National Geographic Documentary Films, junto con las productoras Little Monster Films y Lightbox ganadoras de premios Oscar y Emmy, en asociación con Señal Colombia, anuncian el nuevo documental LOST IN THE AMAZON (título provisional)

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--National Geographic Documentary Films anuncia una nueva película, LOST IN THE AMAZON (título provisional), dirigida por E. Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin ("Free Solo", "The Rescue"), equipo de dirección y producción ganador del Premio Oscar®, y Juan Camilo Cruz ("In Her Hands", "Messi's World Cup"), cineasta ganador de los premios Emmy® y BAFTA. El productor dos veces ganador del Premio Oscar Simon Chinn ("Man on Wire", "Searching for Sugar Man") y el doble ganador del Emmy Jonathan Chinn ("LA 92", "TINA") de Lightbox producirán junto al ganador del Emmy Guillermo Galdós de Pacha Films ("De Tenancingo a Nueva York") y Mark Grieco, junto con Vasarhelyi y Chin.

El documental narrará la increíble historia real de lucha por la supervivencia de cuatro niños indígenas en las selvas colombianas controladas por la guerrilla y el enorme esfuerzo nacional para rescatarlos. La película revelará en exclusiva relatos de primera mano de los niños que cuentan su historia de supervivencia. Actualmente en producción, el documental LOST IN THE AMAZON (título provisional) estará disponible en exclusiva en National Geographic y Disney+/Hulu. Aún no se ha fijado la fecha de estreno.

Gracias a la posibilidad de acceder en exclusiva y sin precedentes a los cuatro niños Lesly y Soleiny Jacobombaire Mucutuy y Tien y Cristin Ranoque Mucutuy, LOST IN THE AMAZON (título provisional) compartirá por primera vez la historia de cómo, tras un aterrador accidente de avión y la trágica muerte de su madre, sobrevivieron durante 40 días en la profundidad de la selva amazónica utilizando sus conocimientos autóctonos del lugar. A través de relatos de primera mano, el documental traza el asombroso viaje de los hermanos, de edades comprendidas entre los 11 meses y los 13 años, mientras luchan contra las adversidades, sin ser conscientes de la búsqueda y rescate nunca antes vistos en colaboración entre grupos indígenas y militares para salvarlos. La película también contará las increíbles historias de los equipos indígenas y militares que unieron sus fuerzas para rescatar a los niños, con acceso exclusivo a cada uno de los principales participantes para presentar el registro de esta extraordinaria historia real. Las partes implicadas también han colaborado en una fundación en beneficio de los niños.

El accidente aéreo tuvo lugar en mayo de 2023 y captó la atención de los medios de comunicación de todo el mundo, trascendiendo las divisiones culturales y políticas como testimonio universal del vínculo inquebrantable de la familia y del triunfo de la fe y la perseverancia frente a obstáculos imposibles.

"El enfoque único de Chai y Jimmy a la hora de contar historias sobre personas que superan los límites del potencial humano -Alex Honnold en 'Free Solo', los buceadores de cuevas en 'The Rescue'- quedará plasmado en LOST IN THE AMAZON (título provisional)”, comentó Carolyn Bernstein, vicepresidenta ejecutiva de Documentales de National Geographic. "Estamos encantados de que el talentoso cineasta colombiano Juan Camilo Cruz se asocie con ellos junto con nuestros amigos de Lightbox. Es realmente un ‘dream team’ del cine documental. No se me ocurre una combinación más emocionante de talento narrativo para dar a conocer al mundo el extraordinario viaje de estos niños decididos y heroicos".

LOST IN THE AMAZON (título provisional) es otro proyecto emocionante de la larga relación de National Geographic con la productora de Vasarhelyi y Chin, Little Monster Films, y con Lightbox, de los Chinn. Vasarhelyi y Chin, que acaban de debutar en la dirección narrativa con "Nyad", dirigen junto al cineasta colombiano Camilo Cruz. La película cuenta con la producción ejecutiva de Anna Barnes de Little Monster Films. Hollman Morris se encarga de la producción ejecutiva en nombre de Señal Colombia. Carolyn Bernstein es la productora ejecutiva de National Geographic Documentary Films. WME negoció el acuerdo para Little Monster Films y el director Camilo Cruz, y Josh Braun de Submarine Entertainment para Lightbox. El proyecto, producido en asociación con la cadena pública colombiana Señal, se está rodando en Colombia con el Incentivo CINA (Certificado de Inversión Audiovisual), concedido por el gobierno colombiano y administrado por Proimágenes Colombia.

