TXOne Networks, impresa di prestigio nel settore della sicurezza dei sistemi cyber-fisici (CPS), ha raccolto 51 milioni di dollari in totale di fondi con un round di estensione di Serie “B”

IRVING, Texas e TAIPEI, Taiwan--(BUSINESS WIRE)--TXOne Networks, una delle principali imprese nel settore della sicurezza dei sistemi cyber-fisici (CPS, Cyber-Physical System), oggi ha annunciato un significativo risultato – la raccolta di 51 milioni di dollari in un ciclo di finanziamento di estensione di Serie “B”. Oltre a TGVest Capital, il principale investitore di tale round, continuano a investire Pegatron Group, CDIB Capital Group e CDIB-Innolux II L.P. Sono nuovi investitori Taiwania Capital e Applied Ventures ITIC Innovation Fund, L.P. (AVITIC), un fondo congiunto di Applied Ventures, LLC e ITIC-Taiwan (Industrial Technology Investment Corporation).

TXOne Networks ha completato un finanziamento di Serie “A” ad agosto 2021 e ne ha annunciato uno di Serie “B” ad agosto 2022.

TXOne Networks collabora sia con importanti produttori sia con operatori di infrastrutture cruciali per sviluppare approcci intuitivi alle operazioni riguardanti la difesa informatica di sistemi di controllo industriali (ICS, industrial control system) e ambienti di tecnologia operativa (OT, operational technology). Grazie a TXOne Networks, le aziende operanti in segmenti verticali OT implementano misure di difesa personalizzate, compresa l’adozione di misure avanzate di rilevamento delle minacce e di risposta, per contrastare efficacemente il ransomware e altre minacce strategiche emergenti e per proteggere le risorse per il loro intero ciclo di vita. TXOne Networks protegge le operazioni di oltre 3.600 aziende in tutto il mondo in molteplici settori – semiconduttori, automotive, farmaceutico, alimenti e bevande, trasporti, servizi di utenza, elettronica, sanitario, minerario e dei metalli, petrolifero e del gas, e aerospaziale.

“Siamo rimasti colpiti dal fatto che l’innovativo approccio ‘OT Zero Trust’ di TXOne Networks vada oltre le limitazioni della tradizionale difesa informatica per proteggere operazioni e ricavi nonché dal suo continuo impegno a ottimizzare la gestione, ridurre le spese generali per la sicurezza e risolvere i problemi più velocemente”, racconta DC Cheng, Presidente del CdA TGVest Capital. “Ciò fa di TXOne Networks un player unico nel settore della cybersecurity globale e siamo lieti di collaborare con loro ai fini della sua crescita continua”.

Aggiunge il Dott. Terence Liu, amministratore delegato TXOne Networks: “La raccolta, coronata dal successo, di 51 milioni di dollari in questo round di estensione segna un risultato importante per TXOne Networks e sottolinea la fiducia che i nostri investitori ripongono nella sua visione e potenziale”.

Ad aprile 2024 TXOne Networks ha annunciato il lancio della sua più recente, innovativa piattaforma di protezione CPS, la console di gestione centralizzata SageOne, che permette di gestire le superfici di attacchi CPS nell’intero ambiente OT, combina tecnologie avanzate con un’interfaccia intuitiva per proteggere infrastrutture cruciali e rende possibile la protezione integrata del ciclo di vita.

CRN ad aprile 2024 ha inserito TXOne Networks nel suo elenco delle “ 10 imprese per la sicurezza IoT più performanti”.

Informazioni su TXOne Networks

TXOne Networks offre soluzioni per la cybersecurity che garantiscono l’affidabilità e la sicurezza di sistemi di controllo industriali e ambienti di tecnologia operativa. Collabora sia con importanti produttori sia con operatori di infrastrutture cruciali per sviluppare approcci pratici e intuitivi alle operazioni riguardanti la difesa informatica. Offre prodotti basati sia sul network che sugli endpoint per proteggere la rete OT e dispositivi critici per le aziende adottando un approccio di difesa approfondita in tempo reale. www.txone.com

