Hai Robotics implementa solução de produto para pessoa no primeiro SMART Fulfillment Center da L’Oréal China

From left to right: Shengdong Xu, Chief Technology Officer (Hai Robotics); Richie Chen, Founder and Chief Executive Officer (Hai Robotics); Jean-Luc Laurans, Supply Chain Director North Asia (L'Oréal); Jakub Czaplicki, Fulfillment Factory Director North Asia (L'Oréal); Alan Liu, President of Greater China, Japan & Korea (Hai Robotics); Iris Gu, Key Accounts Manager (Hai Robotics) (Photo: Business Wire)

SHENZHEN (China)--(BUSINESS WIRE)--A Hai Robotics (“Hai”) uniu forças na inauguração do SMART Fulfillment Center da L’Oréal em Suzhou (China). Localizado dentro do Parque Industrial de Suzhou, este centro logístico demonstra o compromisso contínuo da Hai em apoiar seus clientes em todas as etapas de sua jornada de armazenamento com conhecimento técnico, serviço de qualidade e entrega rápida.

Com uma área de 46 mil metros quadrados, o espaço abriga a solução essencial de produto para pessoa da Hai, o HaiPick System 1, incluindo 39 robôs móveis autônomos de manuseio de caixas (ACR) multicamadas HaiPick A42, bem como HaiPort e estações de trabalho de coleta de transportadores. A L’Oréal é agora capaz de lidar com pedidos D2C (direto ao consumidor) com maior flexibilidade, eficiência e escalabilidade, sem comprometer a inteligência e a sustentabilidade das operações da sua cadeia de suprimentos.

“Estamos muito satisfeitos por fazer parte da jornada de armazenamento da L’Oréal, apoiando-a com a nossa tecnologia ACR e de produto para pessoa. Isso marca um momento-chave em nossa parceria”, disse Richie Chen, fundador e CEO da Hai Robotics. “Este novo centro logístico facilitará a transformação da cadeia de suprimentos ao melhorar a eficiência operacional, a densidade de armazenamento e a flexibilidade no atendimento de pedidos, incrementando, assim, a experiência para nossos clientes que desejam velocidade e conveniência. É um grande orgulho apoiar a L’Oréal na consecução dos seus objetivos comerciais mais amplos e mal podemos esperar para ver o que o futuro nos reserva.”

A Hai Robotics fornece soluções de armazém de comércio eletrônico inteligentes e superiores para que as empresas enfrentem os desafios no atendimento de pedidos, redução de erros, processamento de devoluções etc. Essas soluções também permitem que as empresas ajustem as operações de maneira flexível para enfrentar a alta temporada e se adaptar às rápidas mudanças no fluxo de trabalho. Com as soluções de automação da Hai, os armazéns experimentam um aumento entre 80% e 400% na densidade de armazenamento, bem como uma eficiência de saída 2,5 vezes melhor.

O SMART Fulfillment Center da L’Oréal em Suzhou, equipado com tecnologia de automação e sistemas de informação superiores, será um importante centro no tratamento de pedidos D2C e B2B da marca de beleza na China continental. Ele permitirá à L’Oréal apoiar melhor seus clientes comerciais, que consistem em plataformas de comércio eletrônico e retalhistas off-line, além de salões de beleza. Para saber mais sobre nossos sistemas HaiPick, acesse https://www.hairobotics.com/products.

Para mais informações sobre a L’Oréal, acesse https://www.loreal.com/en/mediaroom.