"Nuestras películas tienen como tema común lo indomable del espíritu humano y su poder para conmovernos, inspirarnos y recordarnos de todo lo que somos capaces cuando podemos dejar a un lado las diferencias. LOST IN THE AMAZON (título provisional) es el epítome de este mensaje. Estamos encantados de colaborar una vez más con nuestros amigos de National Geographic Documentary Films y les agradecemos su apoyo incondicional. Es un honor trabajar con Juan Camilo Cruz, de quien ya hemos aprendido mucho", declararon los directores Vasarhelyi y Chin.

"Como cineasta nacido en Colombia, siento el enorme orgullo de contar esta historia, que arroja luz sobre las personas que viven en el Amazonas y la riqueza de su sabiduría. Espero que esta película nos haga reflexionar a todos sobre el valor real del Amazonas y de las personas que viven en él, además de mostrar la increíble valentía de estos cuatro niños, unos verdaderos héroes increíbles. Veo esta historia como un ejemplo para toda la humanidad de que es posible trabajar juntos por algo más grande que nosotros mismos, algo que este mundo necesita desesperadamente", declaró el director Juan Camilo Cruz.

Simon Chinn y Jonathan Chinn, de Lightbox, compartieron estos sentimientos: "La historia de LOST IN THE AMAZON (título provisional) es una muestra de valor, fuerza y resistencia de cuatro niños extraordinarios. Estamos increíblemente orgullosos de asociarnos con Pacha Films para conseguir un acceso sin precedentes a los propios niños, para que cuenten por primera vez su historia definitiva e inspiradora. Juan Camilo Cruz, Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin son el trío de directores perfecto, y no podemos pensar en un hogar mejor que National Geographic para este proyecto".

Vasarhelyi y Chin dirigieron recientemente "Nyad", que trata del viaje a nado de 110 millas de Diana Nyad desde Cuba a Florida, y que obtuvo nominaciones al premio Oscar, el Globo de Oro (Golden Globe®) y SAG para sus estrellas Annette Bening y Jodie Foster. Su innovadora película "Free Solo", un retrato íntimo e inquebrantable del escalador Alex Honnold, ganó siete Emmys, un BAFTA y el Óscar al Mejor Largometraje Documental en 2019. Su primera película juntos, "Meru", ganó el Premio del Público en el Festival de Cine de Sundance en 2015 y estuvo en la lista de candidatos al Oscar® 2016 al Mejor Largometraje Documental. Recientemente, han dirigido el documental "The Rescue", nominado a los premios BAFTA y DGA, que narra el rescate contra todo pronóstico de 12 niños y su entrenador de las profundidades de una cueva inundada en el norte de Tailandia. Su nueva serie de National Geographic "Photographer" se estrenó recientemente en Disney+, y su película "Wild Life" fue estrenada por National Geographic Documentary Films en 2023. Además de todo esto, se disponen a dirigir el próximo documental de National Geographic "Endurance".

Camilo Cruz, un cineasta que ha ganado un Emmy y un BAFTA, ha sido productor ejecutivo de la serie documental de Apple "Messi's World Cup: The Rise of a Legend", centrada en Lionel Messi durante el Mundial de 2022. A lo largo de su carrera, Camilo Cruz ha trabajado en varias películas notables, como "In Her Hands", un documental para Netflix sobre la alcaldesa más joven de Afganistán, en colaboración con Marcel Mettelsiefen, el director nominado al Óscar, y Hidden Light, la productora de Hillary Clinton. Además, ha colaborado con el director nominado al Oscar Matthew Heineman en proyectos como "City of Ghosts" y "The Boy from Medellin", que exploran historias sobre la guerra en Siria y el músico colombiano J Balvin, respectivamente. Camilo Cruz también dirigió "Venezuela: Country of Lost Children" para ARTE en Alemania y actualmente trabaja en el documental "Artem" en Ucrania junto al cineasta Artem Ryzhykov, ganador de Sundance.

Desde su creación en 2017, National Geographic Documentary Films ha sido elogiada en todo el mundo por contar historias actuales, apasionantes y de relevancia mundial. Ha estrenado la película "Free Solo", ganadora de siete premios Emmy y nominada a los premios BAFTA y de la Academia; "Bobi Wine: The People's President", "Fire of Love", nominada a los premios de la Academia y BAFTA y ganadora de los premios Peabody y DGA, y "The Cave", nominada a los premios de la Academia y ganadora de un Emmy. En los últimos años, el catálogo de la productora también ha incluido "The Territory", ganadora de dos premios duPont-Columbia y dos premios Sundance; "The Rescue" y "Becoming Cousteau", nominadas a los BAFTA; "The First Wave", ganadora de un Emmy; "LA 92" y "Jane", y muchos otros largometrajes y cortometrajes aclamados por la crítica.

