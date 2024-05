Energy Vault anuncia testes e comissionamento bem-sucedidos do primeiro Sistema de Armazenamento de Energia por Gravidade EVx de 100 MWh da China Tianying, extensão do contrato de licenciamento renovável da Atlas para 15 anos

The first set of charging and discharging units of the Rudong 100MWh gravity energy storage project was successfully tested. (Photo: Business Wire)

WESTLAKE VILLAGE, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc (NYSE: NRGV) ("Energy Vault"), líder em soluções sustentáveis de armazenamento de energia em escala de rede, anunciou hoje o teste e o comissionamento bem-sucedidos do sistema de armazenamento de energia por gravidade Rudong EVx™ (GESS) pela China Tianying Co., Ltd (CNTY). Os testes incluíram a carga e descarga bem-sucedidas de unidades do GESS de 25 MW/100 MWh investidas e construídas pela CNTY em parceria com a Energy Vault e a Atlas Renewable.

Além dos testes bem-sucedidos do Rudong EVx, a Energy Vault anunciou a extensão do seu acordo de licenciamento EVx com a Atlas Renewable de 7,5 para 15 anos, refletindo o papel fundamental que a tecnologia de armazenamento por gravidade desempenha na transição energética da China e na consecução dos objetivos de descarbonização da China. Nos últimos 12 meses, a CNTY anunciou oito implantações adicionais de EVx GESS em várias províncias da China, totalizando mais de 3,7 GWh, o que gerará futuros fluxos de receitas de royalties de projetos para a Energy Vault à medida que os sistemas são construídos e comissionados.

“ O teste e comissionamento bem-sucedidos do Rudong EVx, o primeiro sistema de armazenamento de energia gravitacional em escala de rede do mundo, é um marco significativo para a Energy Vault, nossos parceiros locais Atlas e CNTY, e importante para a China e seu progresso no sentido de alcançar seus objetivos de rede neutralidade de carbono”, disse Robert Piconi, presidente e CEO da Energy Vault. “ Estes testes demonstram que a tecnologia de armazenamento de energia por gravidade promete desempenhar um papel fundamental no apoio à transição energética e aos objetivos de descarbonização da China, o maior mercado de armazenamento de energia do mundo. Também temos o prazer de anunciar que nosso acordo de licenciamento e royalties EVx com a Atlas Renewable e CNTY foi prorrogado por mais 7,5 anos até 2036, e esperamos a continuação desta forte parceria à medida que novos sistemas forem implantados em volume nos próximos anos.”

Em janeiro de 2024, o Rudong EVx foi selecionado como parte de uma lista de projetos com a classificação de “ novos projetos piloto de demonstração de armazenamento de energia” pela Administração Nacional de Energia (NEA) da China. Os projetos selecionados como pilotos de demonstração recebem o benefício de uma maior supervisão de gestão por parte das autoridades energéticas a nível provincial, permitindo a coordenação para apoiar o progresso relacionado com a construção, comunicação de dados, conformidade e medidas de segurança, entre outras questões de foco.

O comissionamento do EVx GESS de 25 MW/100 MWh começou no segundo semestre de 2023, seguido pela conclusão em setembro de 2023 da última linha de energia aérea de 35 kV de quatro quilômetros para a subestação de extremidade remota existente, o nivelamento e conclusão da construção da instalação em Outubro, e interligação total à rede em Dezembro. Após as aprovações provinciais e estaduais finais para o início da operação comercial da rede estadual, o Rudong EVx será o primeiro sistema comercial de armazenamento de energia hidrogravitacional não bombeado em escala de serviço público do mundo.

