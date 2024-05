Tecnotree colabora com a People+AI para promover a infraestrutura do Open Cloud Compute e a padronização da IA

ESPOO, Finlândia--(BUSINESS WIRE)--A Tecnotree, uma plataforma digital global e líder de serviços para IA, 5G e tecnologias nativas da nuvem, anunciou sua parceria com a people+ai, uma iniciativa da Fundação EkStep sem fins lucrativos, para participar do projeto Open Cloud Compute (OCC).

Como líder de mercado no TM Forum Open API Conformance, a Tecnotree ocupa a primeira posição com o maior número de APIs certificadas entre todos os membros. Com 59 APIs abertas certificadas e mais 17 APIs de transformação do Camara definidas pela GSMA, a Tecnotree oferece um conjunto abrangente de 76 APIs. Esse portfólio de APIs amplo permite que a Tecnotree ofereça suporte a mais de 250 jornadas prontas para uso em todo o ciclo de vida do pedido ao pagamento e do provisionamento para monetização.

A parceria visa melhorar o ecossistema computacional da Índia, criando uma rede de provedores que oferecem recursos computacionais personalizados e acessíveis. A plataforma compartilha uma visão coletiva de unir ecossistemas em todo o mundo, para os futuros padrões e funcionalidades comuns para IA, infraestrutura em nuvem, sustentabilidade, IA confiável, computação em nuvem e SDNs.

Além da Tecnotree, vários outros provedores de tecnologia estão colaborando para atender às exigências cada vez maiores da computação. Outras empresas participantes incluem representantes do setor, como Advanced Micro Devices (AMD), Oracle, Dell Technologies, Tata Communications, IBM e muito mais.

Nandan Nilekani, cofundador e diretor da EkStep Foundation, e Dr. Pramod Varma, diretor de tecnologia da EkStep Foundation, realizaram uma sessão a portas fechadas com representantes de mais de 20 organizações sobre a criação de um ecossistema de computação na Índia, principalmente para a criação de uma interface única e aberta para provedores e clientes de infraestrutura de computação.

Nilekani disse: "A abordagem da Índia para desenvolver tecnologia em grande escala é única. Conseguimos separar com sucesso os elementos fundamentais para criar uma infraestrutura pública digital em escala populacional para identidade, pagamentos e educação. Vemos que as ideias da Índia para tecnologia estão sendo reconhecidas globalmente. Acredito que agora é o momento de reagrupar e fazer a IA funcionar para capacitar cada indivíduo e identificar casos de uso de IA exclusivos da Índia. A IA ajudará a reduzir barreiras e a personalizar em grande escala."

Tanvi Lall, diretor de estratégia, people+ai, da EkStep Foundation, disse: "Assim como as fontes de energia, os recursos de computação vêm em diversas formas. Nos próximos anos, a demanda por computação aumentará devido ao aumento da digitalização e da IA, e espera-se que o mercado global de computação em nuvem triplique de tamanho. Por meio do OCC, estamos adotando uma abordagem de infraestrutura pública digital para liberar o acesso à computação em grande escala."

Prianca Ravichander, diretora de marketing da Tecnotree e chefe de monetização B2B2X, disse: “Esta iniciativa da OCC não apenas melhora o ecossistema de computação da Índia de forma sustentável, mas também promove a colaboração global no estabelecimento de conectividade e padrões comuns para IA e confiança, que ajudam a vincular a descoberta ao provisionamento em escala com a infraestrutura da nuvem. Juntamente com outros líderes do setor, estamos empenhados em atender às exigências cada vez maiores da computação de uma forma sustentável. A Tecnotree está fazendo parceria com a OCC para tornar esta iniciativa uma realidade para promover experiências de mercado em torno de produtos conectados de forma inteligente nas áreas de saúde, transporte, entretenimento de mídia e serviços financeiros, por meio de nossa plataforma de monetização Tecnotree Moments B2B2X.

Nós nos dedicamos a possibilitar os benefícios da nuvem e da IA por meio de nossos produtos e serviços digitais para operadoras de telecomunicações em todo o mundo. Nosso objetivo é impulsionar a padronização da IA e da nuvem globalmente, estabelecendo as bases para um ecossistema mais coeso. Juntos, estamos construindo os alicerces que não são apenas tecnologicamente avançados, mas também inclusivos e sustentáveis, impulsionando-nos para um futuro digitalmente inclusivo".

Sobre a Tecnotree

A Tecnotree tem capacitado comunidades digitalmente conectadas para mais de 90 provedores de telecomunicações ao redor do mundo desde 1978. Nosso Sistema de Suporte aos Negócios (BSS) digital, integrado com IA/ML e pronto para 5G, com extensibilidade em múltiplas nuvens, desafiou as abordagens tradicionais de transformação e ganhou aceitação em uma variedade de mercados emergentes e estabelecidos, contando atualmente com mais de 1 bilhão de assinantes. Mudança e transformação estão na essência do nosso DNA, impulsionando a inovação contínua, oferecendo experiências de nível mundial e capacidades de monetização para operadoras de telecomunicações e seus clientes por meio dos Tecnotree Moments, possibilitando serviços essenciais além da conectividade de voz e dados para outras experiências digitais nas áreas de saúde, educação, inclusão financeira e muito mais. A Tecnotree é listada na Nasdaq de Helsinque (TEM1V).

About people+ai

A People+ai é uma iniciativa sem fins lucrativos da EkStep Foundation para iniciar e cocriar iniciativas baseadas em IA que ajudem a criar um futuro planejado. Juntos, identificamos desafios, geramos soluções e criamos as ferramentas fundamentais necessárias para dimensionar a IA para causar impacto.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.