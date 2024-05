Yara Clean Ammonia et AM Green (anciennement Greenko ZeroC) signent un contrat de vente d’ammoniac renouvelable en provenance de l’Inde et destiné au marché mondial de Yara Clean Ammonia

Ammonia production facility and port infrastructure on East coast of India (Photo: Business Wire)

OSLO, Norvège et HYDERABAD, Inde--(BUSINESS WIRE)--Yara Clean Ammonia, le plus grand négociant et distributeur d’ammoniac au monde, et Greenko ZeroC, la branche de production d’ammoniac vert de l’entreprise indienne AM Green, ont signé une lettre d’intention pour la fourniture d’ammoniac renouvelable provenant de la phase 1 de l’installation de production d’ammoniac d’AM Green à Kakinada, en Inde.

Ce contrat et l’accord d’achat qui en découle couvrent la fourniture à long terme de jusqu’à 50 % d’ammoniac renouvelable provenant de la phase 1 de l’installation de production d’ammoniac d’AM Green à Kakinada. L’usine produira et exportera de l’ammoniac renouvelable dérivé d’énergie sans carbone 24 heures sur 24 d’ici à 2027.

L’ammoniac renouvelable et les autres carburants durables issus de la plateforme d’AM Green seront conformes aux exigences de l’UE en matière de RFNBO et de directive sur les énergies renouvelables. Pour Yara Clean Ammonia, l’approvisionnement en ammoniac renouvelable contribuera à la production d’engrais à faibles émissions et à la décarbonisation d’autres industries telles que le transport maritime, l’électricité et d’autres secteurs.

Mahesh Kolli, président d’AM Green, déclare : « Nous sommes ravis de nous associer à Yara Clean Ammonia pour favoriser la transformation de diverses industries et de plusieurs économies de l’OCDE. L’attention constante portée à l’innovation et à l’exécution renforce la position de leader d’AM Green en tant que plateforme mondiale de solutions de transition vers l’énergie propre pour les molécules vertes à faible coût telles que l’hydrogène, l’ammoniac, les carburants et d’autres produits chimiques. »

Hans Olav Raen, directeur général de Yara Clean Ammonia, déclare : « Le projet AM Green Kakinada élargit notre portefeuille d’ammoniac produit à partir d’énergies renouvelables et consolide la position de Yara Clean Ammonia en tant que fournisseur fiable d’ammoniac à faibles émissions pour les marchés établis et émergents tels que la production d’engrais, le craquage d’ammoniac propre en hydrogène, le carburant pour le transport maritime, la production d’électricité et d’autres applications industrielles. »

À propos de Yara Clean Ammonia

Yara Clean Ammonia occupe une position unique pour favoriser l’économie de l’hydrogène sur un marché qui devrait connaître une croissance considérable au cours des prochaines décennies. Notre objectif est de renforcer considérablement notre position de leader mondial en tant que premier distributeur d’ammoniac, d’exploiter les chaînes de valeur verte et bleue et de favoriser le développement de l’ammoniac propre à l’échelle mondiale.

S’appuyant sur l’expérience de Yara dans la production, la logistique et le commerce de l’ammoniac, Yara Clean Ammonia s’efforce de saisir les opportunités de croissance dans le domaine des carburants à faibles émissions pour le transport maritime et l’énergie, de la production alimentaire sans carbone et de l’ammoniac pour les applications industrielles.

Yara Clean Ammonia exploite le plus grand réseau mondial d’ammoniac avec 15 navires et a accès, par l’intermédiaire de Yara, à 18 terminaux d’ammoniac et à de nombreux sites de production et de consommation d’ammoniac à travers le monde. Le chiffre d’affaires et le BAIIA pour l’exercice 2023 s’élevaient respectivement à 1,9 milliard de dollars et 101 millions de dollars. Le siège de Yara Clean Ammonia se trouve à Oslo, en Norvège.

À propos d’AM Green

AM Green, créée par Anil Chalamalasetty et Mahesh Kolli, fondateurs de Greenko Group à Hyderabad, est l’un des principaux fournisseurs de solutions de transition énergétique en Inde. AM Green s’appuie sur une longue expérience de l’entrepreneuriat pour mettre au point de nouvelles technologies et de nouvelles voies visant à façonner l’avenir de l’énergie. Notre objectif est de devenir l’un des producteurs d’hydrogène vert, d’ammoniac vert et d’autres molécules vertes les plus compétitifs au monde.

AM Green développe l’une des plus grandes plateformes d’ammoniac vert au monde, en commençant par une capacité de production de 1 million de tonnes à Kakinada en deux phases et en augmentant la capacité jusqu’à 5 millions de tonnes par an d’ammoniac vert d’ici 2030, l’équivalent d’un million de tonnes par an d’hydrogène.

En Inde, AM Green développe des capacités de production de molécules vertes (hydrogène vert, ammoniac vert, biocarburants, e-méthanol, carburants durables pour l’aviation et divers produits chimiques à haute valeur ajoutée) pour la décarbonisation dans les industries difficiles à réduire. L’entreprise créera également une activité internationale dans le domaine des énergies renouvelables et du stockage, ainsi qu’une entreprise commune pour la fabrication d’électrolyseurs avec l’entreprise belge John Cockerill.

