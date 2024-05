Tecnotree collabore avec People+AI pour promouvoir les infrastructures Open Cloud Compute et la normalisation de l'IA

ESPOO, Finlande--(BUSINESS WIRE)--Tecnotree, un leader mondial des plateformes numériques et des services pour les technologies de l’IA, de la 5G et du cloud-native, a annoncé son partenariat avec people+ai, une initiative de la fondation à but non lucratif EkStep, pour rejoindre le projet Open Cloud Compute (OCC).

En tant que leader du marché de la conformité des API ouvertes du TM Forum, Tecnotree occupe la première place avec le plus grand nombre d'API certifiées parmi tous les membres. Avec 59 API ouvertes certifiées et 17 autres API de transformation de Camara définies par GSMA, Tecnotree offre une suite complète de 76 API. Ce vaste portefeuille d'API permet à Tecnotree de prendre en charge plus de 250 projets prêts à l'emploi dans le cadre du cycle de vie, de la commande à l'encaissement et de l'approvisionnement en vue de la monétisation.

Ce partenariat vise à améliorer l'écosystème informatique indien en créant un réseau de fournisseurs offrant des ressources informatiques accessibles et personnalisées. La plateforme partage une vision collective qui consiste à rassembler les écosystèmes à travers le monde, afin d'établir des normes et des capacités communes pour l'IA, les infrastructures cloud, la durabilité, l'IA de confiance, le cloud computing et les SDN.

Outre Tecnotree, plusieurs autres fournisseurs de technologie collaborent pour répondre aux besoins croissants en matière de calcul. Parmi les autres entreprises participantes figurent des piliers de l'industrie tels que Advanced Micro Devices (AMD), Oracle, Dell Technologies, Tata Communications, IBM, etc.

M. Nandan Nilekani, cofondateur et directeur de la fondation EkStep, et M. Pramod Varma, directeur technique de la fondation EkStep, ont tenu une séance à huis clos avec des représentants de plus de 20 organisations sur le travail préparatoire à la création d'un écosystème informatique en Inde, en particulier pour la création d'une interface unique et ouverte pour les fournisseurs et les clients des infrastructures informatiques.

Nilekani a déclaré : « L’approche de l’Inde pour construire des technologies à grande échelle est unique. Nous avons réussi à dissocier les blocs de construction pour créer une infrastructure publique numérique à l’échelle de la population pour l’identité, les paiements et l’éducation. Nous constatons que les idées de l'Inde en matière de technologie sont reconnues au niveau mondial. Je pense qu'il est maintenant temps de redonner à l'IA les moyens d'agir sur chaque individu et d'identifier les cas d'utilisation de l'IA propres à l'Inde. L'IA contribuera à la diminution des obstacles et à la personnalisation à grande échelle. »

Tanvi Lall, directeur de la stratégie, people+ai, fondation EkStep, a déclaré : « Tout comme les sources d'énergie, les ressources informatiques se présentent sous diverses formes. Au cours des prochaines années, la demande de calcul augmentera en raison de l'intensification de la numérisation et de l'IA, et le marché mondial du cloud computing devrait tripler. Grâce à l'OCC, nous adoptons une approche d'infrastructure publique numérique pour faciliter l'accès à l'informatique à grande échelle. »

Prianca Ravichander, CMO de Tecnotree et responsable de la monétisation B2B2X, a déclaré : « Cette initiative de l'OCC renforce non seulement l'écosystème informatique indien de manière durable, mais favorise également la collaboration mondiale en établissant une connectivité et des normes communes pour l'IA et la confiance, qui permettent de relier la découvrabilité à l'approvisionnement à grande échelle avec les infrastructures en nuage. En partenariat avec d'autres leaders de l'industrie, nous nous engageons à répondre aux besoins croissants en matière de calcul de manière durable. Tecnotree s'associe à l'OCC pour faire de cette initiative une réalité et promouvoir des expériences de marché autour de produits intelligemment connectés dans les domaines de la santé, du transport, des médias, du divertissement et des services financiers grâce à notre plateforme de monétisation B2B2X Tecnotree Moments.

Nous sommes déterminés à faire bénéficier les opérateurs télécoms du monde entier des avantages du cloud et de l'IA grâce à nos produits et services numériques. Nous visons à faire progresser la normalisation de l'IA et du cloud à l'échelle mondiale, en jetant les bases d'un écosystème plus homogène. Ensemble, nous posons les fondations qui sont non seulement technologiquement avancées mais aussi inclusives et durables, nous conduisant ainsi vers un avenir numériquement inclusif. »

À propos de Tecnotree

Depuis 1978, Tecnotree permet à plus de 90 fournisseurs de télécommunications à travers le monde de mettre en place des communautés numériquement connectées. Notre système numérique de soutien aux entreprises (BSS) de premier plan, intégré à l'AIML et compatible avec la 5G, doté d'une extensibilité multi-cloud, a défié les approches de transformation traditionnelles et s'est imposé sur toute une série de marchés émergents et établis, desservant aujourd'hui plus d'un milliard d'abonnés avec des clients importants comme Telefonica, STC, MTN, CLARO, Ooredoo et bien d'autres encore. Le changement et la transformation sont l'essence même de notre ADN. Ils sont à l'origine d'une innovation continue, d'expériences de niveau mondial et de fonctionnalités de monétisation pour les opérateurs de télécommunications et leurs clients par le biais de Tecnotree Moments, ce qui permet d'offrir des services essentiels au-delà de la connectivité vocale et des données, ainsi que d'autres expériences numériques dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'inclusion financière et plus encore. Tecnotree est cotée au Nasdaq d'Helsinki (TEM1V).

À propos de people+ai

People+ai est une initiative à but non lucratif de la fondation EkStep. Elle a pour objectif d'initier et de co-créer des initiatives basées sur l'IA qui contribuent à la création d'un avenir par la conception. Ensemble, nous identifions les problèmes, trouvons des solutions et mettons au point les outils fondamentaux nécessaires à la mise à l'échelle de l'IA pour qu'elle ait un impact.

