Boomi 及 RSM US LLP 擴大戰略業務聯盟，為中階市場企業組織提供流暢整合解決方案

芝加哥和賓州康舍霍肯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Boomi ™ 是智慧整合和自動化的領導者，今天宣布擴大與 RSM US LLP（「RSM」）的戰略業務聯盟，RSM 為中階市場提供審計、稅務和諮詢服務的市場供應商龍頭。透過這個聯盟，RSM 將利用 Boomi 企業平台協助處於中階市場的公司在日新月益的數位環境中蓬勃發展。

「越來越多處於中階市場的企業組織採用雲端技術，如何順暢連接各種系統和應用程式因此變得至關重要」，IDC 研究總監 Shari Lava 表示：「然而，許多企業苦於資料困在不同的獨立系統當中、員工手動工作耗費時間、IT 資源有限因而無法實作強大的整合解決方案。 低程式碼整合是克服複雜性的關鍵工具，同時還能提高效率、敏捷性和永續成長。」

Boomi 和 RSM 間的聯盟運用 Boomi 的低程式碼整合平台即服務 （iPaaS） 和 RSM 協助自訂成長歷程的能力，解決了中階市場企業組織所面臨的障礙。這也使得中階市場公司能夠拆除資料孤島、簡化營運、自動執行工作，並最終釋放寶貴的員工資源。

「許多中階市場公司沒有資源來應對複雜的整合挑戰」，RSM US LLP 的全國應用程式開發和整合主管 John Rush 說道，「這個聯盟讓我們能在自己的技術諮詢服務套裝軟體中，提供 Boomi 的低程式碼整合平台即服務 （iPaaS），包括 ERP、CRM、人力資本管理和託管 IT 解決方案，以滿足客戶的需求，協助他們順利擴展業務並推動業務轉型成果。」

「Boomi 致力於協助各種規模的企業達成數位化的轉型目標」，Boomi 全球聯盟和管道資深副總 Dan McAllister 表示，「這個聯盟將我們世界級的技術與中階市場領先企業中的人才相互結合，並擴大了我們的影響力，以加速商業領域的數位化轉型。」

其他資源

關於Boomi

Boomi以智慧整合和自動化為商業的未來賦能。身為所在領域首屈一指的全球軟體即服務(SaaS)公司，Boomi擁有2萬多家全球客戶和由 800家合作夥伴 組成的全球網路。各大組織均採用Boomi屢獲殊榮的平台來連接其應用程式、資料和人員，以加快數位化轉型。如欲瞭解更多資訊，請造訪 boomi.com 。

關於 RSM US LLP

RSM 是以中階市場為主的專業服務供應龍頭。我們服務的客戶都是全球商業和經濟成長的引擎，我們專心致力於培養頂尖的專業人士和服務，以滿足他們在當今瞬息萬變的商業環境中不斷發展的需求。公司宗旨是在變革的世界中樹立信心，讓客戶和員工都能充分發揮潛能。

RSM US LLP 是 RSM International 的美國成員，RSM International 是一個由獨立審計、稅務和諮詢公司所組成的全球網路，在 120 個國家擁有 64,000 名員工。如欲瞭解更多資訊，請造訪 rsmus.com，或在我們的 Facebook 粉專按讚，或是透過 X 或 LinkedIn追蹤或是與我們聯絡。

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