Sobre a Energy Vault

Energy Vault ® desenvolve e implanta soluções de armazenamento de energia em escala de serviço público projetadas para transformar a abordagem mundial ao armazenamento de energia sustentável. As ofertas abrangentes da empresa incluem armazenamento proprietário com base em gravidade, armazenamento em bateria e tecnologias de armazenamento de energia de hidrogênio ecológico. Cada solução de armazenamento é suportada pelo software de sistema de gestão de energia independente de tecnologia de hardware e pela plataforma de integração da empresa. Exclusivo para a indústria, o portfólio de tecnologia inovador da Energy Vault oferece soluções personalizadas de armazenamento de energia de curta e longa duração para ajudar concessionárias, produtores independentes de energia e grandes usuários de energia industrial a reduzir significativamente os custos nivelados de energia, mantendo a confiabilidade da energia. Ao usar materiais ecológicos com capacidade de integrar resíduos para reutilização benéfica, a tecnologia de armazenamento de energia baseada em gravidade EVx™ da Energy Vault está facilitando a mudança a uma economia circular, enquanto acelera a transição mundial de energia limpa a seus clientes. Acesse www.energyvault.com para mais informação.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas que refletem as visões atuais da empresa com relação, entre outras coisas, às operações e desempenho financeiro da empresa. Declarações prospectivas incluem informações sobre resultados operacionais futuros possíveis ou presumidos, incluindo descrições de nosso plano de negócios e estratégias. Em geral, estas declarações geralmente incluem palavras como "antecipar", "esperar", "sugerir", "planejar", "acreditar", "pretender", "projetar", "prever", "estimar", "alvos", "projeções", "deveria", "poderia", "seria", "poder", "seria possível", "irá" e outras expressões semelhantes. Baseamos estas declarações ou futuras projeções em nossas expectativas, planos e suposições atuais, que fizemos à luz de nossa experiência em nosso setor, bem como em nossas percepções de tendências históricas, condições atuais, desenvolvimentos futuros esperados e outros fatores que acreditamos ser apropriados nas circunstâncias do momento. Estas declarações prospectivas estão baseadas em nossas crenças, suposições e expectativas de desempenho futuro, ao considerar as informações atualmente disponíveis a nós. Estas declarações prospectivas são apenas previsões baseadas em nossas expectativas e projeções atuais sobre eventos futuros. Estas declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas significativos que podem fazer com que nossos resultados reais, nível de atividade, desempenho ou realizações sejam materialmente diferentes dos resultados, nível de atividade, desempenho ou realizações expressas ou implícitas nas declarações prospectivas, incluindo mudanças em nossa estratégia, planos de expansão, oportunidades de clientes, operações futuras, posição financeira futura, receitas e perdas estimadas, custos projetados, perspectivas e planos; a incerteza de nossas reservas e carteiras de pedidos equivalendo a receitas futuras; a falta de garantia de que cartas de intenção não vinculativas e outras indicações de interesse possam resultar em pedidos ou vendas vinculantes; a possibilidade de nossos produtos serem ou alegadamente defeituosos ou apresentarem outras falhas; a implementação, aceitação no mercado e sucesso de nosso modelo de negócios e estratégia de crescimento; nossa capacidade de desenvolver e manter nossa marca e reputação; desenvolvimentos e projeções referentes a nossos negócios, nossos concorrentes e indústria; a capacidade de nossos fornecedores de fornecer componentes ou matérias-primas necessários à construção de nossos sistemas de armazenamento de energia em tempo hábil; o impacto das epidemias de saúde em nossos negócios e as ações que podemos tomar em resposta a elas; nossas expectativas quanto à nossa capacidade de obter e manter proteção de propriedade intelectual e não infringir os direitos de terceiros; expectativas quanto ao tempo durante o qual seremos uma empresa emergente em crescimento sob a Lei JOBS; nossos futuros requisitos de capital e fontes e usos de caixa; a natureza internacional das nossas operações e o impacto da guerra ou de outras hostilidades nos nossos negócios e nos mercados globais; nossa capacidade de obter financiamento para nossas operações e crescimento futuro; nossos negócios, planos de expansão e oportunidades e outros fatores importantes discutidos no título "Fatores de Risco" em nosso relatório trimestral no formulário 10-K para o ano finalizado em 31 de dezembro de 2023, arquivado na SEC em 13 de março de 2024, uma vez que tais fatores podem ser atualizados periodicamente em seus outros registros junto à SEC, acessíveis no site da SEC em www.sec.gov. Novos riscos surgem de tempos em tempos e não é possível para nossa administração prever todos os riscos, nem podemos avaliar o impacto de todos os fatores em nossos negócios ou até que ponto qualquer fator, ou combinação de fatores, pode levar resultados reais a diferir materialmente daqueles contidos em quaisquer declarações prospectivas que possamos fazer. Qualquer declaração prospectiva feita por nós neste comunicado à imprensa se refere apenas à data deste comunicado à imprensa e é expressamente qualificada em sua totalidade pelas declarações de advertência incluídas neste comunicado à imprensa. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou de outro modo, exceto conforme exigido pelas leis aplicáveis. Você não deve depositar confiança indevida em nossas declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.