Nordic和Sisvel將簡化蜂窩物聯網SEP許可

盧森堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- (美國商業資訊)-- Nordic Semiconductor與專利池管理公司Sisvel就LTE-M和窄頻物聯網（NB-IoT）蜂窩技術的標準必要專利（SEP）許可事宜達成一項新協議。該協議為各種物聯網應用創建了一個框架，可以輕鬆、透明地獲取LTE-M和NB-IoT無線電技術標準。

具體來說，該舉措為物聯網裝置製造商提供了一種簡單、高效的方式，透過Nordic作為蜂窩模組供應商，從30多個持有LTE-M和NB-IoT SEP的專利權人獲得成品許可。

該協議解決了蜂窩物聯網市場内部多元化帶來的挑戰，許多公司——從新創公司到成熟企業——都在進行創新。由於SEP許可的獲得和成本缺乏可預測性和透明度，在智慧健康、智慧能源、智慧城市和資產追蹤等領域推出的一系列重大舉措目前面臨停滯的風險。

該協議提供的標準化許可將減少業務不確定性和訴訟的可能性，從而讓企業能夠專注於他們最擅長的領域——為物聯網市場開發創新產品和服務。

Nordic遠端執行副總裁Øyvind Birkenes評論道：「Nordic Semiconductor始終處於無線技術的前沿，我們深知容易獲取且標準化的許可對於物聯網行業發展的重要性。我們相信，該解決方案是蜂窩物聯網發展邁向更高效未來的重要一步。」

Sisvel執行長Mattia Fogliacco表示：「我們很高興能夠推出一個獨特的蜂窩物聯網許可項目，得到了30多個專利權人支持，我們相信與Nordic的這項新協議將滿足物聯網生態系統的關鍵需求。我們的目標是創建一個平衡且透明的許可環境，為所有持份者的創新和成長提供支持。」

Nordic蜂窩物聯網產品總監Kristian Sæther表示：「在過去的一年裡，我們與Sisvel及其池中的SEP專利權人共同努力促成了這項協議，因為物聯網市場迫切需要透明度和可預測性。物聯網領域現有的SEP許可懸而未決，導致全球無數中小企業開發無線產品陷入困境。這項新協議為我們的客戶提高了效率和可預測性。我們期待著同行和競爭對手能夠認識到這項工作的重要性，並加入專利池解決方案，使整個蜂窩物聯網市場能夠在公平的競爭環境中更可預測地運行。」

關於 Sisvel

Sisvel 堅信協作、獨創和效率的重要性，以彌合專利所有者和希望獲得其技術者的需求。在複雜且不斷發展的市場中，我們的指導原則是通過開發和實施靈活、容易獲取的商業解決方案，創造一個公平的競爭環境。

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關於Nordic Semiconductor

Nordic Semiconductor是一家提供完整端對端無線連接解決方案的供應商，在藍牙低功耗領域處於世界領先地位，也是蜂窩物聯網、NR+、Wi-Fi無線技術、Matter、Thread、Zigbee 和能源管理領域的後起之秀。該公司的低功耗無線解決方案可實現數百萬個物聯網裝置的連接。Nordic的創新使其全球客戶和合作夥伴能夠透過更智慧、更安全及更可持續的解決方案讓社會和生活變得更美好。Nordic擁有世界一流的硬體、軟體和開發工具，是全球最領先企業之一，並透過提供易於實施的超低功耗無線解決方案和最佳支援，為開發人員提供完整體驗。

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