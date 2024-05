SLB OneSubsea e Subsea7 ganham contrato integrado para o projeto Bestla da OKEA no Mar do Norte

SLB OneSubsea and Subsea7 are providing North Sea compliant equipment for the sustainable field development of OKEA’s Bestla Project (Photo: Business Wire)

SLB OneSubsea and Subsea7 are providing North Sea compliant equipment for the sustainable field development of OKEA’s Bestla Project (Photo: Business Wire)

a SLB (NYSE: SLB) anunciou a concessão de um contrato integrado de engenharia, aquisição, construção e instalação (EPCI) de grande porte da OKEA para a joint venture OneSubsea™ e a Subsea7. O contrato verá a parceria desenvolver o projeto Bestla (anteriormente conhecido como Brasse) no Mar do Norte, na costa da Noruega, especificamente para acelerar a entrega de amarração submarina para plataformas antigas, visando o desenvolvimento rentável e sustentável de campos marginais.

O projeto de dois poços, com uma amarração de 13 km até a plataforma Brage, é o mais recente a ser assinado no âmbito do acordo-quadro firmado com a OKEA em 2017 e fortalece ainda mais a parceria entre a SLB OneSubsea e a Subsea7 em sua Subsea Integration Alliance.

O envolvimento desde o início e o planejamento colaborativo para o desenvolvimento de campos, combinados com equipamentos configuráveis compatíveis com o Mar do Norte, serão fundamentais para viabilizar o desenvolvimento lucrativo e sustentável de campos marginais. A SLB OneSubsea fornecerá o sistema de produção submarina, que incluirá duas árvores submarinas, um template de dois slots, um umbilical e um sistema de controle. A Subsea7 instalará o sistema de produção submarina, além de projetar e instalar os sistemas de linhas de fluxo, spools e medidas de proteção, incluindo a instalação de rochas.

"Temos uma relação longa e produtiva com a OKEA, construída com base na execução bem-sucedida do desenvolvimento de Hasselmus, o primeiro projeto sob nosso acordo-quadro de Aliança, que foi entregue dentro do prazo e do orçamento em outubro de 2023", disse Mads Hjelmeland, CEO da SLB OneSubsea. "Chegar a este ponto foi possível graças a uma colaboração excepcional entre todos os parceiros. Nossa parceria contínua nos permitiu trabalhar juntos para simplificar o layout do campo e garantir itens de longo prazo e capacidade de navios, o que permitirá que os novos poços entrem em operação de forma rápida e eficiente."

O Bestla foi descoberto em 2016, mas a solução proposta hoje pela Subsea Integration Alliance representa o primeiro plano de desenvolvimento de campo comercialmente viável apresentado para o desenvolvimento de Brasse. A solução está em conformidade com o NCS2017+ para sistemas de produção submarina padronizados, adaptados para aplicação na Plataforma Continental Norueguesa, e a Aliança apoiará a economia local comissionando fabricação e produção de parceiros na Noruega.

Estima-se que o campo contenha 24 milhões de barris equivalentes de petróleo, dos quais dois terços são petróleo e um terço restante é gás e líquidos de gás natural. O primeiro petróleo está previsto para o quarto trimestre de 2026.

