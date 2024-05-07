Boomi和RSM US LLP扩大战略业务联盟，通过无缝集成解决方案为中型市场企业赋能

芝加哥和宾夕法尼亚州康肖霍肯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能集成和自动化领域的领先企业Boomi™今天宣布与中型市场领先的保证、税务和咨询服务提供商RSM US LLP（"RSM"）扩展战略业务联盟。通过这一联盟，RSM 将利用Boomi平台帮助中型市场公司在不断发展的数字环境中茁壮成长。

IDC研究总监Shari Lava表示，“随着中型市场企业越来越多地采用云技术，无缝连接各种系统和应用变得至关重要。但许多企业苦于数据被困在不同的系统中，手动工作流程耗费员工大量时间，而实施强大集成解决方案的IT资源又十分有限。低代码集成是克服复杂性，同时提高效率、灵活性并保持增长的重要工具。”

Boomi和RSM之间的联盟综合运用Boomi的低代码集成平台即服务（iPaaS）和RSM帮助定制成长历程的能力，解决了中型市场企业面临的障碍。这使中型市场公司能够拆除数据孤岛、简化运营、自动执行任务，并最终解放宝贵的员工资源。

RSM US LLP全国应用开发和集成负责人John Rush表示，"许多中型市场企业没有足够的资源来应对复杂的集成挑战。这一联盟使我们能够在我们的技术咨询服务套件中提供Boomi的iPaaS，涵盖ERP、CRM、人力资本管理和IT管理解决方案，从而满足客户目前的需求，帮助他们无缝扩展并推动变革性业务成果。

Boomi全球联盟和渠道高级副总裁Dan McAllister表示，"Boomi致力于帮助各种规模的企业实现数字化转型目标。这一联盟将我们的世界级技术与中型市场领先公司的人才相结合，扩大了我们的影响力，加速了商业领域的数字化转型。

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关于Boomi

Boomi通过智能集成和自动化推动企业未来发展。作为一家全球领先的软件即服务（SaaS）公司，Boomi 拥有20,000多家全球客户和由 800家合作伙伴 组成的全球网络。Boomi屡获殊荣的平台帮助企业将其应用程序、数据和人员连接起来，从而加速数字化转型。要了解更多信息，请访问 boomi.com 。

关于RSM US LLP

RSM是中型市场专业服务的领先提供商。我们服务的客户是全球商业和经济增长的引擎，我们专注于开发领先的专业人才和服务，以满足他们在当今瞬息万变的商业环境中不断发展的需求。我们的宗旨是在变革的世界中树立信心，使我们的客户和员工能够充分发挥潜力。

RSM US LLP是RSM International的美国成员。RSM International是由独立审计、税务和咨询公司组成的全球网络，在120个国家/地区拥有64,000名员工。要了解更多信息，请访问rsmus.com，并通过Facebook、X关注我们，您还可以关联我们的LinkedIn。

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