Acerca de National Geographic Documentary Films

National Geographic Documentary Films, parte de una empresa conjunta entre The Walt Disney Company y la National Geographic Society, se ha comprometido a llevar al mundo documentales de la mejor calidad que cubren historias oportunas, provocativas y globalmente relevantes de la mano de los mejores documentalistas. Sus películas, premiadas y aclamadas por la crítica, llegan a 300 millones de personas de todo el mundo en 180 países y en 33 idiomas a través de los canales globales de National Geographic y las plataformas directas al consumidor Disney+ y Hulu. Entre sus películas más recientes figuran Bobi Wine: The People’s President, nominada al Oscar®, Fire of Love, nominada al Óscar® y al BAFTA, The First Wave, ganadora de tres premios Emmy, The Territory, ganadora de dos premios Sundance, The Rescue y Becoming Cousteau, nominadas al BAFTA, y la ganadora del Oscar® Free Solo. Para más información, visite films.nationalgeographic.com o encuéntrenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

Acerca de Little Monster Films

Little Monster Films es una productora que ha ganado varios premios de Academy®, BAFTA® y Emmy®, fundada por Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin. Tenemos la misión de captar lo mejor de la humanidad, con el objetivo de reflejar un mundo diverso tanto delante como detrás de la cámara. Presentamos narraciones fundamentadas con intensidad y profundidad y, al mismo tiempo, mostramos a los personajes extraordinarios entre nosotros que superan los límites del potencial humano. Nuestro documental de 2021, “THE RESCUE”, sobre el mundialmente famoso rescate del equipo de fútbol infantil de una cueva en Tailandia, ganó el premio del público al mejor documental en el Festival Internacional de Cine de Toronto, fue nominado a un BAFTA y ganó tres Emmy en la categoría noticias y documentales. Anteriormente, nuestra innovadora película “FREE SOLO” fue galardonada con un BAFTA y con el Óscar al mejor largometraje documental en 2019. La película también recibió siete premios Emmy. Nuestra última película “WILD LIFE”, una historia de amor ecologista, se estrenó recientemente en cines y en Disney+. Nuestro primer largometraje guionizado, “NYAD”, sobre las 110 millas nadadas por Diana Nyad desde Cuba hasta Florida, comenzó a emitirse en Netflix en otoño de 2023 y obtuvo nominaciones a los Óscar, los Globos de Oro y los SAG para sus protagonistas Jodie Foster y Annette Bening. Nuestra última serie “PHOTOGRAPHER” con National Geographic ya se puede ver en Disney+, y nuestro próximo documental “ENDURANCE” se encuentra actualmente en fase de producción. www.littlemonsterfilms.com

Acerca de Lightbox

Con sedes en Londres y Los Ángeles, Lightbox es una empresa de medios de comunicación ganadora de múltiples premios que crea contenidos de no ficción de alta calidad para diversas plataformas de distribución. Sus fundadores son Simon Chinn, productor de “Man on Wire”, “Searching for Sugar Man”, “Whitney” y ganador de dos Óscar (Academy Award®), y Jonathan Chinn, productor de “LA 92”, “American High”, “Whitney” y ganador de un Emmy®. Entre las producciones recientes de Lightbox figuran: “Brandy Hellville & The Cult Of Fast Fashion” para HBO Documentary Films y “Max, The Trouble with Mr Doodle”, que se estrenó en SXSW 2024, “The Mission”, para estreno en cines y National Geographic Documentary Films, que se estrenó en Telluride y en el Festival de Cine de Londres, “David Holmes: The Boy Who Lived”, nominado al BAFTA, que se estrenó en DOC NYC y se emitió en HBO/Max y Sky Documentaries, “Donyale Luna: Supermodel” para HBO/Max y que se estrenó en el American Black Film Festival 2023; “Spector” para Showtime y Sky Documentaries, “The Princess”, dirigida por Ed Perkins, nominado al Óscar (Academy Award®), para su estreno en salas, HBO Documentary Films y Sky Documentaries, que se estrenó en Sundance 2021; y “TINA”, nominada al Emmy® y dirigida por TJ Lindsay y Daniel Martin, ganadores del Óscar (Academy Award®), para HBO/Max, Sky Documentaries y su estreno en salas. En la actualidad, la empresa produce proyectos para diversas cadenas y plataformas estadounidenses, británicas e internacionales, así como para su estreno en cines.

