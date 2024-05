Energy Vault meldet die erfolgreiche Prüfung und Inbetriebnahme des ersten EVx 100 MWh Gravitations-Energiespeichersystems durch China Tianying und die Verlängerung des Lizenzvertrags mit Atlas Renewable auf 15 Jahre

The first set of charging and discharging units of the Rudong 100MWh gravity energy storage project was successfully tested. (Photo: Business Wire)

WESTLAKE VILLAGE, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) („Energy Vault“), ein führender Anbieter von nachhaltigen, netzbasierten Energiespeicherlösungen, gab heute die erfolgreiche Prüfung und Inbetriebnahme des Rudong EVx™ Schwerkraftspeichersystems (GESS) durch China Tianying Co., Ltd (CNTY) bekannt. Die Tests umfassten das erfolgreiche Laden und Entladen von Einheiten des 25 MW/100 MWh GESS, in das CNTY in Zusammenarbeit mit Energy Vault und Atlas Renewable investiert und gebaut hat.

Zusätzlich zu den erfolgreichen Tests des Rudong EVx gab Energy Vault die Verlängerung seiner EVx-Lizenzvereinbarung mit Atlas Renewable von 7,5 auf 15 Jahre bekannt. Dies spiegelt die Schlüsselrolle wider, die die Schwerkraftspeichertechnologie bei der Energiewende in China und der Erreichung der Dekarbonisierungsziele des Landes spielen wird. In den letzten 12 Monaten hat CNTY acht weitere EVx GESS-Installationen in mehreren Provinzen Chinas mit einem Gesamtvolumen von mehr als 3,7 GWh angekündigt, die Energy Vault in Zukunft Lizenzeinnahmen aus dem Bau und der Inbetriebnahme der Systeme bescheren werden.

„ Der erfolgreiche Test und die Inbetriebnahme des Rudong EVx, des weltweit ersten Schwerkraft-Energiespeichersystems im Netzmaßstab, ist ein bedeutender Meilenstein für Energy Vault, unsere lokalen Partner Atlas und CNTY und vor allem für China und seine Fortschritte bei der Erreichung seiner Ziele der Netto-Kohlenstoffneutralität“, sagte Robert Piconi, Chairman und Chief Executive Officer von Energy Vault. „ Dieser Test zeigt, dass die Schwerkraft-Energiespeichertechnologie eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung der Energiewende und der Dekarbonisierungsziele Chinas, dem größten Energiespeichermarkt der Welt, zu spielen verspricht. Wir freuen uns auch, bekannt geben zu können, dass unsere EVx-Lizenz- und Lizenzvereinbarung mit Atlas Renewable und CNTY um weitere 7,5 Jahre bis 2036 verlängert wurde. Wir freuen uns auf die Fortsetzung dieser starken Partnerschaft, wenn in den kommenden Jahren neue Systeme in großem Umfang eingesetzt werden.“

Im Januar 2024 wurde der Rudong EVx von der Nationalen Energiebehörde Chinas (NEA) als Teil einer Liste von Projekten mit der Klassifizierung „neue Energiespeicher-Pilot-Demonstrationsprojekte“ ausgewählt. Projekte, die als Demonstrationsprojekte ausgewählt werden, profitieren von einer verstärkten Managementaufsicht durch die Energiebehörden auf Provinzebene, was eine Koordinierung ermöglicht, um Fortschritte in Bezug auf den Bau, die Datenberichterstattung, die Einhaltung von Vorschriften und Sicherheitsmaßnahmen sowie andere Schwerpunktthemen zu unterstützen.

Die Inbetriebnahme des 25 MW/100 MWh EVx GESS begann in der zweiten Jahreshälfte 2023, gefolgt von der Fertigstellung der letzten vier Kilometer langen 35-kV-Freileitung zum bestehenden Umspannwerk im September 2023, der Kappung und dem Abschluss der Bauarbeiten an der Anlage im Oktober und der vollständigen Netzanbindung im Dezember. Sobald die endgültigen Genehmigungen der Provinzen und des Bundesstaates für die Aufnahme des kommerziellen Betriebs am staatlichen Stromnetz vorliegen, wird Rudong EVx das weltweit erste kommerzielle Energiespeichersystem ohne gepumpte Wasserkraft in Schwerkraftwerken sein.

