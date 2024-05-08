Tecnotree與People+AI合作推動開放雲端運算基礎設施和人工智慧標準化

芬蘭埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的人工智慧、5G和雲端原生技術數位平台與服務提供者Tecnotree宣布與非營利組織EkStep Foundation的people+ai倡議合作，加入開放雲端運算(OCC)專案。

OCC由一個微型資料中心網際網路絡組成。根據這一模式，印度需要約1萬個微型資料中心來強化其運算能力基礎設施。該網路將使運算能力更接近終端使用者，從而實現更快的處理速度、更低的延遲和更強的資料主權。Tecnotree正在與OCC倡議合作，透過實施符合電信標準的API抽象層來塑造印度人工智慧的未來。雙方的合作旨在打造人工智慧、雲端運算和5G服務的一站式商店，提供全面的解決方案，滿足不斷發展的產業需求。

該合作夥伴關係旨在透過建立一個提供可取用的客製化運算資源的供應商網路，強化印度的運算生態系統。該平台的共同願景是將全球的生態系統匯聚在一起，為未來的人工智慧、雲端基礎設施、永續發展、可信人工智慧、雲端運算和軟體定義網路(SDN)制定共同的標準和能力。

除了Tecnotree之外，其他各種技術供應商也在合作，以滿足日益成長的運算需求。其他參與的公司包括Advanced Micro Devices (AMD)、Oracle、Dell Technologies、Tata Communications和IBM等產業中堅力量。這些合作組織將充當此運算堆疊中的供應商或對運算有日益成長需求的客戶。

Infosys共同創辦人Nandan Nilekani也是EkStep Foundation的共同創辦人。他與20多個組織的代表舉行了一次閉門會議，討論在印度建立運算生態系統的基礎工作，這對於為運算基礎設施供應商和客戶建立一個單一、開放的介面非常重要。

Nilekani表示：「印度大規模建設技術基礎設施的方法是獨一無二的。我們已經成功地拆分了建構模組，為身分辨識、支付和教育建立了人口規模的數位公共基礎設施。我們看到，印度的技術理念正在得到全球肯定。我認為，現在重新整合人工智慧，讓人工智慧為每個人賦能並辨識印度獨有的人工智慧使用案例正當其時。人工智慧將有助於減少障礙，實現大規模個人化應用。」

Tecnotree行銷長Prianca Ravichander表示：「OCC的這一倡議不僅強化了印度的運算生態系統，還促進了全球合作，為人工智慧和雲端基礎設施建立共同標準。我們與其他產業領導者一起，致力於滿足不斷成長的運算需求。Tecnotree正與OCC合作實現這一倡議。

我們致力於透過為全球電信營運商提供數位產品和服務來實現雲端運算和人工智慧的優勢。我們的目標是在全球推動人工智慧和雲端標準化，為建立一個更具凝聚力的生態系統奠定基礎。我們正在共同展開的基礎工作不僅技術先進，而且具有包容性和永續性，能夠推動我們邁向數位包容性的未來。」

關於Tecnotree

自1978年以來，Tecnotree一直致力於為全球90多家電信營運商賦能數位化連接社群。我們首屈一指的內建AIML、5G就緒的數位業務支援系統(BSS)具有多雲端擴展性，挑戰了傳統的轉型方法，並在眾多新興和成熟市場獲得了肯定，目前支援超過10億使用者。變革和轉型是我們企業文化的核心，推動著持續創新，透過Tecnotree Moments為電信營運商及其客戶提供世界一流的體驗和貨幣化能力，使基本服務超越語音和資料連接，擴展到健康、教育、普惠金融等領域的其他數位體驗。Tecnotree在赫爾辛基那斯達克上市(TEM1V)。

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