户群体。欲了解有关HaiPick系统的更多信息，请访问https://www.hairobotics.com/products。

有关欧莱雅的更多信息，请访问 https://www.loreal.com/en/mediaroom。

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