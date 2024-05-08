Energy Vault 宣布中国天鹰 ( China Tianying ) 成功测试并调试首个 EVx 100 MWh 重力储能系统，并将 Atlas 可再生能源许可协议延长至 15 年

加利福尼亚州, 西湖村--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Energy Vault Holdings, Inc.（纽约证券交易所代码：NRGV）（“Energy Vault”），作为可持续的大规模电网储能解决方案的领导者，今天宣布由中国天鹰股份有限公司（CNTY）成功测试和投入运营Rudong EVx™重力储能系统（GESS）。测试包括了成功地对CNTY与Energy Vault以及Atlas Renewable合作投资并建造的25 MW/100 MWh GESS单元进行充电和放电。

除了Rudong EVx的成功测试之外，Energy Vault还宣布将其与Atlas Renewable的EVx许可协议从7.5年延长至15年，这体现了重力储能技术在中国能源转型及实现中国脱碳目标中的关键角色。在过去的12个月中，CNTY宣布在中国多个省份部署了额外八个EVx GESS项目，总量超过3.7 GWh，这将为Energy Vault带来随系统建设和投运而产生的未来项目版税收入。

“ Rudong EVx的成功测试和投入使用，作为世界上首个电网规模的重力储能系统，对于Energy Vault、我们的当地合作伙伴Atlas和CNTY，尤其是对中国及其实现碳中和目标的进程来说，是一个重要的里程碑，”Energy Vault的董事长兼首席执行官Robert Piconi表示。“ 这次测试表明，重力储能技术有望在支持能源转型和中国碳减排目标中发挥关键作用，中国是世界上最大的储能市场。我们也很高兴宣布，我们与Atlas Renewable和CNTY的EVx许可和版权协议已再延长7.5年，至2036年，我们期待着在未来几年里，随着新系统的大批量部署，与这些强大的合作伙伴关系的持续。”

2024年1月，Rudong EVx被选为中国国家能源局（NEA）公布的“新能源储能试点示范项目”名单之一。被选为示范试点的项目将受益于省级能源主管部门加强的管理监督，允许进行协调以支持有关建设、数据报告、合规、安全措施等重点问题的进展。

2023年下半年开始对25 MW/100 MWh EVx GESS的投入运营准备，紧接着在2023年9月完成了最后四公里35kV架空输电线到现有的远端变电站，10月完成了设施的封顶和建设，12月实现了与电网的全面互联。在获得省级和国家级批准，开始向国家电网商业运营之后，Rudong EVx将成为世界上首个商业化的、公用事业规模的非抽水蓄能重力储能系统。

关于Energy Vault

Energy Vault ® 开发和部署公用事业规模的储能解决方案，旨在改变世界可持续储能的方式。公司的综合产品包括专有的基于重力的储存、电池储存和绿色氢能储存技术。每个储存解决方案都由该公司不限硬件技术的能源管理系统软件和集成平台提供支持。Energy Vault的创新技术组合在业内独树一帜，可提供定制的短期和长期储能解决方案，帮助公用事业公司、独立电力生产商和大型工业能源用户在保持电力可靠性的同时大幅降低平准化能源成本。Energy Vault的EVx™重力储能技术利用能够整合废物进行有益再利用的环保材料，促进了向循环经济的转变，同时协助客户加快向全球清洁能源转型。请访问 www.energyvault.com 了解更多信息。

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