Über Energy Vault

Energy Vault ® entwickelt und implementiert Lösungen für die Energiespeicherung im industriellen Maßstab, um den weltweiten Ansatz der nachhaltigen Energiespeicherung zu verändern. Das umfassende Angebot des Unternehmens umfasst eigene Technologien zur Speicherung von Energie auf Basis der Schwerkraft, von Batterien und von grünem Wasserstoff. Jede Speicherlösung wird von der hardware-technologieunabhängigen Energiemanagementsystem-Software und Integrationsplattform des Unternehmens unterstützt. Das innovative Technologieportfolio von Energy Vault ist einzigartig in der Branche und bietet maßgeschneiderte Lösungen für die Speicherung von Energie über kurze und lange Zeiträume, die es Energieversorgern, unabhängigen Stromerzeugern und großen industriellen Energieverbrauchern ermöglichen, die Energiekosten deutlich zu senken und gleichzeitig die Zuverlässigkeit der Stromversorgung zu gewährleisten. Durch die Verwendung umweltfreundlicher Materialien und die Möglichkeit, Abfallstoffe für eine sinnvolle Wiederverwendung zu integrieren, erleichtert die EVx™ Schwerkraft-basierte Energiespeichertechnologie von Energy Vault den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft und beschleunigt gleichzeitig den globalen Übergang zu sauberer Energie für seine Kunden. Bitte besuchen Sie www.energyvault.com für weitere Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens widerspiegeln, u.a. in Bezug auf die Geschäftstätigkeit und die finanzielle Performance des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Informationen über mögliche oder angenommene zukünftige Geschäftsergebnisse, einschließlich Beschreibungen unseres Geschäftsplans und unserer Strategien. Diese Aussagen enthalten häufig Wörter wie „antizipieren“, „erwarten“, „vorschlagen“, „planen“, „glauben“, „beabsichtigen“, „projizieren“, „prognostizieren“, „schätzen“, „zielt ab“, „Projektionen“, „sollten“, „könnten“, „würden“, „können“, „werden“ und ähnliche Ausdrücke. Wir stützen diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Prognosen auf unsere derzeitigen Erwartungen, Pläne und Annahmen, die wir vor dem Hintergrund unserer Erfahrungen in unserer Branche sowie unserer Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren, die wir unter den jeweiligen Umständen für angemessen halten, getroffen haben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf unseren Einschätzungen, Annahmen und Erwartungen hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung unter Berücksichtigung der uns derzeit zur Verfügung stehenden Informationen. Bei diesen zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, die auf unseren derzeitigen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich Änderungen unserer Strategie, unserer Expansionspläne, unserer Kundenmöglichkeiten, unserer zukünftigen Geschäftstätigkeit, unserer zukünftigen Finanzlage, unserer geschätzten Einnahmen und Verluste, unserer prognostizierten Kosten, unserer Aussichten und Pläne; die Ungewissheit, ob unsere Auszeichnungen, Buchungen und Auftragsbestände mit künftigen Einnahmen gleichzusetzen sind; die fehlende Gewissheit, dass unverbindliche Absichtserklärungen und andere Interessensbekundungen zu verbindlichen Aufträgen oder Verkäufen führen können; die Möglichkeit, dass unsere Produkte fehlerhaft sind oder angeblich fehlerhaft sind oder andere Fehler aufweisen; die Umsetzung, die Marktakzeptanz und der Erfolg unseres Geschäftsmodells und unserer Wachstumsstrategie; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unseren Ruf zu entwickeln und zu erhalten; Entwicklungen und Prognosen in Bezug auf unser Geschäft, unsere Wettbewerber und die Branche; die Fähigkeit unserer Zulieferer, die für den Bau unserer Energiespeichersysteme erforderlichen Komponenten oder Rohstoffe rechtzeitig zu liefern; die Auswirkungen von Gesundheitsepidemien auf unser Geschäft und die Maßnahmen, die wir als Reaktion darauf ergreifen; unsere Erwartungen hinsichtlich unserer Fähigkeit, Schutz für geistiges Eigentum zu erlangen und aufrechtzuerhalten und die Rechte anderer nicht zu verletzen; Erwartungen hinsichtlich des Zeitraums, in dem wir ein aufstrebendes Wachstumsunternehmen im Sinne des JOBS Act sein werden; unser zukünftiger Kapitalbedarf und die Quellen und Verwendungen von Barmitteln; der internationale Charakter unserer Geschäftstätigkeit und die Auswirkungen von Kriegen oder anderen Feindseligkeiten auf unser Geschäft und die globalen Märkte; unsere Fähigkeit, Finanzmittel für unseren Betrieb und unser zukünftiges Wachstum zu erhalten; unser Geschäft, unsere Expansionspläne und -möglichkeiten sowie andere wichtige Faktoren, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr, der am 13. März 2024 bei der SEC eingereicht wurde, erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in seinen anderen Einreichungen bei der SEC aktualisiert werden können, auf die auf der Website der SEC unter www.sec.gov zugegriffen werden kann. Von Zeit zu Zeit treten neue Risiken auf, und es ist unserem Management nicht möglich, alle Risiken vorherzusagen. Wir können auch nicht die Auswirkungen aller Faktoren auf unser Geschäft oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, beurteilen. Jede von uns in dieser Pressemitteilung gemachte zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung und wird in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Warnhinweise eingeschränkt. Wir verpflichten uns nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt. Sie sollten sich nicht übermäßig auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

