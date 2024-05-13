Nordic和Sisvel将简化蜂窝物联网SEP许可

卢森堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- (美国商业资讯)-- Nordic Semiconductor与专利池管理公司Sisvel就LTE-M和窄帶物联网（NB-IoT）蜂窝技术的标准必要专利（SEP）许可事宜达成一项新协议。该协议为各种物联网应用创建了一个框架，可以轻松、透明地获取LTE-M和NB-IoT无线电技术标准。

具体来说，该举措为物联网装置制造商提供了一种简单、高效的方式，透过Nordic作为蜂窝模组供应商，从30多个持有LTE-M和NB-IoT SEP的专利权人获得成品许可。

该协议解决了蜂窝物联网市场内部多元化带来的挑战，许多公司——从新创公司到成熟企业——都在进行创新。由于SEP许可的获得和成本缺乏可预测性和透明度，在智能健康、智能能源、智能城市和资产追踪等领域推出的一系列重大举措目前面临停滞的风险。

该协议提供的标准化许可将减少业务不确定性和诉讼的可能性，从而让企业能够专注于他们最擅长的领域——为物联网市场开发创新产品和服务。

Nordic远端执行副总裁Øyvind Birkenes评论道：「Nordic Semiconductor始终处于无线技术的前沿，我们深知容易获取且标准化的许可对于物联网行业发展的重要性。我们相信，该解决方案是蜂窝物联网发展迈向更高效未来的重要一步。」

Sisvel执行长Mattia Fogliacco表示：「我们很高兴能够推出一个独特的蜂窝物联网许可项目，得到了30多个专利权人支持，我们相信与Nordic的这项新协议将满足物联网生态系统的关键需求。我们的目标是创建一个平衡且透明的许可环境，为所有持份者的创新和成长提供支持。」

Nordic蜂窝物联网产品总监Kristian Sæther表示：「在过去的一年里，我们与Sisvel及其池中的SEP专利权人共同努力促成了这项协议，因为物联网市场迫切需要透明度和可预测性。物联网领域现有的SEP许可悬而未决，导致全球无数中小企业开发无线产品陷入困境。这项新协议为我们的客户提高了效率和可预测性。我们期待着同行和竞争对手能够认识到这项工作的重要性，并加入专利池解决方案，使整个蜂窝物联网市场能够在公平的竞争环境中更可预测地运行。」

关于 Sisvel

Sisvel 坚信协作、独创和效率的重要性，以弥合专利所有者和希望获得其技术者的需求。在复杂且不断发展的市场中，我们的指导原则是通过开发和实施灵活、容易获取的商业解决方案，创造一个公平的竞争环境。

www.sisvel.com

关于Nordic Semiconductor

Nordic Semiconductor是一家提供完整端对端无线连接解决方案的供应商，在蓝牙低功耗领域处于世界领先地位，也是蜂窝物联网、NR+、Wi-Fi无线技术、Matter、Thread、Zigbee 和能源管理领域的后起之秀。该公司的低功耗无线解决方案可实现数百万个物联网装置的连接。 Nordic的创新使其全球客户和合作伙伴能够透过更智能、更安全及更可持续的解决方案让社会和生活变得更美好。 Nordic拥有世界一流的硬件、软件和开发工具，是全球最领先企业之一，并透过提供易于实施的超低功耗无线解决方案和最佳支援，为开发人员提供完整体验。

www.nordicsemi.com

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