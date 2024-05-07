SLB OneSubsea和Subsea7获得OKEA北海Bestla项目的综合合同

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 监管新闻：

SLB (NYSE: SLB)宣布，其OneSubsea™合资企业和Subsea7已获得OKEA授予的一项规模较大的一体化工程、采购、建造和安装(EPCI)合同。根据该合同，双方将合作开发挪威海域的北海Bestla（原名Brasse）项目，特别是加快向老化平台提供海底回接服务，以实现盈利性、可持续的边际油田开发。

该项目有两口井，与Brage平台的回接长度为13公里。这是2017年与OKEA签订的框架协议下最新签署的一个项目，进一步推进了SLB OneSubsea和Subsea7在其Subsea Integration Alliance下的合作关系。

早期参与和协作式油田开发规划与符合北海标准的可配置设备相结合，对于实现盈利性、可持续的边际油田开发至关重要。SLB OneSubsea将提供海底生产系统，包括两个海底树、一个双槽模板、一条脐带电缆和一个控制系统。Subsea7将安装海底生产系统，并设计和安装流水线系统、管线接头和保护措施，包括铺设砾石。

SLB OneSubsea首席执行官Mads Hjelmeland表示：“我们与OKEA建立了长期、富有成效的合作关系，其基础是我们成功实施了Hasselmus开发项目，这是我们联盟框架协议下的第一个项目，该项目于2023年10月按时、按预算交付。所有合作伙伴的出色合作推动了这一目标的实现。我们持续的合作伙伴关系使我们能够共同努力，简化油田布局，并确保关键前期物资和船只容量的安排，这将使新井能够迅速且高效地投入使用。”

Bestla于2016年被发现，但今天由Subsea Integration Alliance提出的解决方案代表了Brasse开发的第一个商业上可行的开发计划。该解决方案符合NCS2017+标准，为挪威大陆架提供了专门定制的标准化海底生产系统，联盟还将通过委托挪威本地合作伙伴进行制造和加工，以支持当地经济。

据估计，该油田含有2400万桶油当量，其中三分之二为石油，其余三分之一为天然气和液化天然气。预计首次开采石油的时间为2026年第四季度。

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，致力于推动能源创新，实现地球生态平衡。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问 slb.com.

关于SLB OneSubsea

SLB OneSubsea正在推动新的海底时代，利用数字和技术创新来优化客户的石油和天然气生产，实现海底作业的脱碳，并释放海底解决方案的巨大潜力，以加速能源转型。OneSubsea是由SLB、Aker Solutions和Subsea7支持的合资企业，总部位于奥斯陆和休斯顿，在全球拥有1万名员工。如需了解更多信息，请访问onesubsea.com。

关于Subsea Integration Alliance

Subsea Integration Alliance是SLB OneSubsea和Subsea7之间的全球战略联盟，将油田开发规划、项目交付、EPCI承包模式和全生命周期解决方案整合到世界领先的海底技术和服务组合中。如需了解更多信息，请访问subseaintegrationalliance.com。

关于前瞻性陈述的警示声明

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