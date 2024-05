Yara Clean Ammonia en AM Green (voorheen Greenko ZeroC) ondertekenen een termsheet voor de verkoop van hernieuwbare ammoniak van India aan de internationale markt van Yara Clean Ammonia

Ammonia production facility and port infrastructure on East coast of India (Photo: Business Wire)

Ammonia production facility and port infrastructure on East coast of India (Photo: Business Wire)

OSLO, Noorwegen & HYDERABAD, India--(BUSINESS WIRE)--Yara Clean Ammonia, ’s werelds grootste verhandelaar en verdeler van ammoniak, en Greenko ZeroC, de groene ammoniakproductietak van het in India gevestigde AM Green, ondertekenden een termsheet voor de levering van hernieuwbare ammoniak van Fase 1 van de ammoniakproductiefaciliteit van AM Green in Kakinada, India.

Deze termsheet en het daarop volgende offtake-akkoord dekt de bevoorrading op lange termijn van tot 50% hernieuwbare ammoniak van Fase 1 van de ammoniakproductiefaciliteit van AM Green in Kakinada. De fabriek zal tegen 2027 hernieuwbare ammoniak produceren en exporteren, die wordt gewonnen aan de hand van energie die de klok rond koolstofvrij is.

Hernieuwbare ammoniak en andere duurzame brandstoffen van het platform van AM Green zullen voldoen aan de vereisten van de EU RFNBO en de Richtlijn Hernieuwbare Energie. Voor Yara Clean Ammonia zal de bevoorrading van hernieuwbare ammoniak bijdragen tot het produceren van meststoffen met lage emissie en om andere industrieën koolstofvrij te maken, zoals de scheepvaart, de stroomsector en andere industrieën.

Mr. Mahesh Kolli, voorzitter van AM Green, licht toe: “We zijn tevreden dat we met Yara Clean Ammonia kunnen samenwerken om de transformatie van verschillende industrieën en diverse OECD-economieën te bevorderen. De voortdurende aandacht voor innovatie gecombineerd met uitvoering versterkt de leiderspositie van AM Green als mondiaal platform van oplossingen voor de overgang naar schone energie voor goedkope groene molecules zoals waterstof, ammoniak, brandstoffen en andere chemische stoffen.”

Mr. Hans Olav Raen, CEO van Yara Clean Ammonia, gaf volgend commentaar: “Het Kakinada-project van AM Green breidt onze portfolio uit van ammoniak geproduceerd aan de hand van hernieuwbare energie en versterkt de positie van Yara Clean Ammonia als betrouwbare leverancier van ammoniak met lage emissies aan gevestigde en opkomende markten zoals de productie van meststoffen, het kraken van schone ammoniak in waterstof, scheepsbrandstof, stroomopwekking en andere industriële toepassingen.”

Over Yara Clean Ammonia

Yara Clean Ammonia is uniek gepositioneerd om de waterstofeconomie wind in de zeilen te geven in een markt waarvan men verwacht dat die de komende decennia aanzienlijk zal groeien. We streven ernaar om onze wereldwijde leiderspositie te versterken als 's werelds grootste verdeler van ammoniak, om de groene en blauwe waardeketens te ontsluiten en de ontwikkeling van schone ammoniak over de hele wereld te bevorderen.

Voortbouwend op Yara’s toonaangevende ervaring in de mondiale productie van ammoniak, logistiek en handel, werkt Yara Clean Ammonia aan het grijpen van groeikansen op gebied van brandstof met lage emissies voor de scheepvaart en de stroomsector, koolstofvrije productie van voeding en ammoniak voor industriële toepassingen.

Yara Clean Ammonia exploiteert het grootste mondiale ammoniaknetwerk met 15 schepen en heeft, via Yara, toegang tot 18 ammoniakterminals en diverse ammoniakproductie- en verbruikssites over de hele wereld. De omzet en EBITDA voor boekjaar 2023 bedroegen respectievelijk USD 1,9 miljard en USD 101 miljoen. De hoofdzetel van Yara Clean Ammonia is gevestigd in Oslo, Noorwegen.

www.yaracleanammonia.com

Over AM Green

AM Green, opgenomen door de oprichters van de in Hyderabad gevestigde Greenko Group, Anil Chalamalasetty en Mahesh Kolli, is een van India’s toonaangevende leveranciers van oplossingen voor de energieovergang. AM Green benut haar trackrecord van ondernemerschap in pionierswerk op gebied van nieuwe technologieën en wegen om de toekomst van energie vorm te geven. We streven ernaar om een van de meest concurrentiële producenten van groene waterstof, groene ammoniak en andere groene molecules van de hele wereld te worden.

Momenteel ontwikkelt AM Green een van de grootste platformen voor groene ammoniak ter wereld, beginnend met 1 miljoen ton productiecapaciteit in Kakinada in twee fasen, waarbij de capaciteit zal worden opgedreven tot 5 miljoen ton groene ammoniak per jaar tegen 2030 – equivalent met 1 miljoen ton waterstof per jaar.

In India ontwikkelt AM Green productiecapaciteiten voor groene molecules (groene waterstof, groene ammoniak, biobrandstoffen, e-methanol, duurzame vliegtuigbrandstofffen en diverse downstream chemische stoffen met grote waarde) voor het koolstofvrij maken in moeilijk aan te pakken industrieën. De venture zal ook een internationale business voor hernieuwbare stoffen en opslag oprichten en een JV om electrolysers te maken, samen met John Cockerill van